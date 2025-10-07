¤Ò¤í¤æ¤¡ß¿Ê²½À¸ÂÖ³Ø¼Ô¡¦ÎëÌÚµªÇ·¤Î¥·¥ó¡¦¿Ê²½ÏÀª¡Öà¿Ê²½ÏÀ¤ÎÉãá¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Î¤¹¤´¤µ¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ú¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ö¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Ï¿Ê²½ÏÀ¤òÎ¢¤Å¤±¤ë¤¿¤á¡¢ËÄÂç¤Ê¼Â¸³¤È´Ñ»¡¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸ì¤ëÎëÌÚµªÇ·ÀèÀ¸
¤Ò¤í¤æ¤¤¬¥²¥¹¥È¤È¥Ç¥£¡¼¥×Æ¤ÏÀ¤¹¤ë¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¡Ö¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡£¿Ê²½À¸ÂÖ³Ø¼Ô¤ÎÎëÌÚµªÇ·ÀèÀ¸¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿10²óÌÜ¤Ç¤¹¡£
¿Ê²½ÏÀ¤òÄó¾§¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÀ¸Êª³Ø¼Ô¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥À¡¼¥¦¥£¥ó¡£Èà¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿Ê²½ÏÀ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤É¤ó¤Ê¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡©¡¡ÎëÌÚÀèÀ¸¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤í¤æ¤¡Ê°Ê²¼¡¢¤Ò¤í¡Ë¡¡³Ø¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤¹¤ë¤È¡Ö¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Î¤¹¤´¤µ¡×¤Ã¤Æ¤É¤³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿Ê²½ÏÀ¤ò¾§¤¨¤¿¿Í¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É......¡£
ÎëÌÚµªÇ·¡Ê°Ê²¼¡¢ÎëÌÚ¡Ë¡¡¤Ò¤È¸À¤Ç¸À¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Î¤¹¤´¤µ¤Ï°µÅÝÅª¤Ê»Å»öÎÌ¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ò¤í¡¡»Å»öÎÌ¤Ç¤¹¤«¡£
ÎëÌÚ¡¡¤Þ¤º¡¢¿Ê²½ÏÀ¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¼«ÂÎ¤¬¡¢Åö»þ¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹Èó¾ï¤ËÆÈÁÏÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿Ê²½ÏÀ¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Î²¾Àâ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸Êª³ØÁ´ÂÎ¤Î¹Í¤¨Êý¤òºþ¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¡ÊÊª¤Î¸«Êý¤ä¤È¤é¤¨Êý¡Ë¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ìµ¿ô¤Î²¾Àâ¤ä¾Úµò¤¬Ê£»¨¤ËÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤Ç¤¤¿ÁÔÂç¤ÊÍýÏÀÂÎ·Ï¤Ç¤¹¡£¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Ï¿Ê²½ÏÀ¤òÎ¢¤Å¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ë³ÑÅÙ¤«¤éËÄÂç¤Ê¼Â¸³¤È´Ñ»¡¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ç¤â¡¢¥À¡¼¥¦¥£¥ó²È¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª¶â»ý¤Á¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ª¶â¤ÎÎÏ¤Ç¿Í¤ò¸Û¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Î»Å»ö¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¤Ï¡©
ÎëÌÚ¡¡¥À¡¼¥¦¥£¥ó²È¤Ï³Î¤«¤Ë¤ª¶â»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£·ÐºÑÅª¤ÊÍ¾Íµ¤È»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Èà¤Î¸¦µæ¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿Âç¤¤ÊÍ×°ø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Æ±¤¸¾ò·ï¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÃ¯¤â¤¬Èà¤Î¤è¤¦¤Ê°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¡¢Èà¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÍµÊ¡¤Ê´Ä¶¤Ç°é¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸¦µæ¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤ÈÊë¤é¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ò¤í¡¡¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤ËÈæ³ÓÂÐ¾Ý¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¶â¤Ë¤â¤Î¤ò¤¤¤ï¤»¤Æ¥´¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥¿¡¼Åª¤Ê¿Í¤ò¸Û¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤Ï¡©
