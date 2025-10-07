佐々木美玲、日向坂46同期からバトン受けた新番組「これから毎週みーぱんだよ」

女優・タレントの佐々木美玲（25歳）が、10月6日に放送されたラジオ番組「佐々木美玲のハピハピ！ハッピーラジオ！」（InterFM）に出演。前番組のパーソナリティであり、日向坂46時代の同期である潮紗理菜に対して「なっちょ、お疲れさまでした。こうやって続けてやるのはなんか嬉しいですよね」と語った。



「潮紗理菜のサリマカシーラジオ」で、パーソナリティの潮紗理菜が放送の最後に「この後はグループ時代の同期であり、大好きなお友達でもある、みーぱんこと佐々木美玲ちゃんの『佐々木美玲のハピハピ！ハッピーラジオ！』があります。みーぱんはね、もう本当にハッピーな、タイトルから溢れ出ていると思うんですけれど、お話を聞いていても、私もね、会えば絶対に、どんな気持ちであったとしても必ず帰る時にはハッピーにしてくれるような、そんな周りのみんなをね、幸せで包む方なので、ラジオからもきっと皆さんに届くんじゃないかなと思います。バトンパス！受け取ってくれるかな」とコメント。



その後、佐々木もオープニングで「これから毎週みーぱんだよ」と呼び込んだ後「なっちょ、お疲れさまでした。こうやって続けてやるのはなんか嬉しいですよね」と、潮紗理菜のバトンを受けた。