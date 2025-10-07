¡Ö¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¡¢Àï²Ð¤Î730Æü¡×¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç¤ÎÀïÆ®³«»Ï¤«¤é2Ç¯¡¢»à¼Ô¿ô6Ëü¿Í°Ê¾å¡½¡½¡£
²õ¤µ¤ì¤¿³Ø¹»¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¥è¥ë¥À¥óÀîÀ¾´ß¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤Î¾¯Ç¯¤¿¤Á¡Ê»£±Æ¡¿Àî¾åÂÙÆÁ¡Ë
¥Ï¥Þ¥¹¤Î¹¶·â¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÀïÁè¤«¤é2Ç¯¡½¡½¡£¥¬¥¶¤Ç¤Ï¥ß¥µ¥¤¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯µ²²î¤ä±ÖÉÂ¤Ç6Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÌ¿¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥è¥ë¥À¥óÀîÀ¾´ß¤Ç¤Ï²È¤¬Æü¾ïÅª¤Ë²õ¤µ¤ì¡¢À¸³è¤Î´ðÈ×¤¬Ã¥¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»¦¤¹¤³¤È¡×¤È¡ÖÀ¸¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤¹¤ë¤³¤È¡×¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿ÍÇÓ½ü¤Î¼ÂÂÖ¤ò¡¢¸½ÃÏ¤òÊâ¤¤¤¿Àî¾åÂÙÆÁ¡Ê¤ä¤¹¤Î¤ê¡Ë»á¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¬¥¶¤Î¶õ»£¡¡2023Ç¯10·î6Æü¡¢2024Ç¯8·î20Æü
¢£¥¬¥¶¤¸¤ã¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤âÆü¾ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë»ÙÇÛ
2023Ç¯10·î7Æü¤Ë¥¬¥¶ÀïÁè¤¬³«Àï¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¤ä2Ç¯¡£
È¯Ã¼¤Ï¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤òÅý¼£¤¹¤ë¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë´ñ½±¤ò»Å³Ý¤±¡¢1139¿Í¤ò»¦³²¡¢½÷À¤ä»Ò¶¡¤ò´Þ¤à240¿Í¤ò¿Í¼Á¤È¤·¤ÆÙÇÃ×¤·¤¿»ö·ï¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï14Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥¬¥¶¿¯¹¶¤ò³«»Ï¡£
Ì±´Ö¿ÍÈï³²¤ò¸Ü¤ß¤Ê¤¤¹¶·â¤Ï²×Îõ¤ò¶Ë¤á¡¢25Ç¯8·î¤Þ¤Ç¤Ë¥¬¥¶¤Ç¤Î»à¼Ô¤Ï6Ëü5000¿Í°Ê¾å¤Ë¾å¤ë¡Ê¥¬¥¶ÊÝ·òÅö¶ÉÈ¯É½¡Ë¡£¤½¤Î7¡Á8³ä¤ÏÌ±´Ö¿Í¤Ç¡¢µ²²î¡¢±ÒÀ¸¾õÂÖ¤Î°²½¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤â´Þ¤á¤ë¤È¡¢»Ò¶¡¤Îµ¾À·¼Ô¤Ï2Ëü¿Í¶á¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡£
Åìµþ23¶è¤Î6³ä¤Û¤É¤ÎÌÌÀÑ¤Ë220Ëü¿Í¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤¬ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¡¢¡ÖÅ·°æ¤Î¤Ê¤¤´Æ¹ö¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¬¥¶¤Î³¹¤ÏÅ°ÄìÅª¤ËÇË²õ¤µ¤ì¡¢¿©ÎÁ¤â¿å¤â°åÌôÉÊ¤âÉÔÂ¤¹¤ëÀ¸¤ÃÏ¹ö¤È²½¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï¥¬¥¶»ÔÃæ¿´Éô¤Ø¤ÎÁí¹¶·â¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡¡
¾å¡Ò2023Ç¯10·î6Æü ¥¬¥¶¤Î¶õ»£¡Ó¡¢²¼¡Ò2024Ç¯8·î20Æü ¥¬¥¶¤Î¶õ»£¡Ó
¤³¤Î°ìÏ¢¤Î¿¯¹¶¤Ë¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤«¤é¶¯¤¤ÈóÆñ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢24Ç¯11·î¡¢¹ñºÝ·º»öºÛÈ½½ê¡ÊICC¡Ë¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¹Ô°Ù¤ò¡ÖÀïÁèÈÈºá¡×¤ÈÇ§Äê¤·¡¢Æ±¹ñ¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤ËÂáÊá¾õ¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª¡¢³«Àï¤«¤é2Ç¯¤ò·Ð¤¿Èá»´¤ÊÀïÁè¤¬½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡©
