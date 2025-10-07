ミュージカル「レ・ミゼラブル」に出演した俳優島崎伸作さんが9月6日に脳出血のため31歳の若さで亡くなった。

所属の一般社団法人HotGenerationが7日までに発表した。「島崎伸作が令和7年9月6日 脳出血により31歳で永眠いたしました 尚 密葬は近親者のみにて執り行いました ご報告が遅れましたこと心よりお詫び申し上げます」とした。

島崎さんは幼少期からミュージカルに出演し、東京芸大卒業後、「レ・ミゼラブル2021」でジョリ役を演じ、24〜25年に帝国劇場クロージング公演として開催された同作にも出演。22年には「現代版 坊ちゃん 負けるな日本」に主演した。

業務提携先のM MUSICも公式サイトに訃報をアップした。

「弊社、業務提携の島崎伸作が、2025年9月6日、突然の脳出血のため31歳にて急逝いたしました。突然のことに、社員一同、未だ信じられない気持ちでおります。島崎伸作は、これまで俳優として多くの作品に出演し、見る人に感動と笑顔を届けてくれました。彼の残してくれた功績に、心より感謝申し上げます。密葬は近親者のみにて執り行われました」

HotGenerationは「お別れの会『メモリアルコンサート』を執り行います

ご多忙中大変恐縮ではございますがご出席賜りたくご案内申し上げます」とした。