福岡市内のもみほぐし店「りらくる」でセラピストとして働く湯上谷蘐志さん（５９）はホークス一筋１６年のいぶし銀だ。石川・星稜高からドラフト２位で南海入りし、球団のダイエーへの譲渡後は、田淵幸一監督のもと福岡・平和台で正二塁手として活躍した。南海時代からの低迷を引きずるチームはその後、西武の黄金時代を築き“球界の寝業師”と呼ばれた根本陸夫氏、さらに王貞治氏を監督に招聘（しょうへい）していく。変革期を迎えた当時を湯上谷さんが振り返った。

◇ ◇

９３年からダイエーの二代目監督に就任したのは、西武の監督、管理部長として黄金時代の礎を築いた根本氏だった。

１年目のキャンプで受けた衝撃を湯上谷さんは述懐する。

「最初から紅白戦をやります、そのつもりで来てくださいって言われていて」。アナウンス通り、キャンプ初日から紅白戦が実施された。

「キャッチボールを１時間ぐらいやったら、その後すぐに紅白戦。終わったら、はい、帰ってくださいって。えっ大丈夫かって思いますよね。小川史さんは（西武時代に）根本さんを知ってるからサーッと帰るんです。でも、これで西武みたいに強くなれるのか、絶対無理だと思うわけですよ」

不安になり自主的に練習をしていると、帽子をかぶり後ろポケットに手を突っ込んだ根本監督がノソノソと近づいてきて「何してんの」と聞いてきた。

「セカンドでゲッツーを取りたいから、ファーストに速く投げられるように練習してるんですと言うと、そうか、だったらいいよ、と。根本さんはスローイングだけはいろいろ（考えが）あったようで、練習するのもＯＫになった」と指揮官とのやりとりを明かした。許可を取り付けた湯上谷さんはスローイングに磨きをかけたという。

「根本さんの厳しさは目の奥にありましたね。何も言わないんです。選手がどういう考えをもってるか、どういう練習してるのかを、たぶん見てるんですよね。何も言わないのが一番、怖いですよね。だから、自分でどうしたらいいのか、どうして打てないのかとか、常に自分たちで考えて、行動に移して、練習していく。これがあるから、やっぱり西武も強くなったのかなと思いましたね」

根本イズムを自分なりに理解した湯上谷さんは、その後、自身の練習への取り組み方、意識が変わっていったという。

「練習をせなあかんとつくづく思いましたね。若いヤツらも見るわけじゃないですか。小久保もそうだし、城島も、松中もそうですよ。やつらは練習、特に打つのが好きだから球場に早く来て打撃練習をするんですよ。僕はよくバッティングピッチャーをやりましたよ。自分が打ちたいんだけど、投げてばっかりいたなあ」

９３年度ドラフトで入団した小久保裕紀（現ソフトバンク監督）、同９４年度の城島健司、同９６年度の松中信彦（中日コーチ）ら、次世代を担っていくことになる選手たちと球場で早出練習をした日々を懐かしんだ。

根本監督が指揮を執り、本拠地が平和台から完成したばかりの福岡ドームに移った９３年の開幕戦。湯上谷さんは２番二塁でスタメンを飾り、主に二塁で１１７試合に出場している。しかし、チームは３年ぶりの最下位に沈んだ。４位に終わった翌シーズンは開幕戦で右足首を痛めて戦線離脱、若手の台頭などもあり試合出場は減少した。

チームの土台作りをした根本監督は２年で退き球団専務となり、後任として元巨人監督の王貞治氏を招聘、９４年１０月１２日に福岡市内で就任会見が行われた。

「世界の王」と呼ばれ、理想に燃えていた新指揮官は、万年Ｂクラスに沈んでいた選手たちにとってまぶしすぎる存在だった。

「うわー、すごい人が来たって。『おまえらにできないことはないだろう、何やってるんだ！』という感じで怖かったですね」

当時の率直な思いを湯上谷さんは口にした。

（デイリースポーツ・若林みどり）

湯上谷蘐志（ゆがみだに・ひろし）１９６６年５月３日生まれ。富山県出身。石川・星稜高から８４年のドラフト２位で南海入り。１年目から遊撃手として１軍出場を果たす。ダイエー時代の９０年からは二塁のレギュラーとして活躍し３年連続全試合に出場。内外野を守れるユーティリティープレーヤーとして活躍し、２０００年に引退。プロ在籍１６年で通算１２４２試合、打率・２５８、１４１盗塁。ソフトバンクの育成、１、２軍の内野守備走塁コーチを務めた。現在はもみほぐし店「りらくる」福岡小笹店のセラピスト。