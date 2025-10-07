Ã«¸¶¾Ï²ð¡¡¥»¥¯¥Ï¥éÌäÂê¤Ç»ÔµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤µ¤»¤¿Æî¾ë»Ô¡¦¸Å¼Õ»ÔÄ¹¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃ«¸¶¾Ï²ð¤¬£·Æü¡¢£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¢¸áÁ°£¸»þ£±£´Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²Æì¸©Æî¾ë»Ô¤Î¸Å¼Õ·Ê½Õ»ÔÄ¹¤¬»ÔµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¸Å¼Õ»ÔÄ¹¤Ï¿¦°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë¥»¥¯¥Ï¥éÌäÂê¤ò½ä¤Ã¤ÆÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ò²Ä·è¤·¤¿»ÔµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤¿¡£¡Ö¼¿¦¤¹¤ë¤È¡¢ÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿»ö°Æ¤Þ¤ÇÇ§¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢µÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ã«¸¶¤Ï¡Ö¤³¤³¤Î¤È¤³¤í¡¢»ÄÇ°¤Ê¼óÄ¹¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¡¢Â¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤âÆî¾ë»Ô¤Î¾ì¹ç¤Ï»ÔÄ¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¡¢µÄ²ñ¤¬£³²ó¤âÉÔ¿®Ç¤°Æ¤ò½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²Ä·è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È£´²óÌÜ¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯²Ä·è¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¿È¤Î½è¤·Êý¤Ã¤Æ¿Í´Ö½Ð¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò»ÔÄ¹¤¬¼«Ê¬¤ÎÍø±×¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¤è¡£»ÔÀ¯¤È¤«¡¢À¯ºö¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆµÄ²ñ¤ò²ò»¶¡×¤È¡¢¸Å¼Õ»ÔÄ¹¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤â¼ó¤ò·¹¤²¤¿¡£
¡¡Ã«¸¶¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö¤Ê¤ª¤«¤Ä¡¢»ÄÇ°¤À¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤¬ÃÏÊý¼«¼£¤Ã¤ÆÀ¸³è¤Ë°ìÈÖÌ©Ãå¤·¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤¬»ÔÄ¹¤â¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëµÄ²ñ¤ÎÊý¤âµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Æî¾ë»Ô¤Î³§¤µ¤ó¤É¤¦¤À¤í¤¦¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
