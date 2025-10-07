Àï¸å80Ç¯Ž¢²á¹ó¤ÊÀï¾ìŽ£¤«¤éÀ¸´Ô¤·¤¿Ê¼»Î¤ÎÀ¼
ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÀïÀþ¤Ç¤ÏÆüËÜÊ¼Ìó52Ëü¿Í¡¢¥¢¥á¥ê¥«Ê¼Ìó1Ëü3000¿Í¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¹ñÌ±Ìó111Ëü¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§¤Ï¤ë¤à¤³¤¿¤ó / PIXTA¡Ë
º£Ç¯¤â8·î15Æü¤Î½ªÀïµÇ°ÆüÁ°¸å¤Ë¤Ï¡¢ÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë¿·Ê¹¤ä¥Æ¥ì¥Ó¡¢¤½¤ÎÂ¾¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÀïÁè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÆÃ½¸¤òÁÈ¤ó¤À¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤ÏËèÇ¯¤½¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÀï¸å80Ç¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÊóÆ»¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤ë¡£
¡ÖÀïÁè¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¤È¤Ï¤¤¤¨ÎãÇ¯¤É¤ª¤ê¡¢½ªÀïµÇ°Æü¤ò²á¤®¤ë¤ÈÊóÆ»¤Îµ¡²ñ¤Ï·ã¸º¤·¤¿¡£ÀïÁè¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¤Ï·ë¶É¤Þ¤¿¡¢ÉÔËÜ°Õ¤Ê·Á¤Ç¾ÃÈñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤í¤½¤íÇ¯Ëö¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨»Ï¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¤¤Þ¤Ï¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡½¡½ÃÙ¤¹¤®¤ë¡½¡½¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¯¤È¤â¡Ø¿·ÁõÈÇ Ã°±©±§°ìÏº ÀïÁè¤ÎÂçÌäÂê: ¤½¤ì¤Ç¤âÀïÁè¤òÁª¤Ö¤Î¤«¡£¡Ù¡ÊÃ°±©±§°ìÏºÃø¡¢ÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò¡Ë¤Î¤³¤È¤Ï¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¤½¤¦»×¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
2017Ç¯¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡ØÃ°±©±§°ìÏº ÀïÁè¤ÎÂçÌäÂê¡Ù¤Ë¡¢Ãø¼Ô¤¬ÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤ò²Ã¤¨¤¿¿·ÁõÈÇ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ï¤³¤Î80Ç¯ÀïÁè¤ò¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤¬¡Ö¤¤¤ÞÊ¹¤«¤Ê¤¤¤ÈÀïÁèÂÎ¸³¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤Î»×¤¤¤ÇÀï¾ìÂÎ¸³¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¤È¤¡¢¥·¥Ù¥ê¥¢ÍÞÎ±ÂÎ¸³¼Ô¤«¤é¤³¤¦¤¤¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀïÁè¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
ÀïÁè¤Ç¶å»à¤Ë°ìÀ¸¤òÆÀ¡¢¶Ë´¨¤Î¥·¥Ù¥ê¥¢¤Ç±ÉÍÜ¼ºÄ´¤Ë¶ì¤·¤ó¤ÀÂÎ¸³¤«¤é¡¢ÀïÁè¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¶¯¤¯¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤ªÏÃ¤ò¤Ò¤ÈÄÌ¤ê¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ë¡ÖÀïÁè¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸ý¤Ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ê¡Ö¿·ÁõÈÇ¤Ï¤¸¤á¤Ë¡×¤è¤ê¡Ë
¤½¤ÎÊý¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¿´ÄìÀïÁè¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¥½Ï¢¡Ê¥í¥·¥¢¡Ë¤Ë¤Ï¤¤¤Þ¤Ç¤âÅÜ¤ê¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£¡Ö¼ã¤¤¤³¤í¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤«¤¢¤ì¤Ð¥½Ï¢¤Ë»ÅÊÖ¤·¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤â¡£