ÎëÌÚ¡¡¤½¤ì¤â¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¿¢Êª¤Î¼Â¸³¤Ê¤É¤ÇÄí»Õ¤Ë¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸¦µæ¤Îº¬´´¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤Ç¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¡¢Åö»þ¤ÏÊ¸¾Ï¤â¤¹¤Ù¤Æ¼ê½ñ¤¤Î»þÂå¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥´¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥¿¡¼¤Ê¤ó¤Æ¸Û¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡³Î¤«¤Ë¡¢É®À×¤Ç¥Ð¥ì¥Ð¥ì¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£
ÎëÌÚ¡¡¥ª¡¼¥¬¥Ê¥¤¥¶¡¼¡Ê¤Þ¤È¤áÌò¡Ë¤È¤·¤Æ¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤Î¶¨ÎÏ¼Ô¤Ë»Å»ö¤òÍê¤àºÝ¤â¡¢¾ï¤Ë¸úÎ¨Åª¤ÊÊýË¡¤Ç»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¼ºÇÔ¤â¤±¤Ã¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¸½Âå¤Ç¤¤¤¦¿´Íý³Ø¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¶½Ì£¤¬½Ð¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤¢¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÈà¤Ï¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¡¢ÈéÉæ¤ÏÀÖ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢´¶¾ð¤È¿ÈÂÎÅªÊÑ²½¤Î´Ø·¸¤òÃµ¤ë¼ÁÌä¾õ¤òÁ÷¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢´°àú¤òµá¤á¤ë¤¢¤Þ¤ê¼ÁÌä¹àÌÜ¤¬Èó¾ï¤ËºÙ¤«¤¯¡¢ËÄÂç¤ÊÎÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÊÖ»ö¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼ºÇÔÃÌ¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ò¤í¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢¥À¡¼¥¦¥£¥ó²È¤Ï¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê¤ËÍµÊ¡¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÎëÌÚ¡¡Åö»þ¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¤Ï¸½Âå¤Î¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬ÁÛÁü¤¹¤ë°Ê¾å¤Ë¸·³Ê¤Ê³¬µé¼Ò²ñ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥À¡¼¥¦¥£¥ó²È¤Ï¡Ö¥¸¥§¥ó¥È¥ë¥Þ¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾åÎ®³¬µé¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡Âå¡¹¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿ÅÚÃÏ¤«¤é¤Î¼ýÆþ¤¬½áÂô¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡£
ÎëÌÚ¡¡¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Î±ü¤µ¤ó¤ÏÍÌ¾¤Ê¹âµéÆ«´ï¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥¦¥§¥Ã¥¸¥¦¥Ã¥É¡×¤ÎÁÏÀß¼Ô¤ÎÂ©»Ò¤Î»Ò¶¡¤Ç¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¾åÎ®³¬µéÆ±»Î¤Î·ëº§¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÇüÂç¤Ê»ñ»º¤òÃÛ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ç¤â¡¢¸¦µæ¤Ë¤Ï¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£°ìÂ²¤«¤é¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ï¶â¸¯¤¤¤¬¹Ó¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÆ¯¤«¤º¤Ë¿Æ¤Î¶â¤ÇÆ»³Ú¤Ë¤Õ¤±¤ë¥¯¥½ÌîÏº¤À¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ê¾Ð¡Ë
