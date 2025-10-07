綾瀬はるか＆浜辺美波＆鈴木亮平＆Mrs. GREEN APPLE、キリンビール新CMで共演 6人がミセス楽曲で歌い踊る
俳優の綾瀬はるか、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）、浜辺美波、鈴木亮平が、キリンビールが手掛ける次世代ビール「キリングッドエール」新CMに登場する。7日より全国で順次放送開始。
【動画】爽やか！綾瀬はるか＆Mrs. GREEN APPLEらのメイキング映像も公開
CMは、約200人のビッグバンドが新ブランドの誕生を祝う「キリングッドエール 全く新しいキリンビールはじまる篇」（30秒）。綾瀬が「キリングットエール、誕生です!」と力強く宣言すると、大森の「スリー、ツー、ワン」というカウントを合図に「GOOD DAY」の演奏がスタート。リズムに合わせて手をたたき、歌い、乾杯するハッピーな世界が描かれる。
このほか、ブランドリーダーを務める綾瀬、大森、浜辺、鈴木が、次世代定番ビールの魅力を語る「キリングッドエール まったく新しいキリンビールのおいしさ篇」が、14日より全国で順次放送される。
こちらは「キリングッドエール」の誕生を待ちわびた4人がピールを口にするシーンから始まる。続いて「そのまったく新しい味とは？」という問いに、それぞれぞれの言葉で魅力を語る。最後に、撮影中に鈴木が考案した「グッドエールポーズ」を4人で披露する。
楽曲「GOOD DAY」はミセスの描き下ろし。「キリングッドエール」の、日本を明るくしたいというコンセプトに寄り添いながら、時間をかけて制作に向き合ったという。
「キリングッドエール」は、「キリン一番搾り生ビール」「キリンビール 晴れ風」に次ぐ3本目の柱となる次世代定番ビールを目指して同社が開発した。こだわりの素材と製法でつくり、飲んだ時から気持ちが満たされる“まったく新しい”おいしさと、日本の未来を明るくするブランドアクション「グッドエールJAPAN」によって、「すべての人を明るくするビール」を目指す。
