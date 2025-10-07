【2025年クリスマスコフレ】SABON、センサイ、ポール ＆ ジョー…おすすめパーツケアキット＆限定品7選
【11月1日発売】ポール ＆ ジョー ボーテ
＼店頭・WEB 10月18日予約スタート／
アドベント カレンダー 2025
ベスコス受賞アイテムイン ポーチつき
昨年より現品増量の全24品が集結！充実の雑貨も必見♡
＜セット内容＞
・スキンケアアイテム、メイクアップアイテムなどの現品＆限定品&ミニサイズ19個
・鏡（縦82×横75mm）
・ハンカチ（縦200×横200mm）
・ポーチ（縦115×横160×マチ50mm）など雑貨5点
・ボックス（縦270×横443×マチ100mm）
【11月4日発売】カネボウ化粧品 センサイ
＼店頭・WEB 10月21日予約スタート／
ホリデーギフト b
[api_item_all_information post_id="2045919"][/api_item_all_information]
アンチエイジング ベスコス受賞アイテムイン
幸福や繁栄を願う吉祥文様の小箱に多彩なAS シリーズのエイジングケアをイン
＜セット内容＞
・AS マイクロ ムース トリートメント s 90g（現品）
・トータルリップトリートメント 15ml（現品）とスキンケアアイテムのミニサイズ11個
※限定ボックス入り
【10月17日発売】エスティ ローダー
＼店頭・WEB 10月10日予約スタート／
メークアップ コレクション 2025
[api_item_all_information post_id="2041880"][/api_item_all_information]
ベスコス受賞アイテムイン バッグつき
ベストセラー美容液からアイシャドウの限定カラーまで豪華11品が大集結
＜セット内容＞
・リミテッド エディション マルチ-ユース ブラッシュ スティックダスティローズ
・同 リップスティック（ベルベット リボン・クリムゾン リボン）
・同 リップグロス ピンク ボウ
・ダブル ウェア ゼロ スマッジ マスカラ（現品）
・リミテッド エディション アイシャドウ パレット G
・リニュートリィブ インテンシィブ ハンド クリーム 30ml
・アドバンス ナイト リペア アイ ジェル SMR コンプレックス 5ml
・シュープリーム プラス YP クリーム 15ml
・アドバンス ナイト リペア SMR コンプレックス 15ml
・同 クレンジング ジュレ 75ml
・バッグ（縦254×横311×マチ104mm）
【10月10日発売】クリニーク
選べるモイスチャー サージ セット
[api_item_all_information post_id="2044093"][/api_item_all_information]
乾燥ケア ポーチつき
みずみずしい肌に導く人気保湿スキンケアを選んでお得にゲット
＜セット内容＞
・モイスチャー サージ ハイドロ プランプ リップ トリートメント 10ml（現品）
・同 フェース スプレー 30ml
・同 ジェルクリーム100H 50ml／同 ハイドロ ローション 200ml／同 ハイドレーティング コンセントレート 48ml／同 インテンス 72 ハイドレーター 50ml（すべて現品）から1品選択（写真は同 ジェルクリーム100H）
・ポーチ（縦145×横215×マチ60mm）
【10月10日発売】クラランス
＼店頭 9月26日予約スタート／
アドベント カレンダー 2025
ベスコス受賞アイテムイン スリーピングマスクつき
開く度に現れるリップオイルなどの名品から新作デイクリームまで厳選12品を堪能
＜セット内容＞
・スキンケアアイテム、メイクアップアイテム、ボディケアアイテムなどの現品＆ミニサイズ11個
・アイマスク（縦105×横198×厚さ12mm）
・ボックス（縦178×横214×マチ85mm）
【11月20日発売】オルビス
オルビスユー ハンドトリートメントN（子供地球基金コラボデザイン）
[api_item_all_information post_id="2044126"][/api_item_all_information]
乾燥ケア
ハンドケアは子供たち＆支援者の“福”を願うふくろうデザイン
【10月16日発売】SABON（サボん）
＼店頭 10月23日予約スタート／
バターハンドクリーム マジェスティック・ガラ
[api_item_all_information post_id="2057820"][/api_item_all_information]
乾燥ケア
キンモクセイがカギの花の香りと贅沢な潤いに包まれた至福のケアを♡
『美的』2025年11月号掲載
撮影／辻郷宗平（Bebop） 文／金子由佳 構成・文／中島麻純・赤木さと子・石田美音（スタッフ・オン）