¼«Ê¬¤ÎÌ·½â¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤«¤éÀïÁè¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤ËÃ£¤·¤¿¤ï¤±¤À¡£¿Í´Ö¤ÏÌ·½â¤«¤éÆ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤ì¤ÏÅª¤ò¼Í¤¿»ØÅ¦¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤À¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢80Ç¯¤ÎºÐ·î¤Ï¡Öµ²±¡×¤ò¡ÖµÏ¿¡×¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Ì¤Íè¤Î¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Ì¤Íè¤ò¸ì¤ë¤¦¤¨¤Ç¤â¤Ã¤È¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢²áµî¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤À¡£Ì¤Íè¤ò¸«ÄÌ¤¹¤¿¤á¤Î¸°¤Ï²áµî¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
ËÜ½ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃø¼Ô¤Ï¡¢¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê»ØÅ¦¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤«¤Ä¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤ÇºÇÂçÇÉÈ¶¤òÎ¨¤¤¤¿¸ÎÅÄÃæ³Ñ±É¸µÁíÍý¤Ï¡¢¿·¿ÍµÄ°÷¤Ë¡ÖÀïÁè¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¤Âå¤¬À¯¼£¤ÎÃæ¿õ¤Ë¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ï¿´ÇÛ¤Ê¤¤¡£Ê¿ÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢ÀïÁè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤Âå¤¬À¯¼£¤ÎÃæ¿õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤È¤Æ¤â´í¤Ê¤¤¡×¤È·°Æ«¤ò¼ø¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ê¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Ë¡×¤è¤ê¡Ë
¤·¤Ð¤·¤ÐÏÃÂê¤Ë¾å¤¬¤ëÍÌ¾¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ÎÆüËÜ¤Ë¤¢¤Æ¤Ï¤á¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤µ¤ËÅÄÃæ³Ñ±É¤ÎÍ½¸«¤·¤¿¤È¤ª¤ê¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£ÀïÁè¤òÃÎ¤é¤º¤Ë¡¢¡Öµ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¹ñ¤Ï¤ä¤Ã¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¨¡×¤ÈÀª¤¤¤Å¤¯¤³¤È¤Ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤È¤Æ¤â´í¸±¤À¡£
¤À¤«¤é¤³¤½Ãø¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÀïÁè¤Î¿¿¼Â¡×¤òÄÉµá¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¡¢ËÜÅö¤ËÀïÁè¤òÃÎ¤ë¿Í¤¿¤Á¤È²ñ¤¤¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿Êý¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¼ã¤¤Êý¤Ï89ºÐ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¿Í´Ö¤Î¼å¤¤¿´¤ä°¤·¤½¬´·¤Ï¡¢ÀïÁè¤È¤¤¤¦¶¸µ¤¤ÎÁýÉýÁõÃÖ¤Ë¤è¤Ã¤ÆË½Áö¤¹¤ë¡£
»ä¤ÏÀµµÁ´¶ÌÌ¤ò¤·¤Æ¡¢µÔ»¦¹Ô°Ù¤òÈãÈ½¤·¤è¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²¿¤è¤êÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤â¤Þ¤¿¶¸µ¤¤ËÁö¤ê¡¢µÔ»¦¡¢Î¬Ã¥¡¢¶¯´¯¡¢Êü²Ð¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£ÀïÁè¤ÏÉáÄÌ¤Î»ÔÌ±¤òµÔ»¦¼Ô¤ËÊÑ¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤¬ÀïÁè¤Ê¤Î¤À¡£¡Ê54¡Á55¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤»×¤¤¤òµâ¤ß¼è¤ë
Ãø¼Ô¤ÏÀï¾ìÂÎ¸³¼Ô¤ÎÏÃ¤òÄ°¤¤¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬Ä¶¹âÎð²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í¿ô¤âÃø¤·¤¯¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£³«ÀïÅö½é¤ÎºîÀï¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤¿ÎòÀï¤ÎÍ¦»Î¤Ï100ºÐ°Ê¾å¡£¤¤¤ÞÏÃ¤òÄ°¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢³«Àï»þ¤Ë¤Ï¿·Ê¼¤À¤Ã¤¿¿Í¤«¡¢ÆüËÜ¤¬ÇÔ¿§Ç»¸ü¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀïÁèËö´ü¤ËÀï¾ì¤Ø¶î¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤³¤Îµ½Ò¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¤È¤¡¢¤â¤¦¤º¤¤¤Ö¤óÁ°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¿Æ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£Èà¤Ï¤è¤¯¡¢¡ÖÀïÁè¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½ÐÀ¬Ä¾Á°¤Ë½ªÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¡ÖÌ¾Êí¤Î¡¢¤Î¤É¡ÊËÜ¤ò³«¤¤¤¿¤È¤¤ÎÄÖ¤¸ÉôÉÕ¶á¡Ë¶á¤¯¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸«Íî¤È¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£²¿½½Ç¯¤âÁ°¤ÎÀ¸Á°¤ËÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤Ê¤Î¤ÇºÙ¤«¤¯¤Ïµ²±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢»ö¼Â¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£
Éã¤ÏÂçÀµ14¡Ê1925¡ËÇ¯À¸¤Þ¤ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð100ºÐ¡¢½ªÀï¤ÎÇ¯¤Ï20ºÐ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢ÄÔêí¤Ï¹ç¤¦¡£
¤À¤¬Éã¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¼ã¤¯¤·¤ÆÀï¾ì¤Ë½Ð¸þ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï³Î¼Â¤Ë¤¤¤¿¡£¤³¤³¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Êý¡¹¤ÎÀ¼¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä°õ¾ÝÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÏÃ¤òÄ°¤¤¤¿¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Å¨¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ½Æ¤ò·â¤Ã¤¿¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£¤½¤ì¤Ï¡¢·â¤Á¹ç¤¦¤³¤È¤³¤½¤¬ÀïÁè¤À¤È¤¤¤¦¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¿¥¤¥×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤¹¤³¤È¤À¤È¤â»×¤¨¤ë¡£
Èøºê·ò°ì¤µ¤ó¡Ê¾¼ÏÂ3Ç¯À¸¡¢89ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥ë¥½¥óÅç¤«¤éÀ¸´Ô¤·¤¿¿ô¾¯¤Ê¤¤µìÎ¦·³¤Î¾¯Ç¯ÄÌ¿®Ê¼¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£
Èøºê¤µ¤ó¤ÏÄÌ¿®³Ø¹»¤ÎÆ±´üÊ¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾¼ÏÂ19Ç¯¡Ê1944Ç¯¡Ë12·î¤Ë¥ë¥½¥óÅç¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿¡£16ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£Æ±´üÊ¼¤Ï¿äÄê250Í¾Ì¾¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÀ¸´Ô¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÈøºê¤µ¤ó¤ò´Þ¤á¤ï¤º¤«¤Ë½½¿ôÌ¾¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤¢¤¨¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢·ãÀïÃÏ¤Ë¤¤¤¿Èøºê¤µ¤ó¤Ç¤âÅ¨¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÈ¯Ë¤¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤³¤Á¤é¤¬°ìÈ¯·â¤Ä¤¦¤Á¤ËÅ¨¤Ï10È¯¤¯¤é¤¤·â¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤È¤Æ¤â±þÀï¤Ê¤É¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ¨¤²¤ë¤Î¤¬Àº°ìÇÕ¤À¤Ã¤¿¡×¡ÊÈøºê¤µ¤ó¡Ë¡Ê57¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¬¼èºà¤ËÍè¤¿ºÝ¡¢Èøºê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ê¤¼·â¤ÁÊÖ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È²¿ÅÙ¤â¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£±Ç²è¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÀïÁè¤Ç¤Ï·â¤Á¹ç¤¤¤¬Â³¤¯¤¿¤á¡¢Àï¾ì¤È¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀï¾ì¤Ï¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
Å·¹ÄÊÅ²¼ËüºÐ¤È¶«¤ó¤Ç»à¤ó¤ÀÊ¼¤Ï¤ï¤º¤«
Àï»þÃæ¤ÎÆÍ·â»þ¡¢Ê¼»Î¤Ï¡ÖÅ·¹ÄÊÅ²¼ËüºÐ¡×¤È¶«¤ó¤À¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤â»ö¼Â¤È¤Ï·è¤á¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£Ãø¼Ô¤âÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤ËÉÕÂ°¤¹¤ëÀïÁè»ñÎÁ´Û¡ÖÍ·½¢´Û¡×¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø±ÑÎî¤Î¸ÀÇµ½¸¡ÙÁ´10´¬¤Ë¤â¤¯¤Þ¤Ê¤¯ÌÜ¤òÄÌ¤·¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼ËüºÐ¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï631¿ÍÃæ16¿Í¤Ç¡¢ÂçÈ¾¤ÏÉãÊì¡¢ºÊ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î¤³¤È¤Ð¤ÇÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅ·¹ÄÊÅ²¼¤ä¹ñ¤Î¤¿¤á¤Ë»à¤Ì¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
