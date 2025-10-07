

（漫画：©︎三田紀房／コルク）

【漫画を読む】学力は総合的なもの…本物の勉強の重要性を説く桜木先生

「頭がいい」といわれる人の特徴になるような能力というのは、先天的に決められている部分があると考える人が多いのではないでしょうか。

その考えを否定するのが、偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠氏です。漫画『ドラゴン桜2』（講談社）編集担当も務めた西岡氏が、後天的に身につけられる「東大に合格できるくらい頭をよくするテクニック」を伝授するこの連載。

連載を再構成し、加筆修正を加えた『なぜか目標達成する人が頑張る前にやっていること』が今年発売され、好評を博しています。連載第205回は、東北大学の入試制度改革についてお話しします。

著者フォローをすると、連載の新しい記事が公開されたときにお知らせメールが届きます。

東北大学が示した衝撃的方針──「一般入試を廃止」





近年、大学入試の在り方が大きく変化しています。

これまで主流だった「一般入試＝ペーパーテストによる選抜」は縮小傾向にあり、代わって「総合型選抜（旧AO入試）」や「学校推薦型選抜」が拡大しています。

その象徴的な動きを見せたのが、国立の名門・東北大学です。東北大学は「2050年までにすべての入試を総合型選抜に切り替える」という方針を発表し、教育界に大きな衝撃を与えました。

国立大学が一般入試を廃止し、受験のすべてを総合型に移行するというのは前例のない試みです。

総合型選抜入試では、ペーパーテストの点数だけでなく、志望理由書・面接・小論文・グループディスカッションなど、さまざまな要素を総合的に評価します。

そのため、単なる学力だけでなく、課外活動・探究活動・プレゼン力・対話力・リーダーシップといった力も求められます。

言い換えれば、テストで高得点を取る力よりも、社会の中で活躍できる人間的な能力を評価する方向に入試がシフトしているのです。

一方で、「それなら勉強はそこそこでもいいのでは？」という声も出始めています。

「課外活動や部活動に力を入れた方が有利になる」「学校の勉強よりもボランティアや探究をやった方が評価される」──そんな考え方を持つ高校生や保護者も増えています。

総合型で合格するのは“両立型”の生徒たち

しかし、実際に総合型選抜で難関大学に合格している学生を取材すると、意外な共通点が見えてきます。

それは、「勉強が苦手なタイプ」ではなく、学力も高く、人間性や行動力も兼ね備えた生徒が多いということです。

総合型選抜は「勉強ができない人の逃げ道」ではなく、「勉強＋非認知能力の両立ができる人」が評価される入試なのです。

では、なぜ総合型で合格する人たちは、学力も高いのでしょうか。理由は大きく2つあります。

理由 ヽ惺擦痢嵒渉蝓廚漏慘呂之茲泙

まず1つ目は、総合型選抜で重視される「評定（内申点）」が、学校の定期試験の点数で決まるという点です。

学校の試験で点が取れなければ評定は下がり、評定が下がれば総合型選抜の評価にも直結します。

つまり、勉強をおろそかにしては、そもそも出願条件を満たすことができません。

「総合型＝学力不要」というのは、実は大きな誤解なのです。

理由◆ヽ慘呂反祐嵶呂蓮箸弔覆っている”

2つ目の理由、こちらの方が自分が今回伝えたいことの本質なのですが、私たちが思っている以上に、学力（認知能力）と人間力（非認知能力）には強い相関関係がある可能性が高い、という話です。

認知能力と非認知能力という言葉があります。認知能力は、テストで測ることができる力、要するに学力のことを指します。一方で非認知能力は、テストで測ることが難しい力で、コミュニケーション能力や忍耐力といった今まで「人間力」と呼ばれていた能力になります。

そして、この非認知能力の研究の第一人者である元岡山大学准教授の中山芳一先生はこう述べています。

「認知能力と非認知能力は、トレードオフの関係にあるものだと勘違いされやすい。片方が高いということは片方は低い、というような誤解が多い。東大生は頭はいいけど人間力は低い、など。だが、この2つの能力は対立関係にあるものではなく、片方を伸ばせばもう片方も伸びるという、竹馬のような関係にあると考えられる」

確かに、勉強を継続するには計画性・忍耐力・自己管理力が必要ですし、プレゼンや探究活動で成果を出すには読解力や論理的思考力が欠かせません。

つまり、学力と人間力は別物ではなく、相互に影響し合う関係なのです。

漫画『ドラゴン桜』でも学力と人間力の相関関係についてこのようなことが言われています。

※外部配信先では漫画を全部閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください。







（漫画：©︎三田紀房／コルク）







（漫画：©︎三田紀房／コルク）

「勉強はそこそこでいい」は、危険な誤解



この連載の一覧はこちら

このように見ていくと、「総合型選抜があるから勉強はしなくていい」という考え方がいかに危ういかがわかります。

学力を軽視したまま課外活動に偏ると、評定も上がらず、面接や小論文で説得力のある発言もできません。

総合型入試は、「学力を土台に、非認知能力で差をつける」試験なのです。

東北大学が2050年までにすべての入試を総合型に切り替えるという決断をした背景には、「テスト偏重からの脱却」という意図があるでしょう。

しかし同時に、大学が伝えたいのは「学力と人間力の両立こそが真の学び」というメッセージでもあります。

結局のところ、入試制度がどう変わっても、求められる力の本質は変わりません。

「考える力」「伝える力」「学び続ける力」──それらを支えるのは、日々の学びの積み重ねにほかなりません。

総合型の時代こそ、「学力」と「人間力」を両輪で育てていく姿勢が、これからの大学入試で最も問われていくのです。

受験勉強や、子どもへの教育など、西岡壱誠さんへの質問を募集しています。こちらの応募フォームからご応募ください。

（西岡 壱誠 ： ドラゴン桜2編集担当）