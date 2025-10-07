ガバッと穿くだけでOK！【ユニクロ】1点投入で即秋っぽ♡「新作ボトムス」

秋らしい気候になってきた今の時期。新たに洋服を買うなら、シーズンムードを盛り上げてくれるコーデュロイ素材のアイテムが正解かも。そこでおすすめしたいのが、【ユニクロ】から登場している新作ボトムス。リラックス感のあるカーブパンツや、大人可愛いミニスカートなど、デイリーに使えるアイテムをご紹介します。

カーブシルエットでこなれ見え

【ユニクロ】「コーデュロイカーブパンツ」\3,990（税込）

ゆったりとカーブを描くシルエットが特徴のパンツ。温かみのある太畝のコーデュロイ素材のパンツは、一点投入で秋らしいコーデに仕上げてくれます。裾にかけて細くなっているため、リラックス感がありながら足元はすっきりと見えるのが嬉しいポイント。ナチュラルで好印象が狙えるオフホワイトのほか、ダークブラウン・グリーン・ネイビーという大人に似合うシックなカラーをラインナップ。

コンパクトなミニ丈スカートで大人可愛く

【ユニクロ】「コーデュロイミニスカート」\3,990（税込）

コンパクトな台形フォルムがキュートなミニスカート。ロングブーツがトレンドに浮上している今こそ、ミニ丈にも挑戦してみるのもありかも！ 素材と色展開は、先にご紹介したパンツと同様で、秋らしさ満点のアイテムです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M