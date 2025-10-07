¶å¶å¤¬¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡ª¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤¯³Ð¤¨¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢4Áª
1¡¥¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥À¥ó¥¹¤ò¤·¤Ê¤¬¤é
¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥À¥ó¥¹¤ò¤·¤Ê¤¬¤é³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢³Ú¤·¤¯³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÌÜ¤ä¼ª¡¢¼ê¤äÂÎ¤ò»È¤¦¤¿¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸Þ´¶¤¬³èÍÑ¤µ¤ìµ²±¤¬ÄêÃå¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ë¤Ë¤ó¤¬¤·¡Ê2¡ß2¡á4¡Ë¡×¡Ö¤Ë¤µ¤ó¤¬¤í¤¯¡Ê2¡ß3¡á6¡Ë¡×¡Ä¡Ä¤È¡¢¿ô»ú¤òÌÜ¤Ç¸«¤Ê¤¬¤é¡¢²»¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤¿¤ê¡¢¥²¡¼¥à¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤¯³Ð¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨¿Ê¸¦¥¼¥ß¤Î¶µºà¤Ç¶å¶å¤ò²Î¤Ç³Ð¤¨¤ëW¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡£
2¡¥¥È¥é¥ó¥×¤Ç¶å¶å¥Ð¥È¥ë
¥È¥é¥ó¥×¤ò»È¤Ã¤¿¤«¤±»»¥²¡¼¥à¤Ï¡¢²ÈÄí¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë¤Ç¤¤ëÍ·¤Ó·¿¤Î³Ø½¬¤Ç¤¹¡£
¡Ò¼ê½ç¡Ó
1¡¥¥È¥é¥ó¥×¤«¤é³¨»¥¤È¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤òÈ´¤¯¡Ê1¡Á9¤Î¿ô»ú¤À¤±»È¤¦¡Ë
2¡¥ÀÖ¤È¹õ¤ËÊ¬¤±¡¢»³¤ò¤Ä¤¯¤ë
3¡¥ÀÖ¤È¹õ¤Î»³¤«¤é¥«¡¼¥É¤ò1Ëç¤º¤Ä¼è¤ê¡¢2ËçÆ±»þ¤Ë½Ð¤¹
4¡¥½Ð¤·¤¿2Ëç¤Î¿ô»ú¤Î¤«¤±»»¤ò¤·¤ÆÅú¤¨¤ò¸À¤¦
5¡¥ÀÑ¤ÎÂç¤¤¤¤Û¤¦¤Î¿Í¤¬¾¡¤Á¡ÊÀÑ¤¬Æ±¤¸¾ì¹ç¤Ï¡¢ÁÇÁá¤¯Àµ¤·¤¤Åú¤¨¤ò¸À¤Ã¤¿¿Í¤¬¾¡¤Á¡Ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¥é¥ó¥×Í·¤Ó¤Ç¶å¶å¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¶å¶å¤ÎÅú¤¨¤ò¡ÖÀµ¤·¤¯ÁÇÁá¤¯½Ð¤¹¡×Îý½¬¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢²ó¿ô¤ò¤³¤Ê¤¹¤¦¤Á¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£(¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥È¥é¥ó¥Ö¤ò»È¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤òºî¤ê¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£)
3¡¥¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤Ç³Ð¤¨¤ë
¶å¶å¤Ï¡¢Æü¾ïÍÑ¸ì¤È¤Î¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È³Ú¤·¤¯³Ð¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢
¡Ö¤ª¤Ã¤«¤Ê¤¤»â»Ò¤¬¤¤¤ë¡ª»â»Ò¤ÎÇ¯¤Ï²¿ºÐ¡©»â»Ò(¥·¥·)¡Ê4¡ß4¡Ë¤Ï16ºÐ¤À¤Í¡×
¡Ö¤³¤ÎÆù²¿±ß¡©Æù(Æó¥¯)¡Ê2¡ß9¡Ë¤Ï18±ß¡ª¡×
¡Ö¥¥ß¤Î¼ª¤Ï²¿¥»¥ó¥Á¡©¼ª¡Ê3¡ß3¡Ë¤Ï9¥»¥ó¥Á¤À¤è¡×
¡Ö¥´¥ß¤¬²¿¸Ä¤¢¤ë?¡£¥´¥ß¡Ê5¡ß3¡Ë15¸Ä¡ª¡×
¡Ö¤³¤³¤Ë²Ö¤Ï²¿ËÜ¤¢¤ë? ¥Ï¥Ê(8¡ß7)¡¡56ËÜ¡×
¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª»Ò¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï°õ¾Ý¶¯¤¯µ²±¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿ô»ú¤¬¸½¼ÂÅª¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤âOK¤Ç¤¹¡£¤ª»Ò¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ë¸ÀÍÕÍ·¤Ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤¤Ã¤È¶ì¼ê¤Ê¶å¶å°Åµ¤ÎÄñ¹³´¶¤âÇö¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¡£
4¡¥»Ø¶å¶å¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë
»Ø¶å¶å¡Ê»ØÀÞ¤ê¤«¤±»»¡Ë¤È¤Ï¡¢Î¾¼ê¤Î»Ø¤ò»È¤Ã¤Æ¤«¤±»»¤Î¶å¶å¤ò·×»»¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£¤«¤±¤ë¿ô¤È¤«¤±¤é¤ì¤ë¿ô¤¬¤È¤â¤Ë5°Ê¾å¤Ç¤Ê¤¤¤È»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»Ø¤ÇÀÑ¤¬É½¤»¡¢»ë³ÐÅª¤Ë¶å¶å¤Î·×»»¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö7¡ß8¡×¤òÎã¤È¤·¤Æ¤ä¤êÊý¤Î¼ê½ç¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ä¤êÊý¡Û
¡Ê1¡Ë¤Þ¤º¡¢º¸¼ê¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¤ò´é¤ÎÊý¤Ë¸þ¤±¤Æ¹¤²¡¢º¸¼ê¤Î¿Æ»Ø¤«¤é1.2.3¡Ä¡Ä¤È»Ø¤òÀÞ¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢6.7¤Ç¾®»ØÂ¦¤«¤é»Ø¤ò¿¤Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö7¡×¤ÏÌô»Ø¤È¾®»Ø¤Î2ËÜ¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¼¡¤Ë¡¢±¦¼ê¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¤ò´é¤ÎÊý¤Ë¸þ¤±¤Æ¹¤²¡¢º¸¼ê¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¿Æ»Ø¤«¤é»Ø¤òÀÞ¤ê¡¢¾®»Ø¤Þ¤ÇÀÞ¤Ã¤¿¤é¾®»Ø¤«¤é¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö8¡×¤ÏÃæ»Ø¡¢Ìô»Ø¡¢¾®»Ø¤Î3ËÜ¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ø¤Ï¡¢Î¾¼êÁ´Éô¤Ç5ËÜ¡£Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ø¤Ï1ËÜ¤Ë¤Ä¤¡Ö10¡×¤È¤¹¤ë¥ë¡¼¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Ø5ËÜ¤Ç¡Ö50¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ê4¡ËÀÞ¤Ã¤¿»Ø¤Ï¡¢º¸¼ê3ËÜ¡¢±¦¼ê2ËÜ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î2¤Ä¤Î¿ô»ú¤ò³Ý¤±»»¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢3¡ß2¡á6¡£Åú¤¨¤Ï¡Ö6¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ê5¡Ë¡Ê3¡Ë¤È¡Ê4¡Ë¤Ç½Ð¤¿¿ô»ú¤òÂ¤¹¤È7¡ß8¤ÎÀÑ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö50¡Ü6¡á56¡×¤È¤Ê¤ê¡¢Åú¤¨¡Ö56¡×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¶å¶å¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¤Ã¤È¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÅú¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡ª¡×¤È¡¢¶Ã¤¤È³Ú¤·¤µ¤¬²êÀ¸¤¨¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¶Ã¤¤È³Ú¤·¤µ¤Ï¡¢¶å¶å¤ËÂÐ¤¹¤ë³Ø½¬°ÕÍß¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÊÝ¸î¼Ô¤Î¤«¤¿¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¡Û¶å¶å¤Î°Åµ¤ò³Ú¤·¤¯¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡©
2025Ç¯7·î¡¢1812Ì¾¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Î¤«¤¿¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥Ù¥Í¥Ã¥»¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡Ö¶å¶å¤Î°Åµ¤Î¾è¤ê±Û¤¨Êý¤Ï¡©¡×¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¾è¤ê±Û¤¨ÂÎ¸³➀¡Ö·«¤êÊÖ¤·Îý½¬¡¦È¿Éü³Ø½¬¡×(43.3%)
¡¦³Ø¹»¤Ç½ÉÂê¤Ë¶å¶å¤¬½Ð¤¿»þ¤Ë¤½¤ÎÃÊ¤À¤±¤Ç¤â´°¤Ú¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢½ÉÂê¤Î¤¢¤È¡¢¤´¤Ï¤ó¤Î¸å¡¢¿²¤ëÁ°¤Ë¡¢¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡¡(ÂçºåÉÜ¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Î¤«¤¿)
¡¦³Ø¹»¶µºà¤Î¶å¶å¥«¡¼¥É¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥à¤ò·×¤Ã¤ÆµÏ¿¤ò¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ê¤É¤ËµÆþ¤·¤Æ¡¢µÏ¿¹¹¿·¤ò¤á¤¶¤·¤¿¤ê¤·¤¿¡£(ÅìµþÅÔ¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Î¤«¤¿)
¡ü¾è¤ê±Û¤¨ÂÎ¸³¢¡Ö²Î¡¦¥ê¥º¥à¡×(24.7%)
