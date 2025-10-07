

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の10月3日から6日の決算発表を経て7日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<3186> ネクステージ 東Ｐ +14.21 10/ 6 3Q 27.69

<6474> 不二越 東Ｐ +4.28 10/ 6 3Q 169.44

<7630> 壱番屋 東Ｐ +1.08 10/ 6 上期 8.89

<8923> トーセイ 東Ｐ +0.60 10/ 6 3Q 20.80

<9558> ジャパニアス 東Ｇ +0.51 10/ 6 3Q 17.79



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした7日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。

「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



