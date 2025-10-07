King Gnu史上、最多都市・最多公演となるツアー『King Gnu CEN+RAL Tour 2026』日程・会場解禁
King Gnuのツアー『King Gnu CEN+RAL Tour 2026』の日程・会場が解禁された。今ツアーは、バンド史上最多となる15都市を巡るもの。高松・広島は7年ぶり、新潟・バンコク・香港は初開催。
■アジアの各都市も連なり、バンドとしてあらたな規模感を感じさせる『King Gnu CEN+RAL Tour 2026』
日本国内だけでなく、バンコク・香港・台北・上海・ソウルとアジアの各都市も連なり、バンドとしてあらたな規模感を感じさせる『King Gnu CEN+RAL Tour 2026』。
2026年2月21日、仙台セキスイハイムスーパーアリーナ公演を皮切りに、ファイナルの6月21日、ソウル KSPO DOME公演まで5ヵ月で29公演が発表されており、こちらもバンド史上最多公演数となる。
国内公演の「CLUB GNU（オフィシャルファンクラブ）」チケット最速先行受付は10月13日から。ファンは要チェックだ。
■ライブ情報
『King Gnu CEN+RAL Tour 2026』
2026年
02/21（土） 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ
02/22（日）宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ
03/03（火） 大阪・大阪城ホール
03/04（水） 大阪・大阪城ホール
03/11（水） 香川・高松あなぶきアリーナ香川
03/12（木） 香川・高松あなぶきアリーナ香川
03/18（水） 東京・有明アリーナ
03/19（木） 東京・有明アリーナ
03/28（土） 愛知・ポートメッセなごや 第1展示館
03/29（日） 愛知・ポートメッセなごや 第1展示館
04/04（土） 広島・広島グリーンアリーナ
04/05（日） 広島・広島グリーンアリーナ
04/14（火） 千葉・LaLa arena TOKYO-BAY
04/15（水） 千葉・LaLa arena TOKYO-BAY
04/21（火） 福岡・マリンメッセ福岡A館
04/22（水） 福岡・マリンメッセ福岡A館
05/01（金） 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
05/02（土） 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
05/09（土） 新潟・朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター
05/10（日） 新潟・朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター
05/23（土） バンコク・One Bangkok Forum
05/29（金） 香港・AsiaWorld-Arena
05/30（土） 香港・AsiaWorld-Arena
06/06（土） 台北・Taipei Arena
06/07（日） 台北・Taipei Arena
06/13（土） 上海・TBA
06/14（日） 上海・TBA
06/20（土） ソウル・KSPO DOME
06/21（日） ソウル・KSPO DOME
■リリース情報
2025.09.05 ON SALE
DIGITAL SINGLE「SO BAD」
