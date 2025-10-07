福岡管区気象台と鹿児島地方気象台は6日午後2時30分、九州北部地方（山口県を含む）と九州南部・奄美地方に高温に関する早期天候情報を発表した。

【九州北部地方】8日ごろから、かなりの高温（かなりの高温の基準）5日間平均気温平年差2.1℃以上。九州北部地方（山口県を含む）の向こう2週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高い日が多い見込み。農作物の管理等に注意。また、今後の気象情報等に留意。

【九州南部・奄美地方】8日ごろから、かなりの高温（かなりの高温の基準）5日間平均気温平年差＋2.0℃以上。九州南部・奄美地方の向こう2週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高くなる見込み。農作物の管理等に注意。また、今後の気象情報等に留意。

【早期天候情報】その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温や低温、降雪量（冬季の日本海側）となる可能性がいつもより高まっているときに、6日前までに注意を呼びかける情報。6日先から14日先までの期間で、5日間平均気温が「かなり高い」「かなり低い」となる確率が30％以上、または5日間降雪量が「かなり多い」となる確率が30％以上と見込まれる場合に情報を発表する。

出典:福岡管区気象台ホームページ （当該ページのURL）