³ØÅÌ½Ð¿Ø¤Ç·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤«¤é³¤·³¤ËÆþ¤ê¡¢ÆÃ¹¶Ê¼´ï¡Ö²óÅ·¡×Åë¾è°÷¤È¤·¤Æ·±Îý¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î¸å¤ä¤Ï¤êÆÃ¹¶Ê¼´ï¡ÖÉúÎ¶¡×ÉôÂâ¤Î¾®ÂâÄ¹¤À¤Ã¤¿´ä°æÃéÀµ¤µ¤ó¡ÊÂçÀµ9Ç¯À¸¡¢97ºÐ¡Ë¤ÏÂ³¤±¤Æ±ó¤¤ÀÎ¤Î¤Ò¤È¥³¥Þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
´ä°æ¤µ¤ó¤¬Êì¹»·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¶á¤¯¤ÎºäÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤À¡£
¡ÖºäÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¸þ¤³¤¦¤«¤é¾®¤µ¤Ê½÷¤Î»Ò¤òÏ¢¤ì¤¿Çò¤¤¥¨¥×¥í¥ó¤¬¤±¤Î¼ã¤¤Êì¿Æ¤¬²¼¤ê¤Æ¤¤Æ»ä¤È¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤È¤»ä¤Ï¡¢¤½¤Î¾ð·Ê¤ÎÊ¿ËÞ¤µ¤äÆü¾ïÀ¤Ë¿´¤¬ÂÇ¤¿¤ì¡¢¤³¤ì¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ê¤éÌ¿¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤è¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ê79¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
»à¤Ì¤³¤È¤Ï³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·è¤·¤ÆÅ·¹ÄÊÅ²¼¤ä¹ñ¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ò¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤ä¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈÝÄêÏÀ¤À¤È²ò¼á¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¤³¤³¤Ç»à¤Ê¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬»à¤Ì¤³¤È¤ÇÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ÎÌ¿¤¬¼é¤ì¤ë¤Ê¤é¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï·è¤·¤ÆÉÔÌ¾ÍÀ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¤à¤·¤í¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Ê´¶³Ð¤À¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢³ØÅÌ½Ð¿Ø¤ÇÆþ±Ä¤·¤¿¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢·±ÎýÃæ¤ËÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö·±Îý¤Ç»à¿Í¤¬½Ð¤Æ¤â¤Ê¤ó¤ÎÌäÂê¤Ë¤â¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê´ä°æÃé·§¤µ¤ó¡¢ÂçÀµ11Ç¯À¸¡¢95ºÐ¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
³¤·³Í½È÷³ØÀ¸¤Ç¤ÏÉðÁõ¶î¤±Â¶¥µ»¤È¤¤¤¦·±Îý¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Î¦Àï¤Î¤¿¤á¤Î´°Á´ÉðÁõ¡¢¾®½Æ¡¢ÃÆÌô¡¢ÇØÇ¹¤Ê¤É30¥¥íÄ¶¤Î²ÙÊª¤òÇØÉé¤¤¡¢¤¹¤Ç¤Ë½ë¤¯¤Ê¤ê»Ï¤á¤¿½é²Æ¤Îµ¤¸õ¤ÎÃæ¡¢ºäÆ»7¥¥í¤ò±ýÉü¤¹¤ë¤Î¤À¡£¤³¤ÎÉðÁõ¶î¤±Â¤Ï¡¢¤±¤Ã¤·¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢½¸ÃÄ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤â¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÅÝ¤ì¤ë¤Þ¤ÇÁö¤ë¡¢¤½¤ì¤¬Ì¿Îá¤À¡£
±èÆ»¤Ë¤Ï¡¢²¼»Î´±Ê¼¤¬Ã´²Í¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï´°Áö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î·±Îý¤Ç3¿Í¤ÎÍ½È÷³ØÀ¸¤¬»à¤ó¤À¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¤Ï¡¢¤¢¤ë»Ò¼ß¤ÎÂ©»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î3¿Í¤¬»à¤ó¤À¤³¤È¤Ï²¿¤ÎÌäÂê¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê79¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
