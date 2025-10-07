ETF売買動向＝7日寄り付き、日経レバの売買代金は467億円と活況 ETF売買動向＝7日寄り付き、日経レバの売買代金は467億円と活況

7日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比34.8％減の835億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同32.2％減の689億円となっている。



個別ではグローバルＸ 新成長インフラ－日本株式 <2847> 、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> 、ＳＰＤＲ Ｓ＆Ｐ５００ ＥＴＦ <1557> 、ｉシェアーズ Ｓ＆Ｐ ５００米国株 ＥＴＦ <1655> 、ＮＺＡＭ 上場投信 ＪＰＸ日経４００ <2526> など100銘柄が新高値。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ <2510> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均ダブルインバース <1366> 、ＮＥＸＴ 日経平均インバース <1571> 、ＮＺＡＭ 上場投信 フランス国債 ７－１０ <2092> 、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> など19銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きでは純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> が5.30％高、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> が3.54％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 半導体 <346A> は4.08％安と大幅に下落している。



日経平均株価が456円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金467億1000万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金273億9200万円を大きく上回る活況となっている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が45億6000万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が38億8100万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が30億3600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が28億5500万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が28億800万円の売買代金となっている。



株探ニュース

