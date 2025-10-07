ÉÙÍµÁØ¤Î´Ú¹ñÃ¦½Ð¡¢¾×·â¤ÎÊó¹ð½ñ¡Ä¡Öº£Ç¯2400¿Í¤¬Î¥Ã¦¡¢21Ãû¥¦¥©¥óÎ®½Ð¡×
´Ú¹ñ¤òÎ¥¤ì¤ëÉÙÍµÁØ¤¬3Ç¯Á°¤ËÈæ¤Ù¤Æ6ÇÜ¤âÁý¤¨¡¢2400¿Í¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±Ñ¹ñ¤ÎÅê»ñ°ÜÌ±¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¡Ö¥Ø¥ó¥ê¡¼¡õ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡×¤Ï¡¢º£Ç¯´Ú¹ñ¤Î¥ß¥ê¥ª¥Í¥¢½ãÎ®½Ð¤¬2400¿Í¤Ë¾å¤ë¤ÈÍ½Â¬¤·¤¿¡£±Ñ¹ñ¡Ê1Ëü6500¿Í¡Ë¡¢Ãæ¹ñ¡Ê7800¿Í¡Ë¡¢¥¤¥ó¥É¡Ê3500¿Í¡Ë¤Ë¼¡¤°4°Ì¤À¡£ÉÙÍµÁØ¤¬´Ú¹ñ¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢152²¯¥É¥ë¡ÊÌó2Ãû2850²¯±ß¡ËÁêÅö¤Î»ñ¶âÎ®½Ð¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÆ±¼Ò¤¬ËèÇ¯¡¢¶âÍ»»ñ»º100Ëü¥É¥ë°Ê¾å¤Î»ñ»º²È¤¬¿·¤·¤¤¹ñ¤Ë6¥«·î°Ê¾åµï½»¡Ê¹ñºÝ°Ü½»¡Ë¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤ò´ð½à¤Ë»»½Ð¤·¤¿»ÃÄêÃÍ¤À¡£
ÌäÂê¤Ï¡¢ËèÇ¯´Ú¹ñ¤òÃ¦½Ð¤¹¤ëÉÙÍµÁØ¤Îµ¬ÌÏ¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£3Ç¯Á°¡Ê400¿Í¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È6ÇÜ¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÉÙÍµÁØ¤¬´Ú¹ñ¤òÎ¥¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï²¿¤«¡£KB·Ð±Ä¸¦µæ½ê¤¬ºòÇ¯Ëö¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ö´Ú¹ñÉÙÍµÁØ¥ì¥Ý¡¼¥È¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ñ»º10²¯¥¦¥©¥ó°Ê¾å¤òÊÝÍ¤¹¤ë»ñ»º²È4000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¡¢²óÅú¼Ô¤Î26¡¥8¡ó¤¬¡Ö³¤³°¤Ø¤ÎÅê»ñ°ÜÌ±¤ò¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£Èà¤é¤Ï¡ÖÀÇÉéÃ´¤ÎÄã¤µ¡×¡Ö¹¥°ÕÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¡×¡Öµï½»´Ä¶¤ÎÍ×°ø¡×¤Ê¤É¤ò°ÜÌ±¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ëÍýÍ³¤Ëµó¤²¤¿¡£ÆÃ¤Ë´Ú¹ñ¤ÎÁêÂ³ÀÇÎ¨¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹â¿å½à¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇÂç³ô¼ç²Ã»»¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢ºÇÂç60¡ó¤Ë¤âÃ£¤¹¤ë¡£·ÐºÑ¶¨ÎÏ³«È¯µ¡¹½¡ÊOECD¡Ë²ÃÌÁ¹ñ¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¹â¤¤¿å½à¤À¡£¤³¤Î¤¦¤Á14¥«¹ñ¤ÏÁêÂ³ÀÇ¤¬¤½¤â¤½¤âÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£
¡þ¡Ö¥ß¥ê¥ª¥Í¥¢²ÝÀÇ¡×¤Ç±Ñ¹ñ¤¬½ãÎ®½Ð¹ñ1°Ì¤Ë
º£Ç¯¡¢ºÇÂç¤ÎÉÙÍµÁØ½ãÎ®½Ð¹ñ¤È¤¤¤¦ÉÔÌ¾ÍÀ¤òÆÀ¤¿±Ñ¹ñ¤â¡¢¸¶°ø¤ÏÀÇ¶â¤Ë¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£±Ñ¹ñ¤Ïº£Ç¯¡¢Ìó1Ëü6500¿Í¤Î¥ß¥ê¥ª¥Í¥¢¤¬Î®½Ð¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¡¢Ãæ¹ñ¡Ê7800¿Í¸º¡Ë¤òÈ´¤¤¤Æ1°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÀìÌç²È¤Ï¡¢¡ÖÈó±Ñ¹ñµï½»¼ÔÀ©ÅÙ¡×¤ÎÇÑ»ß¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â±Ê½»¸¢¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢³¤³°¤Î½êÆÀ¤ä»ñËÜÍø±×¤ò±Ñ¹ñ¹ñÆâ¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·º£Ç¯4·î¤ËÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢³¤³°¤«¤éÍè¤¿¥ß¥ê¥ª¥Í¥¢¤¿¤Á¤¬±Ñ¹ñ¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡ÊWSJ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤Î¥Ó¥ê¥ª¥Í¥¢¤Ç¤¢¤ê±Ñ¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¡¼¥à¡Ö¥¢¥¹¥È¥ó¥ô¥£¥éFC¡×¤Î¶¦Æ±¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ê¥»¥Õ¡¦¥µ¥¦¥£¥ê¥¹»á¤Ï¡¢º£Ç¯±Ñ¹ñ¤«¤é¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë°Ü½»¤·¤¿¡£¥í¥ó¥É¥ó¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ó¥ê¥ª¥Í¥¢¤Î¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥¢¥ó¥¬¡¼¥Þ¥¤¥ä¡¼»á¤â¡¢¤¹¤Ç¤ËºòÇ¯¥¹¥¤¥¹¤Øµï½»ÃÏ¤ò°Ü¤·¤¿¡£±Ñ¹ñ¤ÎÂç¼êË¡Î§»öÌ³½ê¥ß¥·¥å¥³¥ó¡¦¥É¡¦¥ì¥ä¤ÎÊÛ¸î»Î¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥½¥¹¥Ê»á¤ÏWSJ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö±Ñ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏÀ¤³¦¤ÎÉÙ¹ë¤¿¤Á¤¬¥í¥ó¥É¥ó¤ò¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¹¥¤¤À¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È²á¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡þ¡Ö¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ø¥¤¥Ö¥ó¡×UAE¤Ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ª¥Õ¥£¥¹µÞÁý
°ìÊý¤Ç¡¢À¤³¦¤ÎÉÙÍµÁØ¤Ï¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡ÊUAE¡Ë¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ø¥ó¥ê¡¼¡õ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¤Ï¡¢º£Ç¯9800¿Í¤Î¥ß¥ê¥ª¥Í¥¢¤¬UAE¤Ë½ãÎ®Æþ¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤·¤¿¡£½ãÎ®Æþ¹ñ1°Ì¤À¡£Â³¤¤¤ÆÊÆ¹ñ¡Ê7500¿ÍÁý¡Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ê3600¿Í¡Ë¡¢¥¹¥¤¥¹¡Ê3000¿Í¡Ë¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ê2400¿Í¡Ë¤Î½ç¤À¤Ã¤¿¡£ÉÙÍµÁØ¤¬UAE¤Ë°Ü½»¤¹¤ëºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¸Ä¿Í½êÆÀÀÇ¤ä¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥²¥¤¥óÀÇ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÁêÂ³ÀÇ¡¦Â£Í¿ÀÇ¤â²Ý¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ö¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ø¥¤¥Ö¥ó¡×¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤À¡£¥Ø¥ó¥ê¡¼¡õ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¤ÏÊó¹ð½ñ¤Ç¡ÖUAE¤Ï½êÆÀÀÇ¤¬¤Ê¤¯¡¢Ä¹´üÂÚºß¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ó¥¶¤ä¹âµé¤ÊÀ¸³èÍÍ¼°¡¢ÀïÎ¬Åª¤ÊÎ©ÃÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ß¥ê¥ª¥Í¥¢¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¿Íµ¤¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ºÇ¶á¡¢UAE¤Ç¹â³Û»ñ»º²È¤Î»ñ»º¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ª¥Õ¥£¥¹¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¥ß¥ê¥ª¥Í¥¢¤ÎÎ®Æþ¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±Ñ¹ñ·ÏÅê»ñ¶ä¹Ô¥Ð¡¼¥¯¥ì¥¤¥º¤ÎÅê»ñÀÕÇ¤¼Ô¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥´¥ó¥µ¥ì¥¹»á¤Ï¡¢7·î¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖºÇ¶áUAE¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¼ûÍ×¤¬µÞÁý¤·¡¢»ÙÅ¹¤òÁý¤ä¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÁý°÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡ÖUAE¤ÏÇüÂç¤Êµ¬ÌÏ¤ÎÉÙÍµÁØ¤¬Î®Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½ÅÍ×¤Ê»Ô¾ì¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¹âÎï¡Ê¥³¥ê¥ç¡ËÂç³Ø·ÐºÑ³Ø²Ê¤Î¥«¥ó¡¦¥½¥ó¥¸¥ó¶µ¼ø¤Ï¡Ö²áµî¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¼ã¤¤ÉÙÍµÁØ¤Ï¼«Í³¤Ë³¤³°¤Ëµï½»¤ò°Ü¤¹¤Ê¤É¡¢°ÜÌ±¤ËÂÐ¤¹¤ëÄñ¹³´¶¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡Öº£¸å¡¢´Ú¹ñ¤¬À¤³¦ºÇ¹â¿å½à¤ÎÁêÂ³ÀÇ¡¦Â£Í¿ÀÇÎ¨¤ò°ú¤²¼¤²¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢ÀÇ¶â¤òÈò¤±¤Æ´Ú¹ñ¤òÎ¥¤ì¤ëµ¯¶È²È¤äÉÙÍµÁØ¤ÏÁý¤¨¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£