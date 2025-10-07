2026年春のDIORスニーカー『B30カウントダウン テック』、新色で登場！

DIORが新たに発表した「B30カウントダウン テック」スニーカーは、ランニングシューズの要素を取り入れた革新的なデザインで登場。軽量で耐久性に優れた素材を採用し、エレガンスとスポーツウェアの融合を実現しました。2026年スプリングコレクションに合わせて新たに再構築されたこのスニーカーは、ブラック、ホワイト、ベージュ、グリーン、オレンジの5色で展開されています。

最新テクノロジーで進化したデザイン



B30カウントダウン テック

価格：170,000円

「B30カウントダウン テック」スニーカーは、ランニングシューズにインスパイアされたデザインで、軽量かつ耐久性の高い新素材が特徴。

N3Oナイロンとマイクロファイバーを組み合わせ、ラバーのディテールを加えたこのシューズは、まさに最先端のテクノロジーを感じさせるアイテム。

スポーティでありながら、どこか洗練された印象を与えてくれます。

ハロウィンの夜を華やかに彩る「ツーハッチ」2025年コレクション

新色登場！個性を引き立てるカラー展開



このスニーカーは、ブラック、ホワイト、ベージュ、グリーン、オレンジという5色の新色で登場。シンプルでありながら、目を引く鮮やかなカラーがどれも個性を引き立てます。

どの色も、DIORならではの上品さとモダンな魅力を兼ね備えています。自分のスタイルに合わせてお気に入りの色を選び、足元を華やかに彩りましょう♪

スポーツとエレガンスを両立した新作



ディオールの「B30カウントダウン テック」は、スポーツウェアとエレガンスをうまく融合させた一足。

空気力学的な“CD”ロゴと、シグネチャーの“DIOR”ロゴがヒールやソール、側面に施され、視覚的なインパクトも抜群。

どんなコーディネートにも合わせやすいデザインで、デイリーにも最適なスニーカーです。

「B30カウントダウン テック」で洗練された足元を

ディオールの「B30カウントダウン テック」スニーカーは、スポーツとエレガンスを見事に融合させたデザインが特徴的。

軽量かつ耐久性の高い素材を使用し、最新技術を駆使して作られたこのスニーカーは、デイリーに活躍すること間違いなし！

新たに登場した5色の鮮やかなカラーで、個性を引き立てることができます。ディオールらしい洗練されたデザインが光る一足を、ぜひ手に入れてください。