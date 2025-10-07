女性アイドルグループ「#2i2」の天羽希純（きすみ＝29）が7日、X（旧ツイッター）を更新。体調不良のため、復帰予定だったライブを欠席したことをを謝罪した。

天羽をめぐっては9月12日、グループ運営が公式サイトで「本人の体調や医師の判断を踏まえ、運営側で協議した結果、一定期間の休養を要するとの結論に至りました」と一定期間の活動休止を発表。2日に「休養しておりました天羽希純ですが、10月4日(土)『信州全58町村収穫祭めぐりinアイシティ21』より活動を再開いたします」と報告していた。

自身も2日にXで「早くライブでぶちかましたい！たまってる！やっぱステージが好きだ」「ここからは死んでも最後まで#2i2として立ち続けます」と意気込みをつづっていたが、ライブ当日にグループ公式Xが「本日出演を予定しておりました天羽希純ですが、体調不良により欠席させていただくこととなりました」と発表していた。

天羽は今回の投稿で「深夜にごめんなさい。復帰予定だったのにも関わらず申し訳ありませんでした。現地には行ったのですが体と心がいうことをきかず出演することができませんでした」と説明。「すぐ復帰できるよう頑張ります。また復帰に関してはお知らせを待っていただけると嬉しいです」と呼びかけた。