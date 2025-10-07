松村北斗の切なる想いがあふれる！映画『秒速5センチメートル』劇中歌スペシャルリリックビデオ解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

松村北斗（SixTONES）主演映画『秒速5センチメートル』の劇中歌スペシャルリリックビデオが解禁された。

■劇中歌は、山崎まさよしの「One more time, One more chance」

リリックビデオに使用されている楽曲は、本作の劇中歌、山崎まさよしの「One more time, One more chance ～劇場用実写映画『秒速5センチメートル』Remaster～」。原作アニメーションでは主題歌として物語終盤に流れる『秒速5センチメートル』を象徴する楽曲だ。貴樹と明里の過ごしてきたそれぞれの記憶や想いとリンクするような、切なくも美しい歌詞とメロディで多くの人の心を掴んだ名曲が、本作ではアップミックスされて劇中歌となった。

今回解禁されたスペシャルリリックビデオでは、人と関わらず閉じた日々を送る社会人時代の貴樹の孤独なシーンから始まり、四季折々に「うつろう季節」 、貴樹と明里の思い出の「ふざけあった時間」など、歌詞（リリック）に合わせた本編映像が映し出される。

「いつでも捜している」明里の姿を追いかけて駆け出す貴樹の、切なる想いがあふれるエモーショナルな動画となっている。

■映画情報

『秒速5センチメートル』

10月10日（金）公開

原作：新海誠 劇場アニメーション『秒速5センチメートル』

監督：奥山由之

脚本：鈴木史子

音楽：江崎文武（「崎」は、たつさきが正式表記）

主題歌：米津玄師「1991」

劇中歌：山崎まさよし「One more time, One more chance ～劇場用実写映画『秒速5センチメートル』Remaster～」

出演：松村北斗 高畑充希

森七菜 青木柚 木竜麻生 上田悠斗 白山乃愛

岡部たかし 中田青渚 田村健太郎 戸塚純貴 蓮見翔

又吉直樹 堀内敬子 佐藤緋美 白本彩奈

宮崎あおい 吉岡秀隆

制作プロダクション：Spoon.

配給：東宝

(C)2025「秒速5センチメートル」製作委員会