¡Ö¤½¤ì¤Ï¡¢¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤È¡¢¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë¶Ë±¦¤Î¥ê¥¯¡¼¥ÉÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ø¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤ÎÇÓ½ü¡Ù¤³¤½¤¬ÌÜÅª¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î7·î¡¢¥¬¥¶¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎËÉ¸îÊÉ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥è¥ë¥À¥óÀîÀ¾´ßÃÏ¶è¤ò¼èºà¤·¤¿ÃæÅì¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀî¾åÂÙÆÁ»á¤À¡£
¡Ö23Ç¯10·î7Æü°ÊÍè¡¢·ã¤·¤¤¹¶·â¤È»¦Ù¤¤¬Â³¤¯¥¬¥¶ÃÏ¶è¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢Æ±¤¸¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ëÀêÎÎÃÏ¤Ç¤â¥è¥ë¥À¥óÀîÀ¾´ß¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¤¢¤Þ¤êÌÜ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤¬Êë¤é¤¹¥è¥ë¥À¥óÀîÀ¾´ßÃÏ¶è¤Ç¤â¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ë¤è¤ë½¸Íî¤ÎÇË²õ¤ä¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤«¤é¤ÎÆþ¿¢¼Ô¤ÎË½ÎÏ¤¬ÀêÎÎÃÏ¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤ÇÆü¾ïÅª¤Ë·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬¼èºà¤·¤¿Ãæ¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë´óÉÕ¶â¤òÊç¤Ã¤Æ·ú¤Æ¤¿³Ø¹»¤¬¡¢·úÀß¤«¤é¤ï¤º¤«È¾Ç¯¸å¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ö¥ë¥É¡¼¥¶¡¼¤ÇÄÙ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¿Í¤¬Æü¾ïÅª¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë²È¤ò²õ¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·ú¤ÆÄ¾¤¹¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¥ß¥¥µ¡¼¤â²¡¼ý¤·¤¿¤ê¤È¡¢Å°ÄìÅª¤ËÀ¸³è´ðÈ×¤òÃ¥¤¦¹Ô°Ù¤¬²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¤Ï¡Ö¥¬¥¶ÃÏ¶è¡×¤È¡Ö¥è¥ë¥À¥óÀîÀ¾´ßÃÏ¶è¡×¤ËÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¡¢¹Ô¤Íè¤Ç¤¤Ê¤¤Èô¤ÓÃÏ¾õÂÖ¡£¶¤Ë¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬ÃÛ¤¤¤¿¹â¤¤ÊÉ¤¬¹¤¬¤ê¿Í¤äÊª»ñ¤Î°ÜÆ°¤¬¸·¤·¤¯À©¸Â¤µ¤ì¤ë
²È¤ä³Ø¹»¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç²õ¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢Éð´ï¤ò¹½¤¨¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÊ¼¤Ë´Ý¹ø¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¶«¤Ö¤³¤È¤À¤±¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼èºà¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤äÆþ¿¢¼Ô¤Î³èÆ°¤¬³èÈ¯²½¤·¤¿¤Î¤Ï23Ç¯10·î7Æü°Ê¹ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âè6¼¡¥Í¥¿¥Ë¥ä¥ÕÀ¯¸¢¤¬È¯Â¤·¤¿22Ç¯Ëöº¢¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Æþ¿¢¼Ô¤Î·ù¤¬¤é¤»¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï²È¤Î¼þ°Ï¤ÎÌÚ¤òÇ³¤ä¤¹ÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ²È¤½¤Î¤â¤Î¤Ë²Ð¤òÊü¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÍÓ¤ò»ô¤Ã¤ÆÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤ÎÍÓ¤òÆ¨¤¬¤·¤¿¤ê¡¢¿åÆ»´É¤Ë·ê¤ò³«¤±¤¿¤ê¡¢¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤òÇË²õ¤·¤¿¤ê¡£³«ÀïÁ°¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡¡
ÃæÅì¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦Àî¾åÂÙÆÁ»á