¤¤¤Þ¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«±ÒÂâ¤Î·±Îý¤Ç»à¿Í¤¬½Ð¤ÆÌäÂê²½¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡£¤À¤¬ÀïÃæ¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Àï¾ì¤Ç»à¤Ì¤Î¤â·±Îý¤Ç»à¤Ì¤Î¤âÆ±¤¸¤³¤È¤À¤È¡¢¼«Ë½¼«´þÅª¤ÊÌÜ¤Ç¿Í¤ÎÀ¸»à¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ÀïÁè¤ÏÀï¾ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¿ÍÁ´ÂÎ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Þ¤Ç¶¸¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ê81¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
ÀïÁè¤ÇÀ¸¤»Ä¤ì¤ë¤«¤Ï±¿¼¡Âè
ÀïÁè¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¿Í¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï±¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·Ã±¤Ë¹¬±¿¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÀ¸¤¤¿¤¤¡×¡ÖÀ¸¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
Ã«¸ýËö×¢¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥ß¥ó¥À¥Ê¥ªÅç¤Ç¥¢¥á¥ê¥«·³¤ËÄÉ¤ï¤ì»³¤ËÆ¨¤²¹þ¤ó¤À¡£Ã«¸ý¤µ¤ó¤ÏÉô²¼7Ì¾¤ò»ý¤Ä·³Áâ¤À¤Ã¤¿¡£»³Ãæ¤ÇÇÔÁö¤¹¤ëÆüËÜÊ¼¤Ë¤Ï³¬µé¤â²¿¤â¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¬À¸¤¤ë¤³¤È¤Ç¤ß¤ó¤ÊÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¡ÊÅÝ¤ì¤¿ÀïÍ§¤ò¡ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÀïÍ§°¦¡¢¼¡¤Ï¼êÜØÃÆ¤ò1¸ÄÅÏ¤·¤ÆÊá¤Þ¤Ã¤¿¤é¼«Çú¤·¤í¤è¤ÈÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÀïÍ§°¦¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤É¤¦¤»»à¤Ì¤ó¤À¤«¤éÈà¤Î·ìÆù¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤ÎÂÎÎÏ¤È¤¹¤ë¤Î¤¬ÀïÍ§°¦¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£»à¿Í¤È°ì½ï¤Ë¿²¤¿¤È¤«¡¢»à¿Í¤Î¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤È¤«¡¢»à¿Í¤ÎÉþ¤òÃå¤¿¤È¤«¡¢»à¿Í¤Î·¤¤òÍú¤¤¤¿¤È¤«¡¢¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÃ«¸ý¤µ¤ó¡Ë¡Ê84¡Á85¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
¤³¤¦¤·¤¿²á¹ó¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¡¢Ã«¸ý¤µ¤ó¤Ï7Ì¾¤ÎÉô²¼¤ËÂÐ¤·¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤³¤Î8¿Í¤Ï²ÈÂ²¤À¡£¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤â¤¹¤Ù¤ÆÊ¬¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¹ð¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£1É¤¤Î³¿¤òÁ´°÷¤ÇÊ¬¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢»àË´Î¨¤¬Ìó80%¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÀïÀþ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Ã«¸ý¤µ¤ó¤ÎÈÉ¤Ï2¿Í¤Î¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤·¤«½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
½õ¤±¹ç¤¦°Õ»×¤¬ÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤ÈÃÎ·Ã¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿
Ã«¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢Ãç´ÖÆ±»Î¤Î½õ¤±¹ç¤¤¤¬Ì¿¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Èà¤ÏÉ¬¤ºÀ¸¤¤Æµ¢¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¿©ÎÈ¤â¤Ê¤Ë¤â¤Ê¤¤»³Ãæ¤ÇÀ¸¤È´¤«¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤ÆÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½õ¤±¹ç¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê°Õ»Ö¤¬¡¢ÀäË¾Åª¤Ê»³Ãæ¤ÇÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤ÈÃÎ·Ã¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢µ²²îÃÏ¹ö¤Î»³ÃæÇÔÁö¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤È¤¹¤ì¤ÐÀäË¾¤ò³Ð¤¨¡¢¤³¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤ª¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬½Ð¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤â¤¦¤¤¤¤¤ä¤È¤¢¤¤é¤á¤¿¼Ô¤ÏÍî¸à¤·¤¿¤ê¡¢È¯¶¸¤·¤¿¤ê¡¢¼êÜØÃÆ¤Ç¼«»¦¤¹¤ë¡£ÌëÃæ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÉ¬¤º¤É¤³¤«¤Ç¼êÜØÃÆ¤¬ÇúÈ¯¤¹¤ë²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï¡¢¤¢¤¢Ã¯¤«¤¬»à¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¦¡×¡ÊÈøºê¤µ¤ó¡Ë
