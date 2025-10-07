イラク戦争での実体験を極限まで再現した映画『ウォーフェア 戦地最前線』公開決定
『シビル・ウォー アメリカ最後の日』で国家分断と内戦をリアルに描いたアレックス・ガーランド監督が、同作の軍事アドバイザーで米軍特殊部隊の経歴を持つレイ・メンドーサを共同監督に迎え、メンドーサのイラク戦争での実体験を極限まで再現した、A24製作の新作『WARFARE』が、『ウォーフェア 戦地最前線』の邦題で、2026年1月16日に公開される。
【動画】映画『ウォーフェア 戦地最前線』特報
本作は、メンドーサ監督自身の米軍特殊部隊での実体験を基に、同胞の兵士たちにも徹底した聞き取りを行い、脚本を執筆。彼らの頭の片隅に残る鮮烈なトラウマが、フィクションでは決して描き得ない “戦争そのもの”をスクリーンに出現させ、“『シビル・ウォー』を超える没入感”に挑んだ。
舞台は2006年、アメリカ軍特殊部隊8名の小隊は、イラクの危険地帯・ラマディで、アルカイダ幹部の監視と狙撃の任務に就いていた。ところが、想定よりも早く事態を察知した敵兵が先制攻撃を仕掛け、市街で突如全面衝突が始まる。退路もなく敵兵に完全包囲される中、重傷者が続出。部隊の指揮をとることをあきらめる者、本部との通信を断つ者、悲鳴を上げる者……負傷した仲間をひきずり放心状態の隊員たちに、さらなる銃弾が降り注ぐ。小隊は“逃げ場のないウォーフェア（＝戦闘）”から、いかに脱出するのか――。
解禁された特報は、メンドーサが所属していた小隊がアルカイダに360度包囲され、爆音と銃撃、血と煙に覆われる“地獄の戦場”を捉える。「生きて帰るぞ！」という叫びが飛び交う中、彼らは全員で生還できるのか。息つく間もない最前線を、音量を上げて“体感”してほしい。
抜群の身体能力と知識を持つ特殊部隊メンバーを演じるキャストには、若手実力派が集結。メンドーサ役にディファラオ・ウン＝ア＝タイ、『デトロイト』『ミッドサマー』のウィル・ポールター、『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』『ファンタスティック4 ファースト・ステップ』のジョセフ・クイン、『SHOGUN 将軍』のコズモ・ジャーヴィス、『メイ・ディセンバー ゆれる真実』のチャールズ・メルトンら。“演技”を超えた表情が容赦なく記録されている。
轟音が鳴り響く映画館で、観客は最前線の兵士の一人として“すべて”を受け止める。あなたはここで何を目にし、何を感じるのか――全神経を震撼させる熾烈な95分が幕を開ける。
「映画史上、最も緊迫感のある戦闘再現」（Wall Street Journal）
「地獄を描くことに躊躇がない」（EMPIRE Magazine）
「神経をすり減らすほどの衝撃。他の戦争映画とは一線を画す」（NPR）
と、海外メディアは早くも絶賛。The Hollywood Reporter はアカデミー賞作品賞ノミネート候補に挙げ、注目が高まっている。