°ìÊý¤Î¥¬¥¶»ÔÆâ¤Ç¤â¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï9·î¤Ë¼çÍ×½»ÂðÃÏ¶è¤Ë¿ÊÆþ¤¹¤ëÃÏ¾åºîÀï¤ò³«»Ï¡£ÇúÃÆ¤ä¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î±«¤ò¹ß¤é¤»¡¢¤½¤Î¸å¡¢Àï¼Ö¤ËÈ¼¤ï¤ì¤¿ÃÏ¾åÉôÂâ¤¬È¯ÅÅµ¡¤äÃù¿åÁå¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È²óÀþ¤ä¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤òÅ°ÄìÅª¤ËÇË²õ¡£
¤É¤Á¤é¤ÎÃÏ°è¤Ç¤â¡¢ÅÅµ¤¤ä¿å¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÅª¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤äÊë¤é¤·¤ÎÎÈ¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÏÄ¹Ç¯¤³¤ÎÃÏ¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¿¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤¿¤Á¤òÄÉ¤¤½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡ÖÌó2Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÀïÁè¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÌ¿¤¬¼º¤ï¤ì¡¢µ²²î¤Ë¶ì¤·¤à¥¬¥¶¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢»ä¤¬ºòÇ¯¤Î¼èºà¤ÇÌÜ·â¤·¤¿¥è¥ë¥À¥óÀîÀ¾´ß¤Ç¤ÎÆü¾ïÅª¤Ê·³¤äÆþ¿¢¼Ô¤Ë¤è¤ëÇË²õ¤ÈË½ÎÏ¤â¡¢Æ±¤¸Æ°µ¡¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤òà»¦¤¹¤³¤Èá¤ÈàÀ¸¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤¹¤ë¤³¤Èá¤ÎÎ¾ÎØ¤ÇÇÓ½ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¢£¸À¤¤Ìõ¤¬Íß¤·¤¤¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢
Àî¾å»á¤Ï¡¢º£¡¢¥¬¥¶¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÖÎò»Ë¤ò¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ÎÀêÎÎ¤Ï1967Ç¯¤«¤éÈ¾À¤µª°Ê¾å¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î2¹ñ²È¶¦Â¸¡Ù¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿ÏÂÊ¿°Æ¤Ç¤¢¤ë1993Ç¯¤Î¥ª¥¹¥í¹ç°Õ¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÏÌó11Ëü¿Í¤À¤Ã¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¿ÍÆþ¿¢¼Ô¤Î¿ô¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï50Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢É½¸þ¤¤ÏÏÂÊ¿¤È¤¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÎÎÆâ¤Ø¤ÎÆþ¿¢¤ò³ÈÂç¤·¤ÆÀêÎÎÃÏ¤òÁý¤ä¤·¡¢¤½¤³¤ËÊë¤é¤¹¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤¿¤Á¤òÇÓ½ü¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÀêÎÎÃÏ¤ÎÆü¾ï¤ÏÅÁ¤¨¤é¤ì¤º¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤¬Äñ¹³±¿Æ°¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤¤À¤±¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸å¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÂ¦¤Î¿ô½½ÇÜ¤Îµ¬ÌÏ¤Ç¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏ¤ÊÊóÉü¹¶·â¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë......¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
º£Ç¯9·î¤ÎÃÏ¾åºîÀï¤Ç¤â¤Þ¤À¥¬¥¶¤ÏÇË²õ¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò¡Ë
