波瑠「母親を演じるくらいになってきたんだな」「ほほう、と自分なりに思った」

女優の波瑠（34歳）が、10月6日に放送された宣伝番組「『フェイクマミー』放送直前完全ガイド」（TBS系）に出演。“母親”役を演じることについて「母親を演じるくらいになってきたんだな、というのを、すごい、ほほう、と自分なりに思った」と語った。



川栄李奈とダブル主演を務める波瑠は、自分の演じる役について「母親を演じるくらいになってきたんだな、というのを、すごい、ほほう、と自分なりに思った」と話す。



波瑠は「法には触れると言いますか、道を外れることもわかっている、合理的とは言えない、ある意味すごく斬新な形で母親を演じることになったっていうのが、個人的に自分の役者人生の中で、面白い母親業の役に出会えて良かったな、というのがすごいあります」と語った。