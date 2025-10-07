モデルの朝比奈彩が6日、自身のInstagramを更新。32歳の誕生日を迎えたことを報告し、祝福の声が寄せられている。

朝比奈は「32歳になりました」と報告。「ここ数年で生活スタイルがガラッと変わり、試行錯誤しながら過ごしていますが今が一番生き生きしている気がします 日々充実している。という事に感謝し、これからも頑張ります!!『今』という時間を大切にしながら、守るべきものを守って、挑戦する心も忘れずに。。。32歳も全力で楽しみます!!」と宣言し、フルーツがたくさんのったケーキの写真を披露した。

続けて「この間ディズニーランドへ。。楽しすぎました!!皆様これからも引き続きよろしくお願い致します!!」とつづり、黒色の帽子にメガネをかけた自身の姿を披露している。

この投稿に同じくモデルの押切もえ、タレントの板野友美、おのののからが「いいね！」をつけており、ファンからは「おめでとうございます」「彩ちゃん大好きです」「素敵な1年になりますように。これからも応援してます！」など、祝福の声が寄せられている。