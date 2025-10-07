怠慢走塁で批判→ボテボテのゴロで本塁突入

米大リーグのドジャースは6日（日本時間7日）、敵地フィラデルフィアでフィリーズとの地区シリーズ第2戦に臨んだ。両軍無得点の7回、テオスカー・ヘルナンデス外野手がボテボテの内野ゴロで三塁から本塁突入する激走。試合序盤には“緩慢走塁”で批判を浴びた主砲は生還すると雄叫びをあげた。

7回、ドジャースは1死二、三塁の好機をつかんだ。打席のキケ・ヘルナンデスはボテボテの遊ゴロ。ただ三走のテオスカー・ヘルナンデスはスタートを切り、捕手のタッチをかいくぐって生還すると雄叫びをあげた。フィリーズのベンチはチャレンジしたがセーフの判定で、ドジャースは待望の先制点を奪った。

テオスカー・ヘルナンデスは4回、投ゴロに倒れた打席の走塁が緩慢だと批判を浴びていた。まるで別人のような激走に、日本人ファンもXに賛辞を並べた。

「テオヘル怠慢走塁からの神帰塁でワロタ」

「テオヘルこのシリーズでエンターテイナーすぎだろ」

「テオヘル本当見てて面白いわ」

「テオヘルやればできるやん！」

「テオヘルのスライディングうめぇw」

「テオヘル神走塁だなこれ」

第1戦でも右翼守備で、目の前のボールを追わないプレーで批判を浴びたテオスカー・ヘルナンデス。その後決勝の逆転3ランと劇的な活躍を見せていた。



（THE ANSWER編集部）