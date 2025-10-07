ジー・スリー急反騰、系統用蓄電所に関する事業を開始へ

ジー・スリーホールディングス<3647.T>が急反騰している。６日の取引終了後、太陽光発電所や系統蓄電所の企画・開発・施工などを手掛ける野村屋ホールディングス（長野県上田市）から、系統用蓄電所の事業用地、設備及び電力接続権を取得し、新たに系統用蓄電所に関する事業を開始すると発表しており、これを好感した買いが流入している。



野村屋ＨＤの関係会社が保有している熊本県長洲町の事業用地と系統用蓄電所に係る電力会社への電力接続権をもとに、同蓄電所の開発が行われ、設備の完成後に引き渡しを受ける予定で２６年６月をメドに取得する。取得価額は非開示。なお、今後の見通しについては、開示すべき事項が生じた場合には速やかに発表するとしている。



出所：MINKABU PRESS