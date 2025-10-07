レナサイエンス<4889.T>はストップ高の水準の２０３４円でカイ気配となっている。６日の取引終了後、サウジアラビア政府の医療研究機関「キング・アブドラ国際医療研究センター」と同国における臨床や事業化などで連携を進める基本合意書を締結したと発表しており、中東マネーをもとに新薬の開発活動が加速するとの見方から、買いが集まっているようだ。



基本合意書に基づき、レナが研究してきた「プラスミノーゲンアクチベーターインヒビター（ＰＡＩ）―１阻害薬ＲＳ５６１４」をがん治療薬及び抗老化・長寿治療薬としてサウジアラビアで臨床開発を行う。そのほか、レナが開発中のＡＩを用いた糖尿病及び血液透析を支援するプログラム医療機器の同国における開発などにも取り組む。



出所：MINKABU PRESS