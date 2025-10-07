公然わいせつ容疑で「Aぇ！group」の草間リチャード敬太容疑者（29）が6日、留置先の警察署から送検された。草間容疑者は、4日午前5時40分ごろ新宿2丁目のビル1階エントランス付近で下半身を露出していたとして通行人が110番通報し、身柄確保に至った。所属事務所のSTARTO ENTERTAINMENTは同容疑者の活動休止を発表している。

ファンの間では「つよポンと草繋がり。ダブルで草」とのコメントも。つよポンとは草磲剛（51）のことで、草とはお笑い草のことで、ダブルミーニングで“草”という意味。草磲が人柄の良さで支持されているところも草間容疑者と重なる。

草間容疑者はアメリカ人の父と日本人の母を持つハーフタレントで、09年13歳で関西ジャニーズJr.メンバーに。音楽特番でジャニーズのダンス選抜ナンバーに抜擢されるなど、ダンスには定評がある。ジュニア時代はコンビニと漬物屋のアルバイトを掛け持ちしていた苦労人。

「ファンの間では知られていて、コンビニではリチャ君目当てのファンがきて、レジで列ができていた」（関西ジャニーズファン）という。

そして19年に関西ジャニーズJr.内ユニットの「Aぇ！ group（以下、Aぇ！）」に選ばれ、24年、28歳の時にCDデビューを果たした“遅咲きジャニーズ”だった。

「Aぇ！」は2人目の不祥事

ジャニーズの30歳定年制ギリギリメンバーが多い「Aぇ！」は横山裕がプロデュース。大倉正義プロデュースの「なにわ男子」とはカラーが異なる。

「なにわは、キラキラ王子様的カラーで、世界観がしっかりして、デビューから事務所も力を入れていた。一方のAぇ！は、個人の頑張りを重視しているところもあった。副業ジャニーズ時代を経験した横山からすれば草間は 自分と重なるところもあったのでは。でも、人間性で集めたはずが、CDデビュー直前に福本大晴（25）がコンプラ違反で脱退。今回2人目の不祥事なのです」（芸能関係者）

「ファンの間ではヨコ（横山）のセレクトに難アリという声もあります。正直、リチャ君のガチファンはかなり少ない。コンサートで担当カラーのライトでファンがわかりますが、“黄色”のライトは極端に少ない。そんなメンバー間格差もストレスだったんじゃないでしょうか」（関西ジュニアファン）。

なじみの飲食店に訪れる回数も、酒量も増えていたという噂もある草間。ストレスの反動が事件につながったのか。レギュラー番組も決まったばかりで、テレビ局は対応に大わらわ、横山も頭が痛いことだろう。

◇ ◇ ◇

