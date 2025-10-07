ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 福島県で最大震度4の地震 JR東日本の新幹線運行に影響なし 福島県で最大震度4の地震 JR東日本の新幹線運行に影響なし 福島県で最大震度4の地震 JR東日本の新幹線運行に影響なし 2025年10月7日 10時5分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ JR東日本によりますと、きょう午前9時半ごろに発生した福島県沖を震源とする地震で、東北・上越・北陸新幹線の運行に影響はなく、いずれも平常どおり運転しているということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【全文公開】“ラブホテル密会” 小川晶・前橋市長の謝罪会見【前編】「最初にホテルへ誘ったのはどちらから？」記者と小川晶市長の一問一答（9月24日夜） 高市新総裁「期待する」66％、新人事に“裏金議員”起用はある？自公連立に暗雲【Nスタ解説】 「道が分からんのよ…」午前3時、車道の真ん中に93歳の男性 携帯には大量の不在着信 25歳の女性がとっさに取った行動は 広島 関連情報（BiZ PAGE＋） 東京, 介護タクシー, 神奈川, マンション, 葬祭, 住宅, 徳島, 神事, ホテル, 射出成形機