¡Ö³¹¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢µðÂç¤Ê·ºÌ³½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¤½¤¦´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ëÀ¾Ã« ³Ê»á
¶áÇ¯¡¢¥¦¥¤¥°¥ëÂ²¤Ë¤è¤ë¥Æ¥í»ö·ïÂÐºö¤Ê¤É¤òÌ¾ÌÜ¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞÀ¯ÉÜ¤Ï¿·áÅ¡Ê¤·¤ó¤¤ç¤¦¡Ë¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¤Ç¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ä´Æ»ë¤ò¶¯²½¡£¤½¤Î¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ê´ÉÍýÂÎÀ©¤Ï¡¢¥¦¥¤¥°¥ëÂ²¤Ø¤Î¿Í¸¢¿¯³²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ç¤âÌäÂê¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤Ò¤È¤ê¤ÎÆüËÜ¿Í¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼¤¬à¶½Ì£ËÜ°Ìá¤ÇÀøÆþ¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤Å¿Ëö¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ø°ì¶åÈ¬»Í¡Ü»Í¡» ¥¦¥¤¥°¥ëÀø¹Ô¡Ù¤À¡£
ËÜ½ñ¤ò¡ÖÌýÃÇ¤Î»ºÊª¡×¤À¤È¤¹¤ëÃø¼Ô¤ÎÀ¾Ã« ³Ê¡Ê¤¿¤À¤¹¡Ë»á¤¬¸ì¤ë¡¢¥¦¥¤¥°¥ë¤Îº£¡¢¤½¤·¤Æ°Å¹õ¤ÎSF¾®Àâ¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê´Æ»ë¼Ò²ñ¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤Î¼ÂÁü¤È¤Ï¡©
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¾Ã«»á¤¬·úÀßÃæ¤Î¥Ó¥ë¤ËÇ¦¤Ó¹þ¤ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿
¢£ÄÌÊó¤«¤é1Ê¬°ÊÆâ¤Ç·Ù»¡¤¬Íè¤ë´Æ»ëÂÎÀ©
Ãæ¹ñ¤Ç¿ôÇ¯´ÖÊë¤é¤·¤¿·Ð¸³¤ò´ð¤Ë¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÃæ¹ñ¤Î»Ñ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÀ¾Ã« ³Ê»á¡£¤½¤ÎºÇ¿·´©¡Ø°ì¶åÈ¬»Í¡Ü»Í¡» ¥¦¥¤¥°¥ëÀø¹Ô¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¾¯¿ôÌ±Â²¤Î¥¦¥¤¥°¥ëÂ²¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÆ°µ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¡Ö¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥¦¥¤¥°¥ë¡Ë¤ËÃ±¿È¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢Åö½é¤Ïµ»ö¤ä½ñÀÒ¤Ë¤¹¤ëÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯¸½ÃÏ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¶½Ì£ËÜ°Ì¤Ç¤ÎÎ¹¹Ô¤Ç¤·¤¿¡£³Î¤«¤Ë¥¦¥¤¥°¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï¶²¤í¤·¤¤ÏÃ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¹Ô¤¯¤³¤È¼«ÂÎ¤ÏÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥¦¥¤¥°¥ë¤ÏÃæ¹ñ¤«¤é¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥É¤ò½ä¤ëÎ¹¤Î½ÅÍ×¤Ê·ÐÍ³ÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤â¤½¤â´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥¦¥¤¥°¥ë¤Î¿Í¡¹¤Î¥Ê¥Þ¤ÎÊë¤é¤·¤ò¸«¤º¤Ë°ìÊýÅª¤Ë¸ì¤ë¤Î¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬°¤¤µ¤¤¬¤º¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¦¥¤¥°¥ë¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¥¦¥¤¥°¥ëºÇÂç¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ë¥¦¥ë¥à¥Á¤òË¬¤ì¤¿À¾Ã«»á¤Ï¡¢¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤´Æ»ë¥«¥á¥é¤Î¿ô¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅÅ¿®Ãì¤äÅ¹ÊÞ¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢³¹Ãæ¤Ç¤Ï¥«¥á¥é¤Î»à³Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾ï¤Ë·Ù´±¤ä¼£°Â°Ý»ýÉôÂâ¤¬¤Ë¤é¤ß¤òÍø¤«¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î´Æ»ëÂÎÀ©¤ÏÃæ¹ñËÜÅÚ¤Ç¤âÌÜ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÂçÄÌ¤ê¤Ë¤Ï110ÈÖ¤ÎàÄÌÊó¥Ý¥¤¥ó¥Èá¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢´ÇÈÄ¤Ë¤¢¤ë5·å¤ÎÈÖ¹æ¤òÅÁ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç·Ù»¡¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¡¢¶¦»ºÅÞ´´Éô¤¬È´¤ÂÇ¤Á¤Ç¥Æ¥¹¥È¤ò¤·¤¿¤é¡¢ÄÌÊó¤«¤é¤ï¤º¤«54ÉÃ¤Ç·Ù´±¤¬Íè¤¿¤È¤¤¤¦µÏ¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¥¦¥¤¥°¥ëÂÚºßÃæ¤Ï¾ï¤Ë¡ÖÃ¯¤«¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¡£
