ハッチ・ワーク<148A.T>の押し目買いに妙味がある。同社は月極駐車場の検索サイト「アットパーキング」や月極駐車場オンライン管理支援サービス「アットパーキングクラウド」などの提供を主力としている。ニッチ分野で契約数の増加が顕著となっており、業績は好調に推移している。２４年１２月期の営業利益が前の期比９倍化したのに続き、２５年１２月期も前期比２％増の１億８７００万円と増益を見込むが、これは大幅に上方修正される公算が大きい。今中間期時点の対通期進捗率は９１％に達しており、会社側の通期予想は２０％程度上振れする可能性がある。更に来期は利益の伸びが加速しそうだ。



株価は９月２４日にマドを開けて買われ３１５５円の年初来高値形成。その後に調整を入れているが、マド埋めをほぼ完了し出直りの機をうかがう。早晩、年初来高値奪回から３０００円台での活躍が期待できる。（桂）



出所：MINKABU PRESS