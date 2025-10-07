◆米大リーグ 地区シリーズ第２戦 フィリーズ―ドジャース（６日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）

ドジャースのＭ・ロハス内野手が、気迫のプレーでチームに流れをもたらした。６日（日本時間７日）、地区シリーズ第２戦の敵地・フィリーズ戦に「７番・三塁」で先発出場。両軍無得点で迎えた６回に２死一、二塁のピンチでボームの三ゴロを捕球すると、そのまま三塁にダイビング。二走・ターナーと交錯しながらも、執念でアウトをもぎ取り、先取点献上を阻止した。

直後のベンチでは、ファンの“胸アツ”シーンが中継画面に映し出された。足を引きずるそぶりを見せてベンチに引き揚げたロハスの隣には、６回１安打無失点と好投したスネルの姿。何やら口元を押さえながら話すと、最後にロハスの気迫のプレーに感謝するように肩をポンポンとたたいた。これにはＳＮＳでは「涙が出てくる」「ファミリーみたいなチームだ」と胸を打たれるファンが続出していた。

ロハスの執念の好守に触発されたのか、直後の７回表の攻撃ではＴ・ヘルナンデス、フリーマンの連打でチャンスを作ると、１死二、三塁からＥ・ヘルナンデスの遊ゴロ野選で先制。スミス、大谷にもタイムリーが飛び出し、一挙４得点を先取した。