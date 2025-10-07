¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØSPY¡ßFAMILY 2¡Ù2026Ç¯¤Ë¾å±é·èÄê¡¡¸½ºß¾å±éÃæ¤ÎÉñÂæ¤ÎÂ³ÊÔ¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥é¤¬ÅÐ¾ì¤«
¡¡Åìµþ¡¦ÆüÀ¸·à¾ì¤Ë¤Æ7Æü¤«¤é¾å±é¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØSPY¡ßFAMILY 2¡Ù¤¬À½ºî¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Æ±Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈ±·¿¡õ°áÁõ¤â´°Á´ºÆ¸½¡ª¥¢¡¼¥Ë¥ãÌò¤Î»ÒÌò4¿Í¥½¥í¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡Â®Êó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥©¡¼¥¸¥ã¡¼²È¤ÎÈÖ¸¤¤Ç¤¢¤ë¡Ò¥Ü¥ó¥É¡Ó¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢½é±é¡¦ºÆ±é¤Ë¤ÏÅÐ¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÅÐ¾ì¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÎÂç¿Íµ¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò°µÅÝÅª¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤ÇÅ¸³«Í½Äê¡£Êª¸ì¤Î¾ÜºÙ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½ç¼¡È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¤Ï¡¢¤è¤êÎÉ¤À¤³¦¤Î¤¿¤áÆü¡¹¡¢ÄµÊóÇ¤Ì³¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÀ¨ÏÓ¥¹¥Ñ¥¤¤Î¥í¥¤¥É¤¬¼ç¿Í¸ø¡£ÆÃ¼ìÇ¤Ì³¡Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ë¤Î¤¿¤á¤Ë°ú¤¼è¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¡¦¥¢¡¼¥Ë¥ã¤ÏÄ¶Ç½ÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¡¢·ÀÌó·ëº§¤ò»ý¤Á¤«¤±¤¿ºÊ¡¦¥è¥ë¤Ï»¦¤·²°¤Ç¡¢¥í¥¤¥É¤ÏÇ¤Ì³¤Î¤¿¤á¤Ë¡È¤«¤ê¤½¤á¤Î²ÈÂ²¡É¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤à¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
¡¡¸¶ºîÌ¡²è¤¬2019Ç¯3·î¤è¤êÌ¡²è¥¢¥×¥ê¡Ø¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡Ù¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Ç¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï3800ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤ºîÉÊ¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¡¢±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢23Ç¯3·î¤ËÄë¹ñ·à¾ì¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤È¤·¤Æ½éÉñÂæ²½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤È¤·¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤â·Þ¤¨¤ÆºÆ±é¤È¤Ê¤ê¡¢9·î20Æü¤«¤é¤Î¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¸ø±é¡Ê¥¦¥§¥¹¥¿Àî±Û¡Ë¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢10·î7Æü¤«¤é28Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¡¦ÆüÀ¸·à¾ì¤ÇËÜ¸ø±é¤¬¾å±é¡£11·î¡Á12·î¤Ë¤«¤±¤ÆÂçºå¡¦Ê¡²¬¡¦»³·Á¡¦ÀÅ²¬¡¦°¦ÃÎ¤È5ÂçÅÔ»ÔÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈ±·¿¡õ°áÁõ¤â´°Á´ºÆ¸½¡ª¥¢¡¼¥Ë¥ãÌò¤Î»ÒÌò4¿Í¥½¥í¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡Â®Êó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥©¡¼¥¸¥ã¡¼²È¤ÎÈÖ¸¤¤Ç¤¢¤ë¡Ò¥Ü¥ó¥É¡Ó¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢½é±é¡¦ºÆ±é¤Ë¤ÏÅÐ¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÅÐ¾ì¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÎÂç¿Íµ¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò°µÅÝÅª¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤ÇÅ¸³«Í½Äê¡£Êª¸ì¤Î¾ÜºÙ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½ç¼¡È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¸¶ºîÌ¡²è¤¬2019Ç¯3·î¤è¤êÌ¡²è¥¢¥×¥ê¡Ø¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡Ù¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Ç¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï3800ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤ºîÉÊ¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¡¢±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢23Ç¯3·î¤ËÄë¹ñ·à¾ì¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤È¤·¤Æ½éÉñÂæ²½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤È¤·¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤â·Þ¤¨¤ÆºÆ±é¤È¤Ê¤ê¡¢9·î20Æü¤«¤é¤Î¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¸ø±é¡Ê¥¦¥§¥¹¥¿Àî±Û¡Ë¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢10·î7Æü¤«¤é28Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¡¦ÆüÀ¸·à¾ì¤ÇËÜ¸ø±é¤¬¾å±é¡£11·î¡Á12·î¤Ë¤«¤±¤ÆÂçºå¡¦Ê¡²¬¡¦»³·Á¡¦ÀÅ²¬¡¦°¦ÃÎ¤È5ÂçÅÔ»ÔÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£