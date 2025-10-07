2025年10月5日、韓国・ソウル新聞は「日本旅行ではマスク着用を」と呼び掛ける記事を掲載した。秋夕（チュソク、旧盆）の連休で日本や台湾を旅行する人が多いが、東京、台北とも厳しい残暑に見舞われているうえ、インフルエンザが流行入りしたと報じている。

記事は日本メディアの報道を引用し、「昨年より早くインフルエンザの流行シーズンに入ったと厚生労働省が発表した」「先月22〜28日に全国3000の医療機関で報告されたインフルエンザ患者は4030人に達した」「過去20年間で2番目に早い流行入り」「東京ではこれまでに61件の集団感染が報告され、4校が学級閉鎖など臨時休業となっている」「当局は手洗い、マスク着用、こまめな換気などの対策をと呼びかけている」と詳しく伝えている。

台湾でもインフルエンザが流行中で、ワクチン接種が本格化している。先月21〜27日にインフルエンザで医療機関を訪れた人は12万9831人に達するという。

韓国ではまだ流行はしていないが、疾病管理庁によると、医院級の医療機関を訪れた外来患者1000人当たりのインフルエンザが疑われる患者数は9．0人で、前週（8．0人）を上回った。流行基準は9．1人だが、患者数は増加傾向にあるという。

この記事に、韓国のネットユーザーからは「秋夕連休が終わったら韓国もインフルエンザ流行に入るだろうな。コロナも」「韓国でももうインフル患者が増えてるよ」「大げさだな。別に東京は騒ぎになってない」「インフル感染が心配な人は無菌室で生活すればいい」「インフルくらいでビビってたら生きていけないよ」「それより中国の新型コロナの心配をしたらどうだ」などのコメントが寄せられている。（翻訳・編集/麻江）