陸上男子１１０メートル障害の村竹ラシッド（２３）＝ＪＡＬ＝が、９月の世界選手権東京大会で口にした「何が足りなかったんだろう」という言葉の意味を明かした。５位でメダルに届かず、インタビューで号泣。閉幕から２週間が経過し、自身で導き出した“何か”とは−。

もう、その目に迷いはない。自国開催の大舞台の閉幕から約２週間が経過した今月４日のイベント。０秒０６差の５位で表彰台に届かなかった理由について、村竹は“答え”を導き出していた。

「時間じゃないですかね、やっぱり。ちゃんとメダルを目指し始めたのが、去年のパリ五輪が終わってからだったので。メダルを取りに行くのにかける“時間”が足りなかったのかなと、今感じている」

昨夏のパリ五輪では、日本人最高成績の５位入賞を果たした。３位との差は０秒１２。「（次は）メダルを取ってやる」と自信を高め、この１年間は東京世界選手権での表彰台だけを目標に練習を重ねてきた。

開幕１カ月前の８月に行われたナイトゲームズ・イン福井では、パリ五輪の金メダルタイムを上回る１２秒９２を記録するなど絶好調。ただ本番では両隣で走るジャマイカ選手の速さにわずかに気を取られ、また序盤のハードルとの接触も絡み、自分の走りを１００％発揮できなかった。

「だめだめだった」。世界トップ３に入るためには、自分が想像していた以上に、狙ったレースで好記録を出す強さ、周りの選手に惑わされないメンタルが必要だった。１年間の積み重ねでは“足りない”という結論に至ったという。

レース直後のテレビインタビューで「何が足りなかったんだろう」と、人目もはばからず号泣した村竹。ただ今はそのレースの動画を「数十回」も見返して分析し、受け止められている。今はリフレッシュ期間としてオフを満喫している最中だが、今後はコーチやトレーナーと相談しながら大会出場や強化方針などを決めていく予定だ。

「気持ちは前に向いている。まだまだ陸上はやめないので、長いキャリアのどこかでメダルを取れたら」。これまで競技人生最大の転機には、フライングで２０２１年東京五輪出場を逃した同年の日本選手権を挙げていたが、また大きな分岐点が刻まれたはずだ。人前で涙を流せるのは妥協なく競技と向き合ってきた証拠。２７年北京世界選手権、そして２８年ロサンゼルス五輪と、雪辱の機会はまだ残っている。日本人初の世界大会メダル獲得の偉業へ、村竹がここからまた強くなる。（デイリースポーツ・谷凌弥）

◇村竹ラシッド（むらたけ・らしっど）２００２年２月６日生まれ。千葉県松戸市出身。父はトーゴ人。小学５年から陸上を始め、松戸国際高を経て順大に進学。２４年パリ五輪では１１０メートル障害で日本人初の決勝に進出し、５位入賞した。今年５月のアジア選手権では金メダル。同８月のナイトゲームズ・イン福井では、１２秒９２の日本新記録を樹立した。１７９センチ、７６キロ。