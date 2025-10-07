Ä¹ºê¤¯¤ó¤Á¡¢²Ú¤ä¤«¤Ë³«Ëë¡¡°Û¹ñ¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ëÅÁÅý¤ÎÂçº×
¡¡390Ç¯°Ê¾å¤ÎÅÁÅý¤ò¸Ø¤ë½©¤ÎÂçº×¡ÖÄ¹ºê¤¯¤ó¤Á¡×¤¬7Æü¡¢Ä¹ºê»Ô¤Î¿ÛË¬¿À¼Ò¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Å«¤ÈÂÀ¸Ý¤Î²»¿§¤¬ÁáÄ«¤«¤é¶Á¤ÅÏ¤ê¡¢³°¹ñ¤È¤Î¸ò°×¤Ç±É¤¨¤¿Ä¹ºê¤é¤·¤¯¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÊ¸²½¤¬¸ò¤ï¤ê¡¢°Û¹ñ¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ë½Ð¤·Êª¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£9Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡ÍÙ¤ê¤Ê¤É¤Î½Ð¤·Êª¤òÊôÇ¼¤¹¤ëÅöÈÖ¤ÎÄ®¡ÖÍÙÄ®¡×¤Ï7Ç¯¤´¤È¤ÎÎØÈÖÀ©¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤Î6Ä®¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹Î®¹Ô¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÊôÇ¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¤Î¿ÛË¬Ä®¤ÏÃæ¹ñ¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡ÖÎµÍÙ¡×¤òÈäÏª¤·¡¢Ã´¤®¼ê¤¿¤Á¤ËËÀ¤Ç»Ù¤¨¤é¤ì¤¿Á´Ä¹Ìó20¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÎµ¤¬¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉñ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍÙÄ®¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì»ÔÆâ³ÆÃÏ¤òÎý¤êÊâ¤¡¢¸ø±à¤Ê¤É¤Ç¤â½Ð¤·Êª¤òÈäÏª¤¹¤ë