ÎëÌÚ¡¡³Î¤«¤Ë¡¢Éã¿Æ¤Ï¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Î¾Íè¤òÈó¾ï¤Ë¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤ÏÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤âÄê¿¦¤Ë½¢¤«¤º¡¢ÌÜÅª¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÀÞ¡¢¥Ó¡¼¥°¥ë¹æ¤Ç¤ÎÀ¤³¦°ì¼þ¹Ò³¤¤ÎÏÃ¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë»²²Ã¤·¤Æ5Ç¯¶á¤¯¤â²È¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤³¤³¤À¤±¤òÀÚ¤ê¼è¤ë¤È¡¢¤¿¤À¤Î¥Ü¥ó¥Ü¥ó¤¬¡ÖÂ´¶È¤·¤¿¤±¤ÉÆ¯¤¯¤Î¤Ï·ù¤À¤«¤é³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¤Ç¤â¹Ô¤¯¤«¡×¤¯¤é¤¤¤Î¥Î¥ê¤Ç²È¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢5Ç¯¤¯¤é¤¤À¤³¦¤ò¥Õ¥é¥Õ¥é¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤Êà¥¯¥½ÌîÏº¥³¡¼¥¹á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ê¾Ð¡Ë
ÎëÌÚ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤Î¹Ò³¤¤¬Èà¤Î¿ÍÀ¸¤ò·èÄê¤Å¤±¤Þ¤¹¡£Î¹¤ÎÅÓÃæ¤ÇÄÁ¤·¤¤²½ÀÐ¤ò¼¡¡¹¤ÈÈ¯¸«¤·¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤¬ËÜ¹ñ¥¤¥®¥ê¥¹¤ËÅÁ¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤Ï²Ê³Ø¼Ô¤È¤·¤Æ°ìÌöÍÌ¾¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æµ¢¹ñ¤¹¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢È¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿Éã¿Æ¤â¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢²Ê³Ø¼Ô¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â¤è¤«¤í¤¦¡×¤ÈÇ§¤á¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤½¤Î¥Ó¡¼¥°¥ë¹æ¤Ë¤Ï¥À¡¼¥¦¥£¥ó°Ê³°¤Î¾èÁÈ°÷¤âÂçÀª¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡¡¤Û¤«¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â²¿¤«¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÎëÌÚ¡¡¼Â¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥°¥ë¹æ¤Ç¼«Á³´Ñ»¡¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¾èÁ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Û¤Ü¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ó¡¼¥°¥ë¹æ¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹³¤·³¤ÎÄ´ººÁ¥¤Ç¼ç¤ÊÇ¤Ì³¤ÏÂ¬ÎÌ¤Ç¤·¤¿¡£¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö¼«Á³²Ê³Ø¤ÎÄ´ºº¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´êË¾¤Ç¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÆ±¾è¤òµö²Ä¤µ¤ì¤¿·Á¤Ç¤¹¡£Åö»þ¥¤¥®¥ê¥¹¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ë¿¢Ì±ÃÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¸½ÃÏ¤ÎÆ°¿¢Êª¤ä¼«Á³´Ä¶¤Î¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¹ñ²È¤ä·³¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ò¤í¡¡¼«¹ñ¤Î¿¢Ì±ÃÏ¤Î¡Ö²¿¤¬¿©ÎÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤Ç°û¤ß¿å¤¬¼ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ·Á¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾ðÊó¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£¡¡
ÎëÌÚ¡¡¤¢¤È¡¢¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤¬¾èÁ¥¤Ç¤¤¿¤Î¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÎ¢¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Èà¤ÏÁ¥Ä¹¤Î¡ÖÏÃ¤·Áê¼ê¡×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡ÏÃ¤·Áê¼ê¡©