¡¦Âç¤¤Ê¿ô¤Î¤«¤±»»¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Î¶å¶å¤Î²Î¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó²Î¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£(¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Î¤«¤¿)
¡¦¡Ö¤¤¤ó¤¤¤Á¡×¤Ê¤É¤Î¸À¤¤Êý¤Ë´·¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¥é¥·¥ç¤Î²Î¤Ç³Ð¤¨¤é¤ì¤¿¡ª¡¡(ÂçºåÉÜ¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Î¤«¤¿)
¡ü¾è¤ê±Û¤¨ÂÎ¸³➂¡Ö»ë³Ð¶µºà¡¦´Ä¶ÀßÄê¡×(18.6%)
¡¦¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¶å¶å¤ÎÉ½¤òÅ½¤Ã¤Æ¡¢ËèÆü¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤«¤é¤¢¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£(ÅìµþÅÔ¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Î¤«¤¿)
¡¦¤Ê¤«¤Ê¤«³Ð¤¨¤é¤ì¤º¡¢¥È¥¤¥ì¤Ë¶å¶å¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÅ½¤Ã¤Æ¡¢³Ð¤¨¤¿ÃÊ¤«¤é³°¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£(¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Î¤«¤¿)
¡ü¾è¤ê±Û¤¨ÂÎ¸³¤¡ÖÆü¾ïÀ¸³è¤Ø¤ÎÁÈ¤ß¹þ¤ß¡×(6.9%)
¡¦ÉáÃÊ¤Î²ñÏÃ¤ÎÅÓÃæ¤Ë¡¢³Ð¤¨¤Ë¤¯¤¤¤«¤±»»¤òÆÍÁ³¼ÁÌä¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£(°¦ÃÎ¸©¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Î¤«¤¿)
¡¦¼Ö¤Ç¤ª½Ð¤«¤±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¤É¤â¤È»ä¤Ç¶¥Áè¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤«¤±»»¤ò¸À¤Ã¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤è¤¯¸À¤¨¤¿¤éÅÓÃæ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤ª²Û»Ò¤ò£±¤ÄÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¡£(°ñ¾ë¸©¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Î¤«¤¿)
¡ü¾è¤ê±Û¤¨ÂÎ¸³¥¡Ö¥²¡¼¥à¡¦¶¥Áè·Á¼°¡×(6.4%)
¡¦³Ø¹»¤Ç¶å¶åÌ¾¿Í¤ò¤á¤¶¤½¤¦¤È¡¢¤ªÍ§Ã£¤äÀèÀ¸¤È¥«¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤¿¡£(¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Î¤«¤¿)
¡¦ËèÆü½ÉÂê¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼¡Âè¤Ë¤¿¤À¸À¤¦¤À¤±¤Îºî¶È¤¬ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥é¥ó¥À¥à¤ËÌäÂê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£(²¬»³¸©¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Î¤«¤¿)
2Ç¯À¸¤Î¶å¶å¤òÌµ»ö¾è¤ê±Û¤¨¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤Î¤«¤¿¤Î·Ð¸³ÃÌ¤â¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤Þ¤È¤á & ¼ÂÁ© TIPS
¶å¶å¤Î°Åµ¤Ï¡Öµ¡³£Åª¤Ê°Åµ¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Í·¤Ó¤äÂÎ¤ÎÆ°¤¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥°¥ó¤È³Ú¤·¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¿È¤ËÉÕ¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÙ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×¤ò»È¤Ã¤ÆÍ·¤ó¤À¤ê¡¢¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤Ç¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é³Ð¤¨¤¿¤ê¡¢»Ø¤ò»È¤Ã¤ÆÅú¤¨¤òÆ³¤½Ð¤·¤¿¤ê¤È¡¢¹©É×¤Ç¤¤ëÊýË¡¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÝ¸î¼Ô¤Î¤«¤¿¤â°ì½ï¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ç¤¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦´î¤Ó¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
