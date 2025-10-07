日金属は大幅続伸、「ＮＫ－３０５シリーズ」をエコプロダクトとして拡販へ 日金属は大幅続伸、「ＮＫ－３０５シリーズ」をエコプロダクトとして拡販へ

日本金属<5491.T>が大幅続伸している。同社はきょう、優れた低透磁率（非磁性）と高い深絞り加工性を両立したステンレス鋼「ＮＫ－３０５シリーズ」を、環境配慮型製品「エコプロダクト」の第６弾として新たに販売を強化すると発表。これが買い手掛かりとなっているようだ。



この製品は、電子部品の信頼性向上や自動車部品の複雑形状化といった市場のニーズに応え、顧客の製品の高性能化と生産性向上につながるもの。今後も第１１次経営計画「ＮＩＰＰＯＮ ＫＩＮＺＯＫＵ ２０３０」のビジョンのもと、自動車、電子部品、半導体関連市場に向けて、顧客のニーズに寄り添った独自製品の開発と供給を強化するとしている。



