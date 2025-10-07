すき家、割って驚くとろ〜り「チーズインハンバーグカレー」を発売 - おんたまやチーズ乗せも
牛丼チェーン店「すき家」は10月7日より、「チーズインハンバーグカレー」を販売している。
すき家「チーズインハンバーグカレー」
「チーズインハンバーグカレー」は、中にモッツァレラチーズとレッドチェダーチーズを使ったソースを入れたハンバーグを、すき家の「カレー」にのせた食べ応えのあるメニュー。牛と豚の合い挽き肉を使用したジューシーなハンバーグを割ると、中からはとろ〜っとチーズが。肉々しいハンバーグとコクのあるチーズ、風味豊かなホワイトソースがカレーと絶妙に調和した贅沢な味わいとなっている。
また、ニンニクがほんのり香るホワイトソースをハンバーグにかけることで、ソースの奥深い味わいがカレーやハンバーグの旨みを引き立てる一品に。さらに、別添えの「すき家の特製辛口ソース」をかけることで、好みの辛さに調整することができ、スパイシーな味わいへの変化も楽しむことができる。価格はミニが790円、並盛が890円、大盛が1,030円、メガが1,290円。
すき家「おんたまチーズインハンバーグカ レー」
なお、おんたまのまろやかな味わいをプラスした「おんたまチーズインハンバーグカレー」や、ミックスチーズをトッピングした「チーズ×チーズインハンバーグカレー」もラインアップされている。
すき家「チーズ×チーズインハンバーグカレー」
「おんたまチーズインハンバーグカレー」の価格は、いずれのサイズも「チーズインハンバーグカレー」にプラス100円、「チーズ×チーズインハンバーグカレー」は同プラス140円。
