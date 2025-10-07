広島は7日、2026年度のファンクラブリニューアルを発表した。これまでの内容を一新し、「赤組」という名称で生まれ変わり、新たにポイント制度を導入する。

赤組に入会（年会費1000円）した上で、さらに個々の応援スタイルに合わせた6つのコース（一部定員あり）の加入で、さまざまな特典が用意されている。

【チケットコース（年会費3000円、定員63000人）】

ゴールデンウイーク、夏休みなどの人気カードをはじめとする公式戦入場券が先行販売され、クライマックス・シリーズ入場券の先行販売に申し込めるコース。また、マツダスタジアムでのオープン戦、ウエスタン・リーグ公式戦の招待もある。

【オンラインショッピングコース（年会費2000円）】

カープグッズの新商品先行抽選販売に申し込めるほか、同コース限定グッズの販売もあり。また、公式オンラインショップで使用できる1000円分のクーポン付き。

【ユースフルコース（年会費2500円、26年度16〜29歳の方）】

マツダスタジアムでの公式戦に自身を含めた2人の無料招待があるほか、抽選で選手からのバースデーメッセージ動画のプレゼント企画も用意。春季キャンプ特別見学会、試合前練習見学会など、同コース限定のイベントも。

【キッズコース（年会費2500円、26年度小中学生の方）】

マツダスタジアム公式戦全試合で招待特典（各試合500人）があり、球場内のアミューズメントパークの無料チケットが付いている。また、スタメンキッズとして試合前にスタメン選手の出迎えができる企画もある。

【マスコットコース（年会費2000円、定員2000人）】

スラィリーが大好きなファンの方におすすめ。マスコットとの写真撮影会やサイン会など、コース加入者限定の企画を用意。また、イニング間にスラィリーがが乗るカートに乗ったり、バーズーカタイムに参加できる。

【若鯉応援コース（年会費2000円、定員1000人）】

由宇練習場で行われるウエスタン・リーグ公式戦では特別観戦エリアが用意され、椅子やテーブルが付いた屋根付きスペースで観戦（1試合6人6組まで）することができる。また、事前予約で由宇練習場の無料駐車場が用意され、コース加入者限定で選手との触れあいイベントもある。

6つのコースのいずれかの加入で入会グッズももらえることができ、1コースの加入でグッズ1点、2コース以上の加入で2点選ぶことができる。また、今回新設されたポイント制度はファンクラブ会員だけが利用でき、来場登録すると1試合につき50ポイントがつくほか、入場券、グッズ、飲食購入金額の3％分がポイントに反映される。このポイント数に応じた特典もあり、選手着用のユニホームやオリジナルグッズ、イベント参加券などと交換できる仕組みとなっている。

発表会見に参加した中村奨は「球場で来れば来るほどポイントがたまる制度なので、たくさん来てほしい」とコメント。小園も「僕はキッズコースが気になる。たくさんのお子さんに入会してもらって、親子で球場に来て観戦してほしい」と呼びかけた。