¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£·Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè£²Àï¤ËÎ×¤ß¡¢£·²ó¤Ë£´ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤·¤¿¥¹¥Í¥ë¡¢Áê¼êÀèÈ¯¤Î¥ë¥µ¥ë¥É¤¬ÇòÇ®¤ÎÅê¼êÀï¤ò·«¤ê¹¤²¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤â£¶²ó¤Þ¤ÇÌµÆÀÅÀ¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢£²ÈÖ¼ê¡¦¥«¡¼¥«¥ê¥ó¥°¤òÁê¼ê¤Ë°ì»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç£Å¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÎÍ·¥´¥í¤Î´Ö¤Ë£±ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¡¢¤Ê¤ª¤âÆó»àËþÎÝ¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¥¹¥ß¥¹¤Î£²ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡¢¤µ¤é¤ËÂçÃ«¤¬Âå¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¹¥È¥é¡¼¥à¤«¤éÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ëÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢°ìµ¤¤Ë£´ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¿¿¤ÃÀÖ¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿Å¨ÃÏ¤Ï°ì½Ö¤Ë¤·¤ÆÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¬¡¢µ®½Å¤ÊÀèÀ©ÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤Ï¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤ÎÁöÎÝ¤À¤Ã¤¿¡£°ì»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Î»°ÎÝÁö¼Ô¤Ç¡¢£Å¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¥´¥í¤Ï¥Ü¥Æ¥Ü¥Æ¡£Æñ¤·¤¤ÂÇµåÈ½ÃÇ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢£Ô¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï²Ì´º¤ËÂ¤«¤éËÜÎÝ¤Ë³ê¤ê¹þ¤ß¡¢¤Ä¤¤¤Ë¶Ñ¹Õ¤òÇË¤Ã¤¿¡£¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÂ¦¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿·ë²Ì¤âÈ½ÄêÄÌ¤ê¡Ö¥»¡¼¥Õ¡×¡£Áê¼êÍ··â¼ê¡¦¥¿¡¼¥Ê¡¼¤ÎËÜÎÝÁ÷µå¤¬°ìÎÝÂ¦¤Ë¤½¤ì¤¿¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤¿¤¬¡¢´Ö°ìÈ±¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë¡Ö£±¡×¤ò¹ï¤ó¤À¡ÊµÏ¿¤ÏÌîÁª¡Ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤òÀª¤¤¤Å¤±¤¿à¿ÀÁöÎÝá¡£¤¿¤À¡¢£´²óÀèÆ¬¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè£²ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¥Ü¥Æ¥Ü¥Æ¤ÎÅê¥´¥í¤òÁê¼ê¤¬ÂÇµå½èÍý¤Ë¼ê´Ö¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤º¤Ë¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥µ¥¤¥È¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¡×¤¬¡Ö´ËËý¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤Ä¤â¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ëàÂÕËýÁöÎÝá¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ô¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï»³ËÜ¤¬ÀèÈ¯¤·¤¿¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÊ¿ËÞ¤Ê±¦Íã¤Ø¤Î¥Õ¥é¥¤¤òÍîµå¤·¤Æ¼ºÅÀ¤ËÄ¾·ë¡£¤½¤Î¸å¤ÎÂÇÀÊ¤Ç£²ÂÇÅÀ¤òµó¤²¤ÆÈÔ²ó¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂçÃ«¤¬ÀèÈ¯¤·¤¿£´Æü¡ÊÆ±£µÆü¡Ë¤ÎÃÏ¶è£ÓÂè£±Àï¤Ç¤Ï¡¢±¦Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÂÇµå¤òÁ´ÎÏ¤ÇÄÉ¤ï¤º¤Ë¼ºÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢µÕÅ¾¤Î·è¾¡£³¥é¥ó¤Ç¥ß¥¹¤òÄ¢¾Ã¤·¤Ë¤·¤¿¡£
à¤ä¤é¤«¤·¤¿¤é¤ä¤êÊÖ¤¹á·à¾ì·¿¤ÎÏ¢Â³¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï£Ó£Î£Ó¤ä¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡Ö¤â¤¦¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤è¡×¡Öµ¤¤¬È´¤±¤¿ÁöÎÝ¤ò¤·¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢º£ÅÙ¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ë·ãÁö¡×¡Öº£Æü¤ÏÁöÎÝ¤«¡×¤Ê¤Éº¤ÏÇ¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢£´ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¸²ó¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÃæ·ø¤Ø°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢²Ì´º¤ËÆóÎÝ¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Î·ë²Ì¤â¡Ö¥¢¥¦¥È¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£