¥ª¥¹¥í¹ç°Õ¤Ë´ð¤Å¤¡¢06Ç¯¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£À¯ÉÜµÄ²ñ¤ÎÁªµó¤Ç¡¢È¿ÀêÎÎÆ®Áè¤ò¼çÆ³¤¹¤ë¶¯¹ÅÇÉ¤Î¥Ï¥Þ¥¹¤¬¾¡Íø¤·¤ÆÀ¯¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ëÀêÎÎÃÏ¤Î³ÈÂç¤ä¡¢Æþ¿¢¼Ô¤Ë¤è¤ëË½ÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤ÎÅÜ¤ê¤ÈÉÔËþ¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂÐ¤·¤Æ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥ÕÀ¯¸¢¤Ï¡¢ÀêÎÎ¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÂ¸ºß¤ò¡Ø¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¶¼°Ò¤Ç¶¦Â¸¤ÏÉÔ²ÄÇ½¡Ù¤ÈÁÊ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢2¹ñ²È¶¦Â¸¤òÈÝÄê¤·¡¢Æþ¿¢¤ÈÇÓ½ü¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶Ë±¦ÀªÎÏ¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¤Ë¤ÏÀïÁè·ÑÂ³°Ê³°¤ÎÁªÂò»è¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ÆîÉô¥Ï¥ó¥æ¥Ë¥¹¤Î±è´ßÉô¤ËÌ©½¸¤¹¤ëÈòÆñÌ±¤Î¥Æ¥ó¥È¡£½»Ì±¤¿¤Á¤¬²¡¤·´ó¤»¡¢±ÒÀ¸´Ä¶¤ä¿©ÎÁÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò¡Ë
ËýÀÅª¤ÊÀêÎÎ¤ÈÇÓ½ü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢Ä¹Ç¯¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï9·î29Æü¡¢¡Ö¥¬¥¶ÄäÀï¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿20¹àÌÜ¤ÎÄó°Æ¡×¤Ç¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÀ¯ÉÜ¤È¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¿È¤Ï¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÁ´ÌÌÅªÉðÁõ²ò½ü¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÄäÀï¸å¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£À¯ÉÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥È¥é¥ó¥×¼«¿È¤¬µÄÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÊ¿ÏÂÉ¾µÄ²ñ¡×»±²¼¤Î¡Öµ»½Ñ´±Î½Åª¡¦ÈóÀ¯ÅÞÅª°Ñ°÷²ñ¡×¤Ë¤è¤ë»ÃÄêÅý¼£¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢»ö¼Â¾å¥Ï¥Þ¥¹¤ËÌµ¾ò·ï¹ßÉú¤òÇ÷¤ëÆâÍÆ¤À¡£¥Ï¥Þ¥¹¤¬¹ç°Õ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¤ª¤½¤é¤¯¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¤½¤ì¤ò¾µÃÎ¤Ç¤³¤ÎÄäÀï°Æ¤òÄó¼¨¤·¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤¬µñÈÝ¤¹¤ì¤Ð¡ÖÄäÀï¤¬¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÀÕÇ¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¹¶·â¤òÀµÅö²½¤¹¤ë¸ý¼Â¤Ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤í¤¦¡£
·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÎÈãÈ½¤¬¤¢¤í¤¦¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸å¤í½â¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢¥Í¥¿¥Ë¥ä¥ÕÀ¯¸¢¤Ï¥¬¥¶¤Ç¤ÎÀïÁè¤òÂ³¤±¡¢¤½¤³¤ËÊë¤é¤¹¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤ÎÇÓ½ü¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¢£¹ñ²È¾µÇ§¤Î¥Ý¡¼¥º¤â¼è¤ì¤Ê¤¤ÆüËÜ
¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÎÈãÈ½¤òÌµ»ë¤·¡¢¥¬¥¶¤Ç¤ÎÇË²õ¤È»¦Ù¤¤ò¤ä¤á¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡£¤½¤·¤Æ¹ñÏ¢¤ÇµñÈÝ¸¢¤ò¹Ô»È¤·Â³¤±¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤òÍÊ¸î¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¥¢¥á¥ê¥«......¡£
Àî¾å»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¹ñÆâ¤Ç¤â¡Ö¤Þ¤º¤Ï¿Í¼Á²òÊü¤òÍ¥Àè¤·¤ÆÄäÀï¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¤¤¤¦À¯¸¢ÈãÈ½¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÀïÁè¤½¤Î¤â¤Î¤Ø¤ÎÈ¿ÂÐ¤ä¡¢¥¬¥¶¤Ç¤ÎÈó¿ÍÆ»Åª¾õ¶·¤òÀ¼¹â¤ËÈãÈ½¤¹¤ëÀ¤ÏÀ¤Ï°ìÉô¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼Â¤Ï11Ç¯¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤ËÙÇÃ×¤µ¤ì¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