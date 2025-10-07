フランスのルコルニュ首相が就任から１カ月足らずで辞任を表明した/Stephane Mahe/Reuters via CNN Newsource

パリ（ＣＮＮ）フランスのルコルニュ首相は６日、新内閣発表からわずか数時間後に辞任を表明した。この衝撃的な動きは、フランスをさらなる政治危機に陥れた。

苦境に立つマクロン大統領の重要な盟友であるルコルニュ氏が首相に就任してから、まだ４週間も経過していない。これは同氏が第５共和政発足以来、フランスで最も在任期間の短い首相という不名誉な記録を残してその座を退くことを意味する。

​​こうした状況は、マクロン氏の行き詰まりを如実に示している。フランスは２年足らずで５人の首相が交代したがいずれも安定した過半数を獲得できず、国内は疲弊。国民はマクロン氏への失望感を募らせているとみられる。

緊縮財政と、現実から乖離（かいり）していると見なされる政府に対する国民の不満は、ますます深まるばかりだ。マクロン氏自身も、昨年の議会選挙の結果をいまだに受け入れることができていないようだ。選挙はフランスが「マクロン主義」から脱却したという明確なメッセージを突きつけるものだった。

ルコルニュ氏は６日、国の安定化を目指し、８日夜を期限として各政党と最終協議を行っていると発表した。マクロン氏に近い筋がＣＮＮ提携局ＢＦＭＴＶに語ったところによると、マクロン氏は協議が決裂した場合「責任を取る」と明言した。

ルコルニュ氏の辞任は、現在フランスが見舞われている麻痺（まひ）状態を浮き彫りにしている。昨年の選挙では過半数を獲得した政党がなく、以降国内では政治的な決着の見えない状態が続く。

マクロン氏は今、追い詰められており、残された選択肢は限られている。解散総選挙を実施するか、辞任して新たな大統領選挙を実施するかのどちらかだ。多くの人はマクロン氏が複数の政治的リスクのうち、よりリスクの少ない議会選挙を選択すると予想している。しかし一部の人々は、改めて左派または極右から首相を任命し、連立政権の再構築を目指すという第三の道も示唆する。ただ連立政権の失敗が相次いだ後で、それを実現できるかどうかは不透明だ。

脆弱（ぜいじゃく）な連立政権に頼る政府では、すべての歯車が重要だった。ルコルニュ氏は、ほぼ同じ閣僚が留任する内閣を発表してからわずか１２時間後、党派を問わない激しい反発に直面。前回の選挙で大きく躍進した左派と右派の両方から非難を浴びた。