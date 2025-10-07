福島県で最大震度4のやや強い地震 福島県・双葉町、浪江町
7日午前9時30分ごろ、福島県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.9と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度4を観測したのは、福島県の双葉町と浪江町です。
【各地の震度詳細】
■震度4
□福島県
双葉町 浪江町
■震度3
□福島県
いわき市 相馬市 南相馬市
福島広野町 楢葉町 富岡町
川内村 大熊町 葛尾村
新地町 飯舘村 白河市
須賀川市 二本松市 田村市
本宮市 川俣町 鏡石町
天栄村 泉崎村 中島村
棚倉町 石川町 玉川村
浅川町 小野町
角田市 岩沼市 石巻市
■震度2
□福島県
福島市 郡山市 福島伊達市
桑折町 国見町 大玉村
西郷村 矢吹町 矢祭町
塙町 鮫川村 平田村
古殿町 三春町
□宮城県
白石市 名取市 蔵王町
大河原町 村田町 柴田町
宮城川崎町 丸森町 亘理町
山元町 仙台宮城野区 仙台若林区
仙台太白区 東松島市 松島町
利府町 登米市 栗原市
大崎市 色麻町 宮城加美町
涌谷町 宮城美里町
□岩手県
住田町 一関市
□茨城県
水戸市 日立市 常陸太田市
高萩市 北茨城市 笠間市
ひたちなか市 常陸大宮市 那珂市
小美玉市 城里町 東海村
大子町 土浦市 石岡市
筑西市 桜川市
□栃木県
大田原市 那須町 宇都宮市
市貝町 芳賀町 栃木那珂川町
■震度1
□福島県
下郷町 西会津町 磐梯町
猪苗代町 会津美里町
□宮城県
七ヶ宿町 仙台青葉区 仙台泉区
塩竈市 多賀城市 富谷市
七ヶ浜町 大和町 大郷町
大衡村 女川町 気仙沼市
南三陸町
□岩手県
大船渡市 陸前高田市 釜石市
大槌町 花巻市 北上市
遠野市 奥州市 金ケ崎町
平泉町 宮古市 久慈市
山田町 普代村 盛岡市
八幡平市 矢巾町
□茨城県
茨城町 大洗町 結城市
龍ケ崎市 下妻市 常総市
取手市 牛久市 つくば市
茨城鹿嶋市 潮来市 守谷市
坂東市 稲敷市 かすみがうら市
行方市 鉾田市 つくばみらい市
美浦村 阿見町 五霞町
境町
□栃木県
日光市 那須塩原市 塩谷町
足利市 栃木市 佐野市
鹿沼市 小山市 真岡市
栃木さくら市 那須烏山市 下野市
益子町 茂木町 壬生町
高根沢町
□青森県
八戸市 五戸町 青森南部町
階上町
□秋田県
由利本荘市
□山形県
最上町 大蔵村 上山市
村山市 天童市 東根市
尾花沢市 山辺町 中山町
河北町 大石田町 米沢市
南陽市 高畠町 山形川西町
白鷹町
□群馬県
沼田市 前橋市 高崎市
桐生市 伊勢崎市 太田市
渋川市 安中市 板倉町
千代田町 邑楽町
□埼玉県
熊谷市 行田市 加須市
本庄市 東松山市 鴻巣市
久喜市 滑川町 嵐山町
ときがわ町 さいたま北区 さいたま大宮区
さいたま見沼区 さいたま中央区 川越市
春日部市 上尾市 桶川市
北本市 幸手市 川島町
宮代町
□千葉県
東金市 香取市 山武市
神崎町 多古町 芝山町
千葉花見川区 千葉若葉区 千葉美浜区
市川市 野田市 成田市
習志野市 柏市 八千代市
鎌ケ谷市 浦安市 四街道市
印西市 白井市 富里市
栄町
□東京都
東京千代田区 東京品川区 東京中野区
東京杉並区 東京北区 東京板橋区
東京江戸川区 調布市
