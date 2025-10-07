“グラビア界を席巻中”元SKE48北野瑠華、南国で大胆ショット連発 最新デジタル写真集『こっち向いてよ』
元SKE48で俳優の北野瑠華が、きょう7日からデジタル限定写真集『こっち向いてよ』（ワニブックス）を配信開始した。
【写真】谷間あらわに…開放的な笑顔がまぶしい北野瑠華
北野は元SKE48メンバーで、近年は俳優として活躍の幅を広げている。今夏放送されたドラマ『グラぱらっ！』では地上波連続ドラマ初主演を果たし、グラビアで見せてきた表現力を芝居でも発揮。そんな北野が新たに挑んだ今作は、沖縄を舞台に撮影が行われた。
青い海と空を背景に、自然体の笑顔から大胆なカットまで、南国の空気をそのまま閉じ込めたような一冊。リゾート地ならではの開放感に包まれた北野が、等身大の魅力とともに大人の表情を見せている。
北野は「今回のデジタル写真集の舞台は沖縄！私が過去に“寒いのが苦手”と言ったことを覚えて下さっていたみたいで、暖かい沖縄に連れてってくれました（笑）。おかげで沖縄の美しい景色や開放的な海で夏を感じながら楽しく撮影することができました。自然体な私を感じられる1冊になっているので、是非この写真集を見て今年最後の夏を楽しんでもらえたらうれしいです」とコメントを寄せている。
北野は、1999年5月25日生まれ。岐阜県出身。身長158センチ。2013年にSKE48の6期生としての活動をスタート。2024年6月、SKE48を卒業。卒業後に発売した1st写真集『触れて、みる?』が空前絶後の大ヒットを記録、グラビア界で一躍、時の人となる。『グラぱらっ！』（ABCテレビ）で地上波連ドラ初主演を務めるなど、女優として活躍しながら、グラビア誌にも多数出演。
【写真】谷間あらわに…開放的な笑顔がまぶしい北野瑠華
北野は元SKE48メンバーで、近年は俳優として活躍の幅を広げている。今夏放送されたドラマ『グラぱらっ！』では地上波連続ドラマ初主演を果たし、グラビアで見せてきた表現力を芝居でも発揮。そんな北野が新たに挑んだ今作は、沖縄を舞台に撮影が行われた。
青い海と空を背景に、自然体の笑顔から大胆なカットまで、南国の空気をそのまま閉じ込めたような一冊。リゾート地ならではの開放感に包まれた北野が、等身大の魅力とともに大人の表情を見せている。
北野は、1999年5月25日生まれ。岐阜県出身。身長158センチ。2013年にSKE48の6期生としての活動をスタート。2024年6月、SKE48を卒業。卒業後に発売した1st写真集『触れて、みる?』が空前絶後の大ヒットを記録、グラビア界で一躍、時の人となる。『グラぱらっ！』（ABCテレビ）で地上波連ドラ初主演を務めるなど、女優として活躍しながら、グラビア誌にも多数出演。