天まで届け！　ヒロインメイクの超・耐久カールマスカラに、ニュアンスブラウンが登場！

伊勢半は10月8日、「ヒロインメイク　ロングUPマスカラ　スーパーWP」の数量限定色「オールドテディベア」を発売します。

カールキープ＆にじみに強いヒロインメイクの人気マスカラ「ロングUPマスカラ　スーパーWP」から、黄みのあるダークなくすみブラウン「オールドテディベア」が数量限定で登場。塗り重ねるほどに長く伸び、温かみのあるナチュラルな目もとを演出します。

■商品特長

●柔らかく、深みのあるニュアンスブラウン
黄みのあるダークなくすみブラウン。​柔らかくあたたかみのある目もとを演出します。​

●長時間にじみにくい！　スーパー※1 ウォータープルーフ処方
涙・汗・水・皮脂・こすれに強い、独自の耐久処方。
※1　ヒロインメイク マスカラ内で。

●ロングEXファイバー配合！　超・ロングUPまつ毛に
まつ毛に絡みやすいロングEXファイバー※2 と、5mmのロングエクステファイバーを配合。塗り重ねるほどに長く伸び、1本1本セパレートされたキレイなロングまつ毛に仕上げます。
※2　ナイロン−66、（アクリレーツ／アクリル酸エチルヘキシル）コポリマー、（アクリル酸ヒドロキシエチル／アクリル酸メトキシエチル）コポリマー、ジメチコン、アクリレーツコポリマーアンモニウム、アクリル酸アルキルコポリマーアンモニウム

●1日中※3 カールキープ＆形状持続
カールロック成分と、形状持続ポリマー配合。塗った瞬間、上向きカールを強力固定します。
※3　日中の活動時間

●ダマ・束にならない！　セパレートカーブブラシ
まつ毛をとかしながら塗り重ねしやすい、目の形に沿ったカーブブラシ。

●メイクしながらトリートメント！　6種のまつ毛美容液成分配合
ツバキオイル・ローヤルゼリーエキス・アルガンオイル ・野バラオイル※4・オタネニンジンエキス・アーモンドオイル（まつ毛保護成分）
※4　カニナバラ果実油

■商品概要

「ヒロインメイク　ロングUPマスカラ　スーパーWP」
限定1色　6g　1,320円
2025年10月8日　数量限定発売
＊ 取り扱い店の詳細については問い合せてください。

（エボル）