とちぎテレビ

９月１６日の未明、さくら市の警察署を訪れた男２人が乗っていた車のトランクの中から男性の遺体が見つかり死体遺棄の疑いで逮捕されていた容疑者２人が覚醒剤や大麻を所持や使用したとして６日、栃木県警に再逮捕されました。

覚せい剤取締法違反などの疑いで再逮捕されたのは、高根沢町宝積寺に住む無職の野本直希容疑者（２３）と高根沢町寺渡戸に住む無職の山本樹容疑者（２３）の２人です。

２人は９月１６日の午前０時４５分ごろ、さくら市のさくら警察署を車で訪れトランクの中から県央地域に住む男性（１８）の遺体が見つかったことから、死体遺棄の疑いで逮捕されていました。

警察によりますと、野本容疑者は９月１３日、宇都宮市西原町にある店舗の駐車場に停めた車の中に、覚醒剤の成分を含む錠剤１錠と大麻０．０６２グラムを所持した疑いが持たれています。

死体遺棄の疑いで逮捕された１６日以降に、警察が車の中を調べたところ見つかったということです。

野本容疑者は調べに対し「覚えがない」と容疑を否認しています。

また山本容疑者は、９月上旬から１６日までの間に、栃木県内とその周辺で、覚醒剤を使用した疑いが持たれています。

逮捕後の尿検査で覚醒剤の成分が検出されたということです。

山本容疑者は調べに対し「間違いない」と容疑を認めています。

栃木県警は覚醒剤や大麻の入手経路などを詳しく調べています。