¡Ö¤³¤ì¤À¤±´Æ»ë¤ÎÌÜ¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥«¥á¥é¤¬¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤â¡¢¼Â¤Ï´Æ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¾ì½ê¤¬¥È¥¤¥ì¤Î¸Ä¼¼¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£³¹¤½¤Î¤â¤Î¤¬µðÂç¤Ê·ºÌ³½ê¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¢£Ã¯¤âËÜ²»¤òÏÃ¤»¤Ê¤¤
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÊÕ¤ê¤òÊâ¤±¤Ð¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ï½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢³¹ÊÂ¤ß¼«ÂÎ¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÃÏÊýÅÔ»Ô¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¤¤¶¥¦¥¤¥°¥ë¤Î¿Í¡¹¤È¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¶¯Îõ¤Ê°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¡×¤ÈÀ¾Ã«»á¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯»¨ÃÌ¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÏÆüËÜ¿Í¤è¤ê¤â¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¹¥¤¤Î°õ¾Ý¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¦¥¤¥°¥ë¤Ç¤ÏÃ¯¤âËÜ²»¤òÏÃ¤µ¤Ê¤¤¡£Æ»°ÆÆâ¤Ê¤É¤Ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢À¯¼£¤äÎò»Ë¤ÎÏÃÂê¤ÏÅ°Äì¤·¤ÆÈò¤±¤ë¡£¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¡¢¡Ø³¤³°¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ë¤Î¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ø¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤Î°ìÅÀÄ¥¤ê¡£
¼Â¤ÏÀ¯¼£Åª¤ÊÏÃÂê¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¥¦¥¤¥°¥ë¿ÍÆ±»Î¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸½ÃÏ¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÉ¬¤ºÃ¯¤«¤¬¤É¤³¤«¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¨¡Ù¤È¡£
¥¦¥¤¥°¥ë¤Î¿Í¡¹¤Ï¡¢²È¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¿¥¯¥·¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Ã¯¤«¤¬¸«¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤Î¤è¤¦¤Ê³°¹ñ¿ÍÁê¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ðËÜÅª¤ËÂ¾¿Í¤Ë¤ÏËÜ²»¤òÏÃ¤µ¤Ê¤¤¡£
¼ÂºÝ¡¢¥¦¥¤¥°¥ë¤Ç¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¹Ô°Ù¤Î¹ðÈ¯¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÆÂ²¤ËÌ©¹ð¤µ¤ì¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¼Ò²ñ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ø¤è¤±¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤Î¤¬°ìÈÖ¤À¡Ù¤È¤¤¤¦À¸¤Êý¤Ë¼«Á³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
2014Ç¯Åö»þ¡¢¥¦¥ë¥à¥Á¤Î¥â¥¹¥¯¤ÎÍÍ»Ò
³¹¤Ï°ì¸«¡¢Ê¿ÏÂ¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¸¢ÎÏ¤Ë¤è¤ë´Æ»ë¤È¡¢»ÔÌ±Æ±»Î¤Î´Æ»ë¤Ë¤è¤ëÁê¸ßÉÔ¿®¤ÎÏ¢º¿¤Î»ºÊª¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤À¤±Å°Äì¤·¤¿´Æ»ëÂÎÀ©¤Î¹ñ¤À¤ÈÍý²ò¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤³¤³¤ÇÀ¾Ã«»á¤Ï¶Ã¤¯¤Ù¤¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¡£