¡Ê84¡Á85¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
Àï¾ì¤«¤éÀ¸´Ô¤Ç¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï±¿¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÀ¸¤¤¿¤¤¡£À¸¤¤Æµ¢¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢±¿¤ò½¦¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤ÈÃø¼Ô¤Ï¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤Î°ìÊý¡¢À¸¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÀ¸¤¤Æµ¢¤ê¤¿¤¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë2³ä¤Û¤É¤Î¿Í¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¡¹¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤°Û¹ñ¤Î»³Ãæ¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÎºÇ´ü¤Î¶«¤Ó¤¬¡ÖÅ·¹ÄÊÅ²¼ËüºÐ¡×¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£¡Ê84¡Á85¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¿Í¤ò¡¢ÈþÃÌ¤Î¤¿¤°¤¤¤Ç¤¯¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡£
¤½¤·¤Æ»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤·¤â¼«Ê¬¤¬Æ±¤¸¾õ¶·¤Ë¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¼«Ê¬¤Ï¡ÈÎ©ÇÉ¤ËÀ¸¤È´¤¯¡É¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¡©
ËÜ½ñ¤Ë¤Ï¡ÖÀï¾ì¤Ï¿Í¤ò¶¸¤ï¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸«½Ð¤·¤¬¤Ä¤¤¤¿²Õ½ê¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¡ÈÆü¾ï¡É¤«¤é¤«¤±Î¥¤ì¤¿´Ä¶²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤º¾ï¼±Åª¤Ê´¶³Ð¤¬Ëãáã¤·¤Æ¤¯¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¡ÈÎ©ÇÉ¤ËÀ¸¤È´¤¯¡É¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¤¤¿¤À¤í¤¦¤«¡©
¤È¤Æ¤â¤½¤¦¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤·¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¹Í¤¨Â³¤±¤ë¤Ù¤¤À¤È´¶¤¸¤ë¡£¤¤¤Þ¡¢¤³¤Î»þÂå¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤Ë¤ò¹Í¤¨¡¢¾õ¶·¤ò¤É¤¦È½ÃÇ¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤ò¡£
ÀïÁ°¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¾ðÊó¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÆ»¤ò¸í¤Ã¤¿¡£
¸½Âå¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ï¾ðÊó¤ÎÎÌ¤Ç¤Ï¡¢ÀïÁ°¤È¤ÏÈæ³Ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂ¿¤¤¡£¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ëÅØÎÏ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤Ê¾ðÊó¤Ç¤â¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤âÃÎ¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡¢°ìÌÌ¤Î¾ðÊó¤Î¤ß¤ò¿¿¼Â¤È»×¤¤¹þ¤à¡£¤½¤¦¤¤¤¦¸í¤ê¤òÈÈ¤»¤Ð¡¢¸½Âå¿Í¤È¤¤¤¨¤É¤âÀïÁ°¤ÎÆüËÜ¿Í¤È°Û¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¹¥¤Þ¤Ê¤¤Áê¼ê¤Î¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¹¥¤Þ¤Ê¤¤¾ðÊó¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë»ÑÀª¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¡Ê120¡Á121¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
µÍ¤Þ¤ë¤È¤³¤í¡¢½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¤³¤ÎÉôÊ¬¤À¡£ÈÝÄê¤¹¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤À¤¬¡¢ÈÝÄêÅª¤Ê´¶¾ð¤¬¹Ô¤²á¤®¤ë¤È¡¢´í¸±¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤«¤é¡£
¡Ê°õÆî ÆØ»Ë ¡§ ºî²È¡¢½ñÉ¾²È¡Ë