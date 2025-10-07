武者陵司「AI革命、株式資本主義とトランプの経済政策」
―米株高はバブルでないことの証明―
トランプ政権が革命的（?）政策を連発している。アカデミズムへの介入、暴動への州兵の投入、乱暴な行政制度への介入、執拗なFRB（米連邦準備制度理事会）攻撃など、引き続き政策の不透明性は高い。しかし、それに対する批判がいま一つ高まらず、むしろ野党の民主党への支持は更に低迷している。コアトランプ支持者を除けば、無気力、様子見の様相である。その中で米国経済は好調でリセッションには陥りそうもなく、米国株価は史上最高値を更新し続けている。悲観論者からの「米国株はバブルだ」との評論は衰えないが、人々が警戒感を強めている時にバブルは起きにくい。
武者リサーチは、米国株式の好調さを理解するには、3つのキーワードに対する認識が欠かせないと考える。第一はAI（人工知能）革命、第二は株式資本主義、第三はトランプ政権の政策である。以下で分析するように、3つのキーワードは今後も株高を支え続けると予想されるので、米国主導の世界株高は続くと考える。
（1）GAFAMがけん引するAI革命、加速する投資
●AI革命、真の姿はまだ見えていない
「チャットGPT」の発表が停滞局面にあった経済環境を一変させ、2024年から米国経済はAIけん引の新たな成長フェーズに入ったとみられる。2022年から2023年にかけて、スマートフォンの世界需要が13億台前後で頭打ちになり、 GAFAM（アルファベット 、アップル 、メタ・プラットフォームズ 、アマゾン・ドット・コム 、マイクロソフト ）にけん引されたハイテクブームはいったん踊り場を迎えた。ハイテク企業各社は揃って大規模なリストラを打ち出し、GAFAMは成熟期に入ったとする見方が現れていた。
しかし、2022年11月のオープンAIによる「チャットGPT」の発表により局面は急変した。「チャットGPT」は公開から2カ月後に1億人が定期的なユーザーとなり、2025年8月にはユーザー数は7億人に達した。また、「オープンAIは6月、サブスクリプション（定額課金）型サービスの年換算売上高が100億ドルに達したと明らかにした」（2025年8月5日付日本経済新聞）と報道されている。マイクロソフトは7月末、「チームズ」や「エクセル」などの業務ソフト向けAI支援機能「コパイロット」の月間利用者が1億人に達したと公表。アルファベット傘下の米グーグルは「7月下旬、 生成AI『Gemini（ジェミニ）』アプリの月間利用者が4億5000万人に達したと説明した」「米メタは5月に月間10億人が同社の生成AIを使っていると発表した」（8月5日付日本経済新聞）と伝えられている。
●AIによりGAFAMは再飛躍期に入った
AI革命の経済的特徴は、ごく少数のプレーヤーに富と資源が集中することであろう。けん引車はインターネットプラットフォーマーのGAFAMである。直近の5社の時価総額合計は14.78兆ドル、米国GDP（国内総生産）の5割規模にまで増大した。たった5社の巨大企業の塊が、まるでスタートアップのベンチャー企業並みの目覚ましい勢いで成長を続けていることは驚愕に値する。5社の合計売上高は2015年度の5248億ドルから2025年（予想）の2兆950億ドルへと年率15％の高成長を続けている。2022～2023年度にかけて1桁成長に戻ったものの、再度成長力を取り戻している。AI革命の新たな波に入ったためである。5社の10年間の年平均成長率を示すと、売上高14.8％、営業利益16.6％、税引き利益17.9％、総合的収益力を示すフリーキャツシュフロー（税引き利益＋減価償却）は18.1％と、売り上げ以上に利益成長が大きいことが分かる。