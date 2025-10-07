―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の10月3日から6日の決算発表を経て7日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<3186> ネクステージ 　東Ｐ 　 +14.21 　 10/ 6　　　3Q　　　 27.69
<6474> 不二越 　　　　東Ｐ　　 +4.28 　 10/ 6　　　3Q　　　169.44
<7630> 壱番屋 　　　　東Ｐ　　 +1.08 　 10/ 6　　上期　　　　8.89
<8923> トーセイ 　　　東Ｐ　　 +0.60 　 10/ 6　　　3Q　　　 20.80
<9558> ジャパニアス 　東Ｇ　　 +0.51 　 10/ 6　　　3Q　　　 17.79

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした7日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース