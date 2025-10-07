7日午前9時30分ごろ、福島県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.9と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、福島県の双葉町と浪江町です。

【各地の震度詳細】

■震度4

□福島県

双葉町 浪江町

■震度3

□福島県

いわき市 相馬市 南相馬市

福島広野町 楢葉町 富岡町

川内村 大熊町 葛尾村

新地町 飯舘村 白河市

須賀川市 二本松市 田村市

本宮市 川俣町 鏡石町

天栄村 泉崎村 中島村

棚倉町 石川町 玉川村

浅川町 小野町





□宮城県角田市 岩沼市 石巻市

■震度2

□福島県

福島市 郡山市 福島伊達市

桑折町 国見町 大玉村

西郷村 矢吹町 矢祭町

塙町 鮫川村 平田村

古殿町 三春町



□宮城県

白石市 名取市 蔵王町

大河原町 村田町 柴田町

宮城川崎町 丸森町 亘理町

山元町 仙台宮城野区 仙台若林区

仙台太白区 東松島市 松島町

利府町 登米市 栗原市

大崎市 色麻町 宮城加美町

涌谷町 宮城美里町



□岩手県

住田町 一関市



□茨城県

水戸市 日立市 常陸太田市

高萩市 北茨城市 笠間市

ひたちなか市 常陸大宮市 那珂市

小美玉市 城里町 東海村

大子町 土浦市 石岡市

筑西市 桜川市



□栃木県

大田原市 那須町 宇都宮市

市貝町 芳賀町 栃木那珂川町

■震度1

□福島県

下郷町 西会津町 磐梯町

猪苗代町 会津美里町



□宮城県

七ヶ宿町 仙台青葉区 仙台泉区

塩竈市 多賀城市 富谷市

七ヶ浜町 大和町 大郷町

大衡村 女川町 気仙沼市

南三陸町



□岩手県

大船渡市 陸前高田市 釜石市

大槌町 花巻市 北上市

遠野市 奥州市 金ケ崎町

平泉町 宮古市 久慈市

山田町 普代村 盛岡市

八幡平市 矢巾町



□茨城県

茨城町 大洗町 結城市

龍ケ崎市 下妻市 常総市

取手市 牛久市 つくば市

茨城鹿嶋市 潮来市 守谷市

坂東市 稲敷市 かすみがうら市

行方市 鉾田市 つくばみらい市

美浦村 阿見町 五霞町

境町



□栃木県

日光市 那須塩原市 塩谷町

足利市 栃木市 佐野市

鹿沼市 小山市 真岡市

栃木さくら市 那須烏山市 下野市

益子町 茂木町 壬生町

高根沢町



□青森県

八戸市 五戸町 青森南部町

階上町



□秋田県

由利本荘市



□山形県

最上町 大蔵村 上山市

村山市 天童市 東根市

尾花沢市 山辺町 中山町

河北町 大石田町 米沢市

南陽市 高畠町 山形川西町

白鷹町



□群馬県

沼田市 前橋市 高崎市

桐生市 伊勢崎市 太田市

渋川市 安中市 板倉町

千代田町 邑楽町



□埼玉県

熊谷市 行田市 加須市

本庄市 東松山市 鴻巣市

久喜市 滑川町 嵐山町

ときがわ町 さいたま北区 さいたま大宮区

さいたま見沼区 さいたま中央区 川越市

春日部市 上尾市 桶川市

北本市 幸手市 川島町

宮代町



□千葉県

東金市 香取市 山武市

神崎町 多古町 芝山町

千葉花見川区 千葉若葉区 千葉美浜区

市川市 野田市 成田市

習志野市 柏市 八千代市

鎌ケ谷市 浦安市 四街道市

印西市 白井市 富里市

栄町



□東京都

東京千代田区 東京品川区 東京中野区

東京杉並区 東京北区 東京板橋区

東京江戸川区 調布市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。