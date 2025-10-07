《器の大きい、すごい女性》《涙が出ました。愛情深い方ですね》《懐が深い》――モデルでタレントの亜希（56＝写真）に、ネット上でそんな称賛の声が飛んでいる。元夫は元プロ野球選手の清原和博（58）だ。

称賛コメントが相次いだのは、9月29日に更新した亜希のインスタグラムへの投稿がきっかけ。元プロ野球選手の元木大介（53）が、その前日に開催したチャリティートークショーに元夫の清原が登壇。亜希は清原の現場マネジャーとしてトークショーに帯同したという。「今日は風変わりな投稿になります」と前置きし、笑顔の様子など数点の清原の写真と共に、感じた思いを以下のようにインスタでつづっている。

「PLの野村さんと終始笑いに包まれ、舞台袖で見守っていた私が一番大きく笑っていたと元木さんに指摘されましたw」「その時の写真が本日届いたのですが、こんな顔で笑う清原さん久々で…これは清原さんファンの皆様に見て頂きたい！」

エンタメ誌編集者は「清原さんの笑顔をトップに持ってきたこの投稿には6.8万人もの《いいね》がついており、コメント数は10月3日現在1300を超えている。《おふたり（清原と亜希）をずーっと応援しています》《あきさんの人としての大きさをみならいたい》など、多くの人が投稿に感動したようです」と話す。

清原と亜希は2000年12月に結婚。2人の男の子に恵まれたが、14年に清原に違法薬物使用疑惑や不倫報道が報じられ、同年に離婚。その2年後の2016年、清原は覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕され、有罪判決を受けている。

「薬物だけではなく不倫もありましたから、亜希さんの心はどんなに傷ついたことか。そんなつらい状況の中でもスポーツ少年だった2人のお子さんに愛情たっぷりのお弁当を作り続け、モデルだけではなくアパレルブランドもプロデュース。その上いまは清原さんの食事面や体調も気にかけ、さらに仕事に同行……亜希さんの人間としての強さは素晴らしい」と話すのは芸能ライターのエリザベス松本氏だ。

現在は朝の情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）にコメンテーターとしてレギュラー出演。「亜希のざっくりキッチン」という冠コーナーも持っており、料理家として自慢の腕を振るっている。

「『ざっくりキッチン』では、手を抜けるところは抜いていいんだ、というメッセージが伝わってくる。毎日のご飯作りに悩む視聴者の心が軽くなるような内容です。作り方やトークも非常に豪快で、見ていて気持ちがいいんです。インスタではシミシワを隠さない写真も投稿していて、そこも大人の余裕が感じられて素敵」（ファッション誌編集者）

前出のエリザベス松本氏からはこんな声も。

「亜希さんは、1985年に結成された3人組のアイドルグループ『セブンティーン・クラブ』のメンバーとして活動していた元アイドル。メンバーのひとりは工藤静香さんです。グループは鳴かず飛ばずでしたが、亜希さん、工藤さんの2人を生み出したので、グループ名はいまも語り草。亜希さんと工藤さん、どちらも肝の据わった並大抵ではない強い女性なのが面白いですよね」

いまではあり得ない過酷な状況で働いていた昭和のアイドル。あの時代を駆け抜けたアイドルだからこそ、大人になったいま“肝っ玉母さん”として強さを見せられるのかもしれない。

