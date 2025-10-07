Ado特番がJ-WAVEにてOA決定！ワールドツアーを振り返るインタビューや新曲「MAGIC」フル解禁も

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Adoの特別番組、J-WAVE『J-WAVE SPECIAL Marubeni The World is Not Enough』（ナビゲーター：サッシャ）が、10月13日20時よりオンエアされる。

■Adoの新曲「MAGIC」フルバージョンを初解禁

本番組では、2025年に世界を熱狂させたAdoの自身2度目となる世界ツアー『Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana”』をドキュメント形式で振り返る。ワールドツアーのファイナルとなる日本でのドームツアーに至るまでの軌跡を、音源と証言で描き出す特別番組。

Ado本人のインタビューをはじめ、ツアー各地で収録したフィールド音源、現地ファンのリアルな声などを交え、声のみで世界と向き合うアーティスト・Adoの挑戦と想いを届ける。

さらに、Adoの新曲「MAGIC」をフルバージョンで初解禁。Adoと初タッグとなるボカロPのツミキが作詞作曲および編曲を担当したことでも話題の楽曲を、番組でいち早く届ける。

■番組情報

J-WAVE（81.3FM）『J-WAVE SPECIAL Marubeni The World is Not Enough』

10/13（月・祝）20:00～21:30

ナビゲーター：サッシャ

■リリース情報

2025.10.31 ON SALE

DIGITAL SINGLE「MAGIC」

