ハリウッド俳優ブラッド・ピットを装った詐欺師に騙され、全財産を失ったフランス人女性の話が話題となっている。

英オンラインメディア「LADbible」は9月25日（現地時間）、フランス出身の50代インテリアデザイナー、アンさんがAI技術を利用したブラッド・ピット詐欺に遭ったと報じた。

報道によると、アンさんは自らをピットだと名乗る男性とソーシャルメディア（SNS）上で連絡を取り始め、その言葉を鵜呑みにして裕福な実業家の夫と離婚した。

アンさんは慰謝料として77万5000ユーロ（約1億3640万円）を受け取ったことを偽ピットに伝えると、彼はがん治療費名目で金銭を要求した。

メディアによれば、詐欺師は「元妻である女優アンジェリーナ・ジョリーとの離婚訴訟のために銀行口座が凍結されている」などともっともらしい理由を並べてアンさんを欺いたという。

アンさんはその後、数カ月にわたって合計83万ユーロを送金したが、かなりの時間が経過してから詐欺だったことに気づき、警察に通報した。

警察の捜査の結果、犯行を行ったのはナイジェリアを拠点に活動していた犯罪組織であることが判明した。

事件が明るみに出てから8カ月後、アンさんは自身の体験をつづった著書『私はもう餌食ではない』を出版した。この出版をきっかけに、再び事件が注目を集め話題となった。

アンさんの著書によると、当時偽ピットはアンさんに「僕の女王よ、あなたは私のすべてです。あなたを崇拝しています。ダーリン、心から愛しています」といったメッセージを送っていたという。

2人は1日に何度もメッセージをやり取りしていた。

アンさんは、元夫との結婚生活に悩んでいた当時、偽ピットとの会話が自分にとって逃げ場になっていたと語っている。

「元夫は私に、自分の“トロフィー”として彼を満足させなければならないと言った。私には何の独立性もなかった。ある瞬間から、ブラッドを助けることの方が自分自身を救うよりも簡単に思えた」と振り返った。

さらに「この事件で唯一肯定的だったのは離婚だった」とも語った。

大きな関心を集めたことを受け、本物のピット側は「詐欺師がファンと有名人の間の強い絆を悪用するのは恐ろしいことだ」とコメントした。