¿Í¤Ò¤È¤ê¤ò²òÊü¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿ÍÀ¯¼£ÈÈ¤ò1000¿Í°Ê¾å¼áÊü¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÌ±¤ÎÌ¿¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤¹¤ë¡¢¤½¤¦¤·¤¿¸¶Â§¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£²ó¥Ï¥Þ¥¹¤¬200¿Íµ¬ÌÏ¤Î¿Í¼Á¤ò¼è¤Ã¤¿ºÝ¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤ÏÂç¤¤Ê¹ç°Õ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ø½½Ê¬¤Ê¼è°úºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡Ù¤È¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Í¥¿¥Ë¥ä¥ÕÀ¯¸¢¤Ï¤½¤Î¸¶Â§¤òÇË¤ê¡¢¿Í¼Á¸ò¾Ä¤è¤ê¤â·³»ö¿¯¹¶¤òÍ¥Àè¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¶Ã¤¤Ç¤·¤¿¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¹ñÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¾×·â¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿È¿È¯¤¬¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Î¥Ç¥â¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¿Í¼Á¤Î¤¿¤á¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¤¢¤ì¤É¡¢Èó¿ÍÆ»Åª¤Ê¹¶·â¤òÈãÈ½¤¹¤ëÀ¼¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
2024Ç¯7·î¡¢À¯ÉÜ¤Ë¿Í¼Á¤Î²òÊü¤Î¤¿¤á¤ÎÄäÀï¤òµá¤á¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë»ÔÌ±¤Î¥Ç¥â¤¬¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ÀïÁèÈ¿ÂÐ¤òÁÊ¤¨¤ëÀ¼¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê»£±Æ¡¿Àî¾åÂÙÆÁ¡Ë
¥¬¥¶¤Î¾õ¶·¤¬Èá»´¤µ¤òÁý¤¹Ãæ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î¹ñ²È¾µÇ§¤Ë¿µ½Å¤À¤Ã¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥«¥Ê¥À¤Ê¤É¤¬¡¢Áê¼¡¤¤¤Ç¾µÇ§¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£
Àè·î¤Î¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¹ñ¡¹¤ò´Þ¤à150¥õ¹ñÄ¶¤¬¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î¹ñ²È¾µÇ§¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢ÀêÎÎ²¼¤Ë¤¢¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤òÆÈÎ©¤·¤¿¼ç¸¢¹ñ²È¤È¤·¤Æ°·¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ø¤Î°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡Ö¹ñ²È¾µÇ§¤Ï¥Ï¥Þ¥¹¤òÍø¤¹¤ë¤À¤±¤À¡×¤ÈÈ¿ÂÐ¤òÉ½ÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¤Î³°¸òÅª°µÎÏ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÆüËÜ¤ÎÀÐÇËÀ¯¸¢¤â¡Ö¾µÇ§¤Ë¤Ï»¿À®¤À¤¬¡¢º£¤Ï»þ´ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÂÖÅÙ¤òÛ£Ëæ¤Ë¤·¡¢¾µÇ§¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Àî¾å»á¤Ï¡Ö¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î¹ñ²È¾µÇ§¤¬º£¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÍ¥Àè¤¹¤Ù¤²ÝÂê¤À¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö¥¤¥®¥ê¥¹¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤¬¾µÇ§¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¡¢ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¥¬¥¶¤ÇÂ³¤¯ÀïÁè¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹ñÏ¢¤â¥¸¥§¥Î¥µ¥¤¥É¤ÈÇ§¤á¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎµÔ»¦¹Ô°Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æü¡¹Â¿¤¯¤ÎÌ±´Ö¿Í¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤ê¡¢µ²²î¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÈá»´¤Ê¾õ¶·¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤³¤È¤³¤½¹ñÏ¢Áí²ñ¤Î»ÈÌ¿¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¹ñ²È¾µÇ§¤È¤¤¤Ã¤¿³°¸òÅª¤Ê·Á¼°¤ÎµÄÏÀ¤Ë½ª»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÍ¥Àè½ç°Ì¤ò¸í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñ²È¾µÇ§¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ËÂçÎÌ¤ÎÊ¼´ï¤ò¶¡µë¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ì¤Ð¾µÇ§¤È¤Ï¡¢¹ñÆâÀ¤ÏÀ¤Ø¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ë²á¤®¤º¡¢µ¶Á±Åª¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î°µÎÏ¤Ë¶þ¤·¤Æ¤½¤Î¥Ý¡¼¥º¤¹¤é¼è¤ì¤Ê¤¤ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¾ð¤±¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ëÍý²ò¤ä´Ø¿´¤¬Äã¤¯¡¢À¤ÏÀ¤ÎÆÍ¤¾å¤²¤¬¼å¤¤¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î¿Í¡¹¤ÏÆüËÜ¤Ë¶¯¤¤´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀî¾å»á¤Ï¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡ÖÈà¤é¤Î»ëÀþ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆüËÜ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤â¤Ã¤È°Õ¼±¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¸½ÃÏ¤Ç¼èºà¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î¿Í¡¹¤ÏÆüËÜ¤Î¥Þ¥ó¥¬¤ä¥¢¥Ë¥á¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ä¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡Ù¤ÏÂçÊÑ¤Ê¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
±ó¤¯Î¥¤ì¤¿ÃæÅì¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Àï²Ð¤Ë¤ª¤Ó¤¨¡¢µ²¤¨¤Ë¶ì¤·¤à¥¬¥¶¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿Æ±¤¸¿Í´Ö¤Ê¤Î¤À¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢º£¥¬¥¶¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ëÀïÁè¤â·è¤·¤Æ¿Í¤´¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡üÃæÅì¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦Àî¾åÂÙÆÁ¡Ê¤«¤ï¤«¤ß¡¦¤ä¤¹¤Î¤ê¡Ë
1956Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ä¹ºê¸©½Ð¿È¡£¸µÄ«Æü¿·Ê¹µ¼Ô¡£
¥«¥¤¥í¡¢¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¡¢¥Ð¥°¥À¥Ã¥É¤Ê¤É¤ËÃóºß¤·¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÊ¶Áè¡¢¥¤¥é¥¯ÀïÁè¡¢¡Ö¥¢¥é¥Ö¤Î½Õ¡×¤Ê¤É¤ò¸½ÃÏ¼èºà¡£ÃæÅìÊóÆ»¤Ç2002Ç¯ÅÙ¥Ü¡¼¥ó¡¦¾åÅÄµÇ°¹ñºÝµ¼Ô¾Þ¼õ¾Þ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¡Ø¥¤¥¹¥é¥à¹ñ¡Ù¤Ï¥Æ¥í¤Î¸µ¶§¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¡Ø¥Ï¥Þ¥¹¤Î¼ÂÁü¡Ù¡Ê¶¦¤Ë½¸±Ñ¼Ò¿·½ñ¡Ë¡Ø¥·¥ã¥Æ¥£¡¼¥é¤Îµ²± ¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÆñÌ±¥¥ã¥ó¥×¤Î70Ç¯¡Ù¡Ê´äÇÈ½ñÅ¹¡Ë¤Û¤«Â¿¿ô¡£2024Ç¯7·î¤Ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¡¦¥è¥ë¥À¥óÀîÀ¾´ßÃÏ¶è¤ò¼èºà¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ØÊÉ¤Î³°Â¦¤ÈÆâÂ¦ ¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¡¦¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¼èºàµ¡Ù¤¬¸ø³«Ãæ
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Àî´îÅÄ ¸¦¡¡»£±Æ¡¿Àî¾åÂÙÆÁ¡¡¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò