7日午前9時30分ごろ、福島県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.9と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、福島県の双葉町と浪江町です。

【各地の震度詳細】

■震度4
□福島県
双葉町　浪江町

■震度3
□福島県
いわき市　相馬市　南相馬市
福島広野町　楢葉町　富岡町
川内村　大熊町　葛尾村
新地町　飯舘村　白河市
須賀川市　二本松市　田村市
本宮市　川俣町　鏡石町
天栄村　泉崎村　中島村
棚倉町　石川町　玉川村
浅川町　小野町

□宮城県
角田市　岩沼市　石巻市

■震度2
□福島県
福島市　郡山市　福島伊達市
桑折町　国見町　大玉村
西郷村　矢吹町　矢祭町
塙町　鮫川村　平田村
古殿町　三春町

□宮城県
白石市　名取市　蔵王町
大河原町　村田町　柴田町
宮城川崎町　丸森町　亘理町
山元町　仙台宮城野区　仙台若林区
仙台太白区　東松島市　松島町
利府町　登米市　栗原市
大崎市　色麻町　宮城加美町
涌谷町　宮城美里町

□岩手県
住田町　一関市

□茨城県
水戸市　日立市　常陸太田市
高萩市　北茨城市　笠間市
ひたちなか市　常陸大宮市　那珂市
小美玉市　城里町　東海村
大子町　土浦市　石岡市
筑西市　桜川市

□栃木県
大田原市　那須町　宇都宮市
市貝町　芳賀町　栃木那珂川町

■震度1
□福島県
下郷町　西会津町　磐梯町
猪苗代町　会津美里町

□宮城県
七ヶ宿町　仙台青葉区　仙台泉区
塩竈市　多賀城市　富谷市
七ヶ浜町　大和町　大郷町
大衡村　女川町　気仙沼市
南三陸町

□岩手県
大船渡市　陸前高田市　釜石市
大槌町　花巻市　北上市
遠野市　奥州市　金ケ崎町
平泉町　宮古市　久慈市
山田町　普代村　盛岡市
八幡平市　矢巾町

□茨城県
茨城町　大洗町　結城市
龍ケ崎市　下妻市　常総市
取手市　牛久市　つくば市
茨城鹿嶋市　潮来市　守谷市
坂東市　稲敷市　かすみがうら市
行方市　鉾田市　つくばみらい市
美浦村　阿見町　五霞町
境町

□栃木県
日光市　那須塩原市　塩谷町
足利市　栃木市　佐野市
鹿沼市　小山市　真岡市
栃木さくら市　那須烏山市　下野市
益子町　茂木町　壬生町
高根沢町

□青森県
八戸市　五戸町　青森南部町
階上町

□秋田県
由利本荘市

□山形県
最上町　大蔵村　上山市
村山市　天童市　東根市
尾花沢市　山辺町　中山町
河北町　大石田町　米沢市
南陽市　高畠町　山形川西町
白鷹町

□群馬県
沼田市　前橋市　高崎市
桐生市　伊勢崎市　太田市
渋川市　安中市　板倉町
千代田町　邑楽町

□埼玉県
熊谷市　行田市　加須市
本庄市　東松山市　鴻巣市
久喜市　滑川町　嵐山町
ときがわ町　さいたま北区　さいたま大宮区
さいたま見沼区　さいたま中央区　川越市
春日部市　上尾市　桶川市
北本市　幸手市　川島町
宮代町

□千葉県
東金市　香取市　山武市
神崎町　多古町　芝山町
千葉花見川区　千葉若葉区　千葉美浜区
市川市　野田市　成田市
習志野市　柏市　八千代市
鎌ケ谷市　浦安市　四街道市
印西市　白井市　富里市
栄町

□東京都
東京千代田区　東京品川区　東京中野区
東京杉並区　東京北区　東京板橋区
東京江戸川区　調布市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。