ÎëÌÚ¡¡¥Ó¡¼¥°¥ë¹æ¤ÎÁ¥Ä¹¤Ïµ®Â²³¬µé¤ÎÈó¾ï¤Ë¶µÍÜ¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¾èÁÈ°÷¤¿¤Á¤Ï¹Ó¤Ã¤Ý¤¤Á¥¾è¤ê¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Á¥Ä¹¤È¾èÁÈ°÷¤È¤Ç¤Ï³¬µé¤¬°ã¤Ã¤¿¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¼þ¤ê¤Ï¤ß¤ó¤Ê¶µÍÜ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¶µÍÜ¤Î¤¢¤ë¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤ÏÆ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤Ç·ÐºÑ¤äÀ¯¼£¤ÎÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¤¬Íß¤·¤¤¤È¡£
ÎëÌÚ¡¡¤Ç¤â¡¢ÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤¿¤é¡¢Á¥Ä¹¤ÎÏÃ¤·Áê¼ê¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²¿Ç¯¤âÂ³¤¯¹Ò³¤¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¿Í¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¤À¤±¤É¡¢¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤êÍ¾¤ë»þ´Ö¤È¿¼¤¤Ãµµæ¿´¤ò»ý¤Ã¤¿À¸Êª¥Þ¥Ë¥¢¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤ÎÄÁ¤·¤¤Æ°¿¢Êª¤ò¸«¤Æ²ó¤ì¤ë¤Ê¤ó¤ÆºÇ¹â¤À¡ª¡×¤È´î¤ó¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¤Ò¤í¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤ÏµëÎÁ¤Ï¤â¤é¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÎëÌÚ¡¡¤¤¤¨¡£Àµ¼°¤Ê¾èÁÈ°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇµëÎÁ¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤·¡£¹Ò³¤¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¢¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î¤ª¶â¤Ï¿Æ¤¬½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¼«Ê¢¤Ê¤ó¤À¡£¤¸¤ã¤¢·ë¶É¡¢¿Æ¤Î¶â¤ÇÀ¤³¦°ì¼þ¥¯¥ë¡¼¥º¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥Ü¥ó¥Ü¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¹¤ë¤Èº£¤Î¤È¤³¤íËÍ¤ÎÃæ¤Ç¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Ï¡¢¿Æ¤Î¥³¥Í¤ÇÍÌ¾»äÎ©Âç³Ø¤ËÆþ³Ø¤·¤ÆÂ´¶È¸å¤â¡ÖÆ¯¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¥Ö¥é¥Ö¥é¤·¤Æ¤ëµæ¶Ë¤Î¥¯¥½ÌîÏº¥³¡¼¥¹Àâ¤¬¿¡¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÎëÌÚ¡¡¤¢¤Ï¤Ï¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤¬¿ÍÎà»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤¹ÂçÈ¯¸«¤ò¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Â³¤¤Ï¼¡²ó¤ËÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ÎëÌÚ¡¡¤Ï¤¤¡£¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤¬¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÀ¸Êª¤ÎÀ¤³¦¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹ÍýÏÀ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÁÔÂç¤ÊÃÎÅªËÁ¸±¤Î»Ï¤Þ¤ê¤³¤½¤¬¡¢¥Ó¡¼¥°¥ë¹æ¤Î¹Ò³¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼¡²ó¤Ï¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¢£À¾Â¼ÇîÇ·¡ÊHiroyuki NISHIMURA¡Ë¡¡
¸µ¡Ø2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù´ÉÍý¿Í¡£¶áÃø¤Ë¡ØÀ¸¤«¡¢»à¤«¡¢¤ª¶â¤«¡Ù¡Ê¶¦Ãø¡¢½¸±Ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¤Ê¤É¡¡
¢£ÎëÌÚµªÇ·¡ÊNoriyuki SUZUKI¡Ë¡¡
1984Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¿Ê²½À¸ÂÖ³Ø¼Ô¡£»°½ÅÂç³Ø½Ú¶µ¼ø¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤¿Ê²½¡Ø°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÉÔ¹çÍý¡Ù¤ÎÆæ¤ò²ò¤¯¡×¡Ö¥À¡¼¥¦¥£¥ó¡Ø¿Ê²½ÏÀ¤ÎÉã¡Ù¤ÎÂç¤¤¤Ê¤ë°ä»º¡×¡Ê¶¦¤ËÃæ¸ø¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¸ø¼°X¤Ï¡Ö@fvgnoriyuki¡×
¹½À®¡¿²ÃÆ£½ãÊ¿¡Ê¥ß¥É¥ë¥Þ¥ó¡Ë¡¡»£±Æ¡¿Â¼¾åÎ´ÊÝ
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Ï¿Ê²½ÏÀ¤òÎ¢¤Å¤±¤ë¤¿¤á¡¢ËÄÂç¤Ê¼Â¸³¤È´Ñ»¡¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸ì¤ëÎëÌÚµªÇ·ÀèÀ¸