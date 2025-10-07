大谷翔平が地区S初安打となる貴重な適時打 ド軍終盤に得点で敵地沈黙 282億円左腕“快投”「速球の制球力は非常にシャープだ」
大谷が7回に貴重な適時打で4点目を入れた(C)Getty Images
ドジャースのブレーク・スネルが現地時間10月6日、敵地でフィリーズとの地区シリーズ第2戦に先発登板し、6回無失点9奪三振と好投した。
スネルは、4回までフィリーズの強力打線を無安打に抑える好投を見せると、5回に初安打を許したが、後続を打ち取り無失点投球を続けた。
5年総額1億8200万ドル（約282億円）の契約で今季ドジャースに加入したが、シーズン終盤で見せた勢いそのまま、レッズとのワイルドカードシリーズ第1戦でも7回2失点で勝ち投手となっており、さすがの投球を見せている。
米紙『Los Angeles Times』のジャック・ハリス記者も自身のXで「ブレーク・スネルの速球の制球力は、試合の序盤から非常にシャープだ」と、左腕の投球を絶賛。
さらに、「彼はゾーンの高めや利き腕側に速球を積極的に使い、カウントを有利に進めたり、素早くアウトを取ったりしている。これは、後に変化球を効果的に使うための布石にもなるだろう」と分析した。
6回は一死一、二塁とピンチを招いたが、ブライス・ハーパーをスライダーで空振り三振に仕留めると、アレク・ボームの三ゴロを三塁手のミゲル・ロハスが三塁ベースに飛び込む形でアウトに。“クラブハウスのリーダー”が気迫のプレーを見せ、スネルは無失点で終えた。
フィリーズ先発のヘスス・ルサルドに抑えられていた打線は7回、テオスカー・ヘルナンデスの安打、フレディ・フリーマンの二塁打で無死二、三塁の好機をつくると、先発のルサルドをマウンドから引きずり降ろした。一死となり、キケ・ヘルナンデスは遊ゴロとなったが、三塁走者のT・ヘルナンデスが好走塁で生還。1点を先制。ついに均衡を破った。
さらに二死満塁でウィル・スミスの2点適時打で3−0とリードを広げると、大谷翔平も地区シリーズ初安打となる貴重な右前適時打を放ち、4点目を入れた。ドジャースが終盤の得点で敵地のフィリーズファンを沈黙させた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]