¡Ö³¤³°¤Î¾ðÊó¤Ç¤Ï¿ôÇ¯Á°¤Ë¼è¤ê²õ¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥â¥¹¥¯¤¬¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¡Ø½¤Éü¤Î¤¿¤áÊÄº¿Ãæ¡Ù¤È¹â¤¤ÊÉ¤Ç°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿¿¼Â¤ò³Î¤«¤á¤¿¤¯¤Æ¡¢¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¤¢¤Ã¤¿·úÀßÃæ¤Î¥Ó¥ë¤ËÇ¦¤Ó¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤«¤é¸«²¼¤í¤¹¤È¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Î¼çÄ¥¤È¤ÏÈ¿ÂÐ¤Ë¡¢¤â¤Ï¤ä¥â¥¹¥¯¤ÏÂ¸ºß¤»¤º¡¢¤¿¤À¤Î¹¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ºî¶È°÷¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤Ä¤«¤ß¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤ÊÀª¤¤¤Ç¡Ø¤ª¤Þ¤¨²¿¼Ô¤À¡©¡Ù¤ÈÇ÷¤é¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¾Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
À¾Ã«»á¤¬·úÀßÃæ¤Î¥Ó¥ë¤ËÇ¦¤Ó¹þ¤ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¡£¹¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥â¥¹¥¯¤ÎÊÒÎÚ¤¹¤é»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿
¤«¤Ê¤ê¤à¤Á¤ã¤Ê¹Ô°Ù¤À¤¬¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï´í¸±¤òËÁ¤·¤¿¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤Î±³¤òË½¤¯¤Ê¤ó¤Æµ¤»ý¤Á¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤ÀÃÎ¤ê¤¿¤¤¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢´Æ»ë¤Ï¤¹¤´¤¤¤±¤É¡¢·Ù»¡¤¬²¿¤«¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢ÂÚºßÃæ¤Ë¿È¤Î´í¸±¤ò³Ð¤¨¤ë½Ö´Ö¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤À¤«¤é¡¢¡ØºÇ°¡¢¥È¥¤¥ì¤òÃµ¤·¤ÆÌÂ¤Ã¤¿¤È¤«¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¢¡¢¤³¤Î¤¦¤«¤Ä¤µ¤¬¼«Ê¬¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬......¡×
¢£¥¹¥Ñ¥¤µ¿ÏÇ¤ÇÆÍÁ³¤Î¹´Â«
¥¦¥¤¥°¥ë¤Ç¤Ï¿Í¡¹¤ÎËÜ²»¤òÊ¹¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¡£¤Ê¤Î¤ÇÀ¾Ã«»á¤Ï¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÎÇ÷³²¤«¤éÆ¨¤ì¤¿¿Í¤¬Â¿¤¯½»¤à¤È¤µ¤ì¤ëÎÙ¹ñ¤Î¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¹ñ¶¤Î½ÐÆþ¹ñ´ÉÍý½ê¤Ç¡¢¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«¸½ÃÏ·Ù»¡¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï²ø¤·¤¤ÆüËÜ¿Í¤Î²ÙÊª¸¡ºº¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ËÍ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤«¤éÃæ¹ñ´ØÏ¢¤Î¼èºàµÏ¿¤Ê¤É¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»öÂÖ¤ÏµÞÂ®¤Ë°²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤«¤éÅ¨»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëàÈ¿ÃæÁÈ¿¥á¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òµ¿¤ï¤ì¡¢¥¹¥Ñ¥¤µ¿ÏÇ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼»öÁ°¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤ò¾Ã¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«......¡£Ãæ¹ñ¼èºà¤Ë´·¤ì¡¢ÌýÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ãæ¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¤¤¿µ»ö¤ä½ñÀÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¡º÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ø¤Î°õ¾Ý¤ÏºÇ°¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Âç»È´Û¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë¤³¤È¤âµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢½Ð¸ý¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¿ÒÌä¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡×
