やはり、新旧エースの同時流出となりそうだ。

【もっと読む】今オフ日本史上最多5人がメジャー挑戦！阪神才木は“藤川監督が後押し”、西武Wエースにヤクルト村上、巨人岡本まで

今オフ、ポスティングでのメジャー挑戦が確実視されている西武のエース、今井達也（27）。熱中症で苦しんだ夏場以降は勝ち星を伸ばせなかったものの、それでも10勝5敗。防御率1.92はリーグ4位、178奪三振は同2位の好成績を残した。

メジャーの評価も高く、菊池（エンゼルス）や吉田（レッドソックス）らを顧客に抱える、敏腕代理人のスコット・ボラス氏と契約を結んだという。

西武はかつてのエース、高橋光成もポスティングによる米球界挑戦は確実。奥村球団社長は4日、「高橋選手は国内FA権も取得したので、しっかり話し合いの場を持たなくてはいけない」とした上で、今井については「（メジャー挑戦の）話があれば、しっかり話をする」と続けた。

「今井のメジャー願望は球団内では周知の事実。今季も親しい関係者に『今オフは何が何でもメジャーに行く』と気炎を上げていた。球団も容認する方向だと聞いています」（球団OB）

今季、本紙のインタビューに応じた際、「活躍すればするほどメジャーが放っておかないのでは？」と質問すると、「どうなんでしょう」と笑いつつ、「興味があるかないかで言えば、ある」と言っていた。

今オフ、大量の札束が飛び交うのは必至だ。

◇ ◇ ◇

今オフは日本史上最多5人がメジャー挑戦する見込みだ。西武の新旧エースに加えヤクルト村上と巨人岡本、そして阪神才木だ。才木は肘手術から復活して４年、エースとして期待される矢先の決断に「早すぎる」との声も多い。だが、そんな才木を“猛プッシュ”したのは他でもない藤川監督だという。いったいどういうことか。水面下で何が起きていたのか。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。