»þ·×¤âÁë¤â¤Ê¤¯¡¢º£¤¬²¿»þ¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿ÒÌä¼¼¤Ç¡¢À¾Ã«»á¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤é¡¢¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡×¤ÈÇ÷¤é¤ì¤¿¡£¿ÒÌä¤ÏÄ¹»þ´Ö¤ËµÚ¤Ó¡¢¡ÖÆùÂÎ¤¬ÈèÊÀ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½ù¡¹¤ËÀº¿À¤âÇË²õ¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆÃ¤ËÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¦¥¤¥°¥ë¤ËÍè¤¿Æ°µ¡¤Ç¤¹¡£¡Ø¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡Ù¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤ËÁê¼ê¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤Ê¤¤¡£¡Ø¤É¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¡¢¶½Ì£¤À¤±¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤ä¤Ä¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¡Ù¤ÈµÍÌä¤µ¤ì¤ë¡£
¤Ç¤â¡¢ËÍ¤ÏËÜÅö¤Ë¶½Ì£¤À¤±¤ÇÍè¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Û¤«¤ËÅú¤¨¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼è¤êÄ´¤Ù¤¬¤ä¤àÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤ÈÇ¯Ã±°Ì¤ÎÄ¹´ü¹´Â«¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È³Ð¸ç¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¹¬¤¤¡¢¥¹¥Ñ¥¤ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä´½ñ¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤À¤±¤Ç²òÊü¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¡Öº£²ó¤Î¼èºàÆâÍÆ¤òÀ¤¤ÎÃæ¤ËÈ¯É½¤·¤¿¤é¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤Ï±Êµ×¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢¤È¤¯¤®¤ò»É¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤âÀ¾Ã«»á¤Ï¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤äÆüËÜ¤Ç¥¦¥¤¥°¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èºà¤òÂ³¤±¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò¤³¤¦¤·¤Æ°ìºý¤ÎËÜ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡£¶¯À©¼ýÍÆ½ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¾Ú¸À¤âÊ¹¤½Ð¤·¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔÅÔ¹ç¤ÊÆâÍÆ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²òÊü¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Ï¤ªÂ¢Æþ¤ê¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿´¿È¤¬²óÉü¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤ËÅÁ¤¨¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æþ¹ñÀ©¸Â¤ÏÃæ¹ñ´ØÏ¢¤Î¼èºà¤ò¤¹¤ë°Ê¾å¡¢¾ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¥ê¥¹¥¯¤Ç¤¹¡£¤Ä¤¤¤Ë¼«Ê¬¤Ë¤â¤½¤ì¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¡¢¤Èº£¤Ç¤ÏÎäÀÅ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¤Þ¤¿¥¦¥¤¥°¥ë¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤
Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ë¥¦¥¤¥°¥ë»ÙÇÛ¤ÎÉÝ¤µ¤ò¡¢¿È¤ò¤â¤Ã¤ÆÂÎ¸³¤·¤¿À¾Ã«»á¡£ÀèÆü¤â¡¢¤½¤Î¿¼¤¤°Ç¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯6·î¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô137Ëü¿Í¤ÎÎ¹·Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡Ö¥Ð¥Ã¥Ñ¡¼æÆÂÀ¡×»á¤¬¡¢¥¦¥¤¥°¥ë¼èºà¤ÎÌÏÍÍ¤òYouTube¤Ë¸ø³«¡£¸½ÃÏ¤Î¿Í¡¹¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ä´Æ»ëÂÎÀ©¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ê¥Ý¡¼¥È¤ò´Þ¤àÆâÍÆ¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤«¤éÌó3¥õ·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¹¹¿·¤¬¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é°ÂÈÝ¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
9·î20Æü¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¡Ö¸½ºß¤ÏÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¦¥¤¥°¥ë¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤¿¤Î¤«¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¹´Â«¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤Îµ¿Ìä¤ËÂÐ¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¸ÀµÚ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ë¸À¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²²Â¬¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
À¾Ã«»á¤Ï¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤³¤¦¿äÂ¬¤¹¤ë¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¹´Â«¤µ¤ì¤¿¿Í¤¬¡¢¡Ø»ä¤ÏÌµ»ö¤À¤«¤é¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤Èà¸À¤ï¤µ¤ì¤ëá¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹á¹Á¤Î½ñÅ¹°÷¤¬¼ºí©¤·¤¿»ö·ï¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¼ê¸ý¤¬»È¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥Ð¥Ã¥Ñ¡¼»á¤â¡Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÌÜ¤Ï¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤¹¤¬¤Ë1¥õ·îÃ±°Ì¤Î¹´Â«¤Ï¹ñºÝÌäÂê¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï¼ÂºÝ¤Ë²òÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ËÅÔ¹ç¤¬°¤¤¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Ê¡Ù¤È¶¼¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦¤·¤¿ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¥¦¥¤¥°¥ë¤Ïµ¤·Ú¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤Ù¤ÅÚÃÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬°Õ³°¤Ë¤â¡¢¡Ö´Ñ¸÷Î¹¹Ô¤ËÅ°¤¹¤ë¤Ê¤é¥ª¥¹¥¹¥á¡×¤ÈÀ¾Ã«»á¤ÏÃÇ¸À¤¹¤ë¡£
¡Ö¤´¤Ï¤ó¤¬¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢ÍºÂç¤Ê·Ê¿§¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï°Û¹ñ¾ð½ï¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¤¹¤Æ¤¤ÊÅÚÃÏ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔÅÔ¹ç¤ÊÎÎ°è¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤À½Ö´Ö¡¢¤½¤ÎÎ¹¤Ï°ÂÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¦¥¤¥°¥ë¤Î¿Í¤«¤é¤â¡¢¡Ø¿·áÅ¤ÎÈþ¤·¤¤ÉôÊ¬¤ò¸«¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤¯¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤¤´Ñ¸÷ÃÏ¤À¤Èº£¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤âÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤µ¤¨µö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿¥¦¥¤¥°¥ë¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡üÀ¾Ã« ³Ê¡Ê¤Ë¤·¤¿¤Ë¡¦¤¿¤À¤¹¡Ë
1981Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£ÃÏÊý»æ¡Ø¿·³ãÆüÊó¡Ù¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2009Ç¯¤Ë¾å³¤¤Ë°Ü½»¤·¡¢15Ç¯¤Þ¤Ç¸½ÃÏ¤«¤éÃæ¹ñ¤Î¸½¾õ¤ò¥ê¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥ë¥Ý Ãæ¹ñ¡ÖÀøÆþ¥Ð¥¤¥È¡×Æüµ¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¥ë¥Ý ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥ã¥¤¥ÊÂÎ¸³µ¡Ù¡ÊPHP¥Ó¥¸¥Í¥¹¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¹á¹Á¾¯Ç¯Ç³¤æ¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤Ê¤É
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¾®»³ÅÄÍµºÈ¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿À¾